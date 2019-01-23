Китай вложит 4,5 миллиарда в создание сети 5G

13:44 24.01.2019

Власти КНР намерены потратить порядка 30 миллиардов юаней (4,4 миллиарда долларов США) на создание обширной мобильной сети пятого поколения в Пекине. Закончить все работы намереваются к 2022 году, когда в Пекине состоятся Зимние Олимпийские игры.



Как сообщает управление по экономике и информатизации Пекина, за три года власти КНР намерены создать мобильную сеть 5G, которая охватит весь центр столицы страны, а также район Тунчжоу, где будут сосредоточены административные здания, аэропорт, вокзал и другие важные точки города. Будет новая сеть действовать и на всех спортивных объектах, на которых пройдут соревнования и мероприятия Зимних Олимпийских игр в 2022 году.



Ранее "СП" писала о том, что 22 января в китайском городе Шэньчжэнь состоялся первый звонок со смартфона при помощи мобильной связи пятого поколения.