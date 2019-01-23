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Злука. Украинской власти нужно не государство, а территория, - Марьян Сидорив
13:35 24.01.2019

Судя по празднованиям…

22 января в Киеве торжественно отпраздновали столетие "Акта Злуки", объединения двух украинских национальных государственных образований, возникших в суматохе гражданской войны. Надднепрянская Украинская Народная Республика (УНР), с центром в Киеве, появившаяся на развалинах Российской Империи, объединялась с наддеснянской Западно-Украинской Народной Республикой, "украинским осколком" тоже погибшей Австро-Венгерской Империи.

В полдень 22 января 1919 года - в первую годовщину провозглашения независимости УНР - в Киеве на Софийской площади в праздничной обстановке (даже день был объявлен нерабочим) состоялась торжественная церемония, на которой было провозглашено "соединение Западной Украинской Народной Республики с Приднепровской Народной Республикой - в единоцельную, суверенную Народную Республику".

Правда, если рассматривать это событие с точки зрения сухой политической схемы, "злука" создавала не унитарную украинскую державу, а то, чего сейчас так не переносят киевские власти - конфедерацию. Да, был провозглашен высший общий властный орган - Трудовой Конгресс Украины, ЗУНР переименовали в ЗОНУР (Западные области УНР), согласовали военное командование на фронтах, ввели общую валюту (гривны и рубли), создали отдельное министерство для дел ЗОУНР, избрали общую делегацию на Парижскую мирную конференцию…

Но ЗОУНР сохраняла за собой СВОИ собственные органы законодательной и исполнительной власти с четко очерченными объемом полномочий. Каждое из государственных образований продолжало распоряжаться СВОИМИ войсками. А окончательное юридическое решение о государственном слиянии должно было принять общеукраинское Учредительное Собрание.

А по результатам все это оказалось историческим фантомом. За четыре дня до торжеств на Софиевской площади 1-я Украинская Советская дивизия Антонова-Овсеенко начала Киевскую операцию, и в день принятия "Злуки" Таращанский полк Боженко уже занял Нежин. А через два дня 1-я бригада Щорса выбила войска УНР из Броваров, ближнего пригорода Киева. 5 февраля Киев был занят красными.

Через несколько недель вся территория, контролируемая "Директорией" (правительство УНР во главе с Семеном Петлюрой), состояла из нескольких уездов южной Волыни с городами Ровно и Луцк. И появилась частушка со словами:

"В вагоне Директория, под вагоном территория".

Западным украинцам было не легче. 1 ноября 1918 года Польша (восстановившая свой суверенитет в результате Первой мировой) начала военные действия против ЗУНР, и уже к началу лета войска Украинской Галицкой армии оказались в "треугольнике смерти", крошечном клочке земли между реками Збруч и Днестр.

Украинские солдаты сражались как могли, но много ли они могли против одновременных ударов и белых, и красных, и поляков, и румын? Зато украинские лидеры занялись своей любимой игрой - зрадой. 6 ноября командующий Галицкой армией генерал-четарь (=генерал-лейтенант) Мирон Тарнавский подписал Зятковский договор о военном союзе между своими войсками и силами Белого движения на Юге России. Теми самыми силами, которые успешно добивали войска УНР.

В свою очередь 2 декабря 1919 года представители УНР и Польши подписали проект Декларации, согласно которому Польша в обмен на военную помощь получала Западную Украину - Холмщину, Полесье, Подляшье, Западную Волынь и Восточную Галичину. ЗОУНР протестовала, но Петлюра не принял это во внимание.

С точки зрения исторического процесса Акт Злуки - это даже не попытка создания "самостоятельной, ни от кого не зависимой, свободной, суверенной державы" (как сказал на праздновании 100-летнего юбилея президент Порошенко), а простая "комплектация" территории под неким управлением. Причем попытка неудачная: ведь успешно Украину и Западную Украину смог объединить только "кровавый тиран" Иосиф Виссарионович.

А ведь был, был в начале века эпизод. Пусть короткий, всего на семь с половиной месяцев, но когда на территории Украины действительно возникала держава и велось активное именно "государственное строительство". Пусть обходящееся дорогой ценой, пусть на иностранных штыках - но мало ли государств появились именно в таких условиях? Возьмите ту же Федеративную Республику Германию: где бы она была без американских штыков и кошелька?

Павел Петрович Скоропадский как персона был идеальным кандидатом на роль украинского общенационального лидера. С одной стороны, прямой родственник козацкого гетмана Ивана Скоропадского (по линии его брата Василия), прямой потомок генерального подскарбия Войска Запорожского Михаила, потомок последнего козацкого генерального бунчужного Якова, три поколения предков - аристократы, украинофилы, меценаты, борцы за освобождение крестьян - все это вызывало почтение у украинского населения. С другой стороны - генерал-лейтенант Империи, командир легенды российской кавалерии, лейб-гвардии Конного Полка, георгиевский кавалер - это уже вызывало привязанность русского населения Украины.

Так что немцы очень качественно выбрали фигуру украинского лидера, которого привели к власти в апреле 1918 года. Да, гетман Скоропадский был марионеткой германских войск, но сколько он успел, этот "марионетка"!

- Система высших органов власти, в том числе и Генерального суда;
- более пятисот нормативных актов, в том числе и первого национального бюджета;
- земельная реформа на принципе "отчуждение земель по действительной их стоимости от крупных земельных собственников для наделения земельными участками малоземельных земледельцев";
- 11 дипломатических и до 50 консульских представительств в 20 странах мира;
- создание Академии Наук

Все это - далеко не полный перечень именно государственного строительства "Украинской державы" за неполных восемь месяцев правления гетмана Павла Скоропадского.

Поражение Германии в Первой мировой снесло Скоропадского с политической арены, и о его деятельности последнее время предпочитают особо не вспоминать. Во всяком случае, столетний юбилей "Украинской державы" Скоропадского на государственном уровне не отмечался. В отличие от "Украинской Народной Республики" Петлюры, который вместо "сколачивания государства" начал "сколачивать территории".

Ох, и нехорошая это примета - праздновать юбилей правовых документов, не принесших исторического результата и со скандалом денонсированных самими подписантами.

Марьян Сидорив
Киев

Источник - REGNUM
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1548326100
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