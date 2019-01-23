 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Четверг, 24.01.2019
17:01  Узбекский "Городок ученых" построят в кишлаке Кибрай близ Ташкента. Мирзиеев повелел
16:17  Запуск Рогуна и дружба с Ташкентом. Итоги 2018 года для Таджикистана, - Рашид Гани Абдулло
16:16  Елбасы одобрил строительство в Астане очередного зиккурата - "Всемирного Торгового Центра"
16:14  ОтDNSят цензурой. В Казахстане с 1/02 перестанут работать тысячи сайтов
15:07  Казахстанская бойцуха МММ Фируза Шарипова вызвала на поединок солиста российской фрик-группы "Ленинград" Шнура
13:52  Папа, мама и все еще я... Эпоха молодых инфантилов, - Мария Портнягина
13:50  Подъем с переворотом: в Венесуэле обкатывают новую тактику "уличной революции", - Н.Портякова
13:47  История девочки Нины Жуковой, которая осталась в блокадном Ленинграде совершенно одна и выжила...
13:44  Китай вложит 4,5 миллиарда в создание сети 5G
13:43  Москва и Тегеран в Сирии превратились в заклятых союзников, - С.Ищенко
13:38  Приход к власти исламистов в Казахстане невозможен в принципе, потому что.. так сказал Елбасы, - казгеополитик Избаиров
13:37  Израиль забыл третий закон Ньютона, а Иран - победитель в Ираке, - С.Шакарянц
13:35  Злука. Украинской власти нужно не государство, а территория, - Марьян Сидорив
12:41  КырКлоуны. Директором ГосЦИрка назначили экс-замминкульта Бекманбетова, уволенного за развал работы и некомпетентность
12:39  Упущенная выгода. Кыргызстан не реализовал проекты на $12 миллиардов
12:05  "Картофельные" слезы. Министра сельского хозяйства Киргизии Мурашева провожают в отставку
12:00  В Алматы обезвредили ОПГ, толкавшую "военную технику на Ближний Восток"
11:53  Правительство Латвии возглавил латыш-патриот Кариньш из штата Делавэр
11:49  "Беззубый, улыбающийся болванчик" - кырдепутатка Карамушкина обласкала минздрава Космосбека Чолпонбаева
11:43  Мартышкам поменяли дудки. Градоначальник Алматы Байбек совершил очередную радикал-реформу
10:52  "Нон кабоб" - первый узбекский фастфуд открылся в Таджикистане
10:12  Сирии обещана безопасность без Америки. Путин нашел в Эрдогане надежного союзничка, - "Къ"
10:07  Как убирают непослушных елбасов. США провозгласили альтернативного президента в Венесуэле
10:00  Когда был Доня маленький... Как азербайджанские олигархи Агаларовы "задружились" с Трампом, - Tagesspiegel
09:56  Готов ли Путин к сделке с Эрдоганом? - Die Welt
08:45  "Оптимизация" структуры балагана/акимата Алматы, - Д.Ашимбаев
00:09  Турция готова сдать повстанцев в обмен на курдские земли, - И.Субботин
00:07  Отчаявшийся Трамп может вывести войска из Южной Кореи, - Вл.Скосырев
00:02  Скрипалинда беременна? Агенты КГБ добрались-таки до тела горе-шпионки
Среда, 23.01.2019
22:47  Электорат Дональда Трампа разочаровался в своем президенте, - "Къ"
21:58  Книжка-читайка. УзбБуржуй А.Усманов подарил Узбекистану 5000 редких манускриптов
21:55  Соловьев Кремль-пропаганды прикупил виллу в Италии за 1 лям евро
21:30  Зона недоверия между Москвой и Анкарой ширится, - Джахит Армаган Дилек
21:26  Луна - восьмой континент, который предстоит завоевать, - Le Figaro
21:17  Глава Тувы Шолбан Кара-оол вместе с сыном окунулись в крещенскую прорубь. Хотя и не христиане (видео)
21:14  Проект "Казахстан" близок к завершению, - А.Седова
20:33  Главным по наркотикам в Киргизии назначен Олег Запольский
18:59  Прибранный столп: кого США назначат новым главой Всемирного банка
18:51  Пашинян в объятиях Алиева, - Ст.Тарасов
18:49  Елбасы придумал Казахстану новую госпрограмму "Жас маман" - "По принципу 100 на 200..."
18:47  Надежда на "камикадзе". Чтобы преодолеть ПВО Сирии Израиль вынужден использовать все свои боевые новинки, - В.Шурыгин
18:46  Немать Тереза и Брекзит. Для чего Великобритании понадобился выход из "единой Европы", - Н.Коньков
18:12  Нацбезопасность Казчиновники превратили в кормушку, – генерал Телегусов
17:03  Терроризм в Туркестане: не научимся предотвращать – придется выносить трупы, - Е.Ким
16:46  В "Казгидромете" разоблачена банда. Я - тучка, тучка...
16:44  Замакима Астаны Хорошун оправдался. Не крал
16:38  Глава УзбФедерации каратэ Нафасов разворовал кассу своей организации
16:20  Узбекистанцы в числе лидеров по переселению в Калининград
15:08  Кыргызские циркачи восстали против своего руководства
15:03  "Черное - черным..". Каздепутат Перуашев, ссылаясь на волю Елбасы, предлагает переименовать Казахстан в Казахскую Республику
14:45  Пакт Меркель-Макрона: альянс хромых в шатающемся Евросоюзе, - С.Гуркин
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Китай вложит 4,5 миллиарда в создание сети 5G
13:44 24.01.2019

Власти КНР намерены потратить порядка 30 миллиардов юаней (4,4 миллиарда долларов США) на создание обширной мобильной сети пятого поколения в Пекине. Закончить все работы намереваются к 2022 году, когда в Пекине состоятся Зимние Олимпийские игры.

Как сообщает управление по экономике и информатизации Пекина, за три года власти КНР намерены создать мобильную сеть 5G, которая охватит весь центр столицы страны, а также район Тунчжоу, где будут сосредоточены административные здания, аэропорт, вокзал и другие важные точки города. Будет новая сеть действовать и на всех спортивных объектах, на которых пройдут соревнования и мероприятия Зимних Олимпийских игр в 2022 году.

Ранее "СП" писала о том, что 22 января в китайском городе Шэньчжэнь состоялся первый звонок со смартфона при помощи мобильной связи пятого поколения.

Источник - СвободнаяПресса
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1548326640
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Мажилис одобрил конституционные поправки о судебной системе и статусе судей
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 18 января 2019 года №4
- Трансформация акимата Алматы: как изменится управление городом
- Вице-премьеры РК и РФ встретились для обсуждения возможностей усиления сотрудничества в сфере АПК в рамках ЕАЭС
- Азат Перуашев: Предлагаем рассмотреть вопрос о возвращении нашей стране официального наименования "Казахская Республика"
- Новые назначения
- 26 января 2019 года будет запущена система взимания платы на участках автодорог "Астана-Темиртау" , "Алматы-Капшагай", "Алматы-Хоргос"
- "Ак жол", Берик Дюсембинов: С какой целью была построена бездействующая железнодорожная линия "Шар-Өскемен"?
- Минздрав РК предлагает закрыть оборудованные в аэропортах, кафе и ресторанах зоны для курения
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  