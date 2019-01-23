Подъем с переворотом: в Венесуэле обкатывают новую тактику "уличной революции", - Н.Портякова

13:50 24.01.2019 Подъем с переворотом: как у Венесуэлы появился еще один президент

Временным главой страны председатель венесуэльской Национальной ассамблеи Хуан Гуайдо провозгласил себя сам



Наталия Портякова



Возможная смена власти в Венесуэле может обернуться гражданской войной с последующим введением миротворческих сил. Такой сценарий развития событий не исключают опрошенные "Известиями" эксперты. 23 января председатель Национальной ассамблеи Хуан Гуайдо объявил себя исполняющим обязанности президента. Лидер США Дональд Трамп признал его временным главой Венесуэлы. Заявление прозвучало как нельзя кстати для противников законного президента Николаса Мадуро. Он в ответ на агрессивные действия заявил, что разрывает дипломатические и политические отношения с США, и отметил, что Вашингтон пытался совершить госпереворот в Венесуэле. В Москве расценили действия Соединенных Штатов как бесцеремонное вмешательство в дела других государств. Глава комитета по международным делам Константин Косачев напомнил, что США уже проделывали это в ближневосточных странах. "Известия" оценили ситуацию в республике, которая пугает своей нестабильностью весь регион.



Нарек себя сам



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Председатель Национальной ассамблеи (однопалатного парламента) Венесуэлы и лидер оппозиции Хуан Гуайдо объявил себя исполняющим обязанности президента страны. Более того, 23 января он принес "присягу" и сделал это в разгар народной демонстрации против Николаса Мадуро, к которой сам Гуайдо и призывал сограждан.



При этом новоиспеченный глава государства признал, что пост президента он займет лишь на временной основе - до выборов. Национальная ассамблея, которую контролируют политические противники главы государства Николаса Мадуро, фактически исключена из процесса принятия решений. 21 января Верховный суд Венесуэлы объявил ее неконституционным органом.



Спустя несколько минут после заявления Гуайдо Белый дом распространил сообщение: Дональд Трамп признал Хуана Гуайдо врио главы государства.



Хуан Гуайдо объявил себя исполняющим обязанности президента страны и 23 января принес "присягу" в разгар народной демонстрации против Николаса Мадуро, к которой сам и призывал сограждан



Сюрпризом такая позиция Вашингтона не стала: в минувший вторник вице-президент США Майк Пенс написал колонку в The Wall Street Journal и выступил с телеобращением к венесуэльскому народу, в котором заявил, что власть Николаса Мадуро нелегитимна и он должен уйти, а Хуана Гуайдо назвал "отважным президентом". "Народ, который любит свободу, в конце концов будет свободен, говорил Симон Боливар", - заявил Пенс. И предрек: "Мы верим, этот день настанет скоро".



Президентом Венесуэлы Гуайдо признали Канада и Бразилия, к которым вчера присоединились Аргентина, Чили и Колумбия.



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Символика борьбы



"Мы все здесь в одной лодке: без электричества, без воды, без лекарств, без газа и без внятного будущего. Мы все потонули в этом кризисе, за исключением узурпатора", - написал перед акцией протеста в своем Twitter Хуан Гуайдо, призывая народ выйти на антиправительственную демонстрацию 23 января.



Для венесуэльцев эта дата символичная. Именно в этот день 61 год назад в результате восстания, поддержанного военными, страна свергла Маркоса Переса Хименеса - последнего представителя "эпохи великих диктаторов Латинской Америки" 1940–1960-х годов. И долго уговаривать венесуэльцев отметить эту памятную дату маршем протеста против нынешнего лидера, которого, собственно, оппозиция и именует узурпатором, не пришлось.



Николасу Мадуро, стоящему у руля Венесуэлы с 2013 года, к народному гневу не привыкать. В 2017 году масштабные акции протеста по всей стране не стихали несколько месяцев. Тогда погибли около 120 человек, тысячи пострадали, а свыше 5 тыс. протестующих были отправлены за решетку. Но и нынешняя неделя стала не меньшим испытанием политика на прочность.



23 января 61 год назад в результате восстания, поддержанного военными, страна свергла Маркоса Переса Хименеса - последнего представителя "эпохи великих диктаторов Латинской Америки" 1940–1960-х годов



Понедельник начался с попытки военного мятежа в одном из округов Каракаса. Его быстро подавили, 27 военных чинов арестовали. Это стало первым сигналом того, что армия - институт, традиционно играющий в Венесуэле роль серого кардинала, - тоже теряет доверие к президенту.



К вечеру вторника в знак поддержки военных мятежников к зданию столичного Верховного суда Венесуэлы стали стягиваться протестующие. Выступления сопровождались поджогами автопокрышек, полицейские и бойцы национальной гвардии использовали против манифестантов слезоточивый газ и резиновые пули. По итогам этой протестной "разминки" были арестованы около 30 человек.



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В ночь на среду стихийные протесты охватили и другие города страны. Так, в городе Сан-Феликс штата Боливар выступления закончились сожжением статуи бывшего лидера страны Уго Чавеса.



Масштаб бедствия



В декабре издание El Nacional, ссылаясь на данные Центра социального анализа Венесуэлы, сообщило: семья из пяти человек должна получать 100 с лишним минимальных зарплат, чтобы обеспечить себе пропитание и возможность приобрести базовые вещи.



В прошлом месяце минимальная зарплата в Венесуэле составляла 4,5 тыс. боливаров, в середине января ее размер повысили сразу до 18 тыс. боливаров. Но это уже никого не порадовало, поскольку еще в ноябре стоимость продовольственной корзины составляла в Венесуэле свыше 183 тыс. боливаров. Страна погружена в гиперинфляцию, по итогам 2018 года цены выросли на 80 000%. А по итогам нынешнего года инфляция рискует вырасти до нескольких миллионов процентов, прогнозируют экономисты из Международного валютного фонда и Всемирного банка.



Страна погружена в гиперинфляцию, по итогам 2018 года цены выросли на 80 000%



Не хватает стране не только денег, но и всего остального: продовольствия, медикаментов, средств гигиены. В результате растет число больных корью и дифтерией - на фоне коллапса медицинской системы эти некогда побежденные заболевания вновь заявили о себе. Все больше людей недоедают. По данным ООН, откровенное истощение на фоне недостаточного питания зафиксировано у 1,3 млн венесуэльских беженцев.



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Поток желающих покинуть страну, погрязшую в голоде, нищете и бандитизме, пожалуй, единственное, что в Венесуэле не оскудевает. Число беженцев из этой некогда благополучной страны за последние четыре года уже превысило 3 млн, что стало головной болью всего латиноамериканского региона.



Смена караула



20 мая прошлого года в Венесуэле прошли досрочные выборы, по итогам которых Николас Мадуро во второй раз стал президентом еще на шесть лет. 10 января 2019 года состоялась инаугурация. Но целый ряд стран, включая США, страны ЕС и 13 латиноамериканских государств, входящих в "Группу Лимы", итоги выборов не признали. Незаконными их назвал и бывший судья Верховного суда Венесуэлы Кристиан Зерпа, бежавший в начале января в США.



Не признает законность нахождения у власти Мадуро и венесуэльская оппозиция, сумевшая удержать в своих руках парламент. В начале января едва вступивший в должность спикера Нацассамблеи 35-летний Хуан Гуайдо при полной поддержке коллег объявил, что отныне депутаты не признают Николаса Мадуро официальным главой государства. Далее Гуайдо пояснил, что по конституции в случае недееспособности президента выполнять его полномочия может спикер Нацассамблеи - то есть он сам.



В мае прошлого года в Венесуэле прошли досрочные выборы, по итогам которых Николас Мадуро во второй раз стал президентом еще на шесть лет



На днях, опять же от лица всего парламента, молодой лидер призвал армию к выступлениям против Мадуро и его соратников. Обращаясь к солдатам, Хуан Гуайдо пообещал амнистию всем, кто откажется подчиняться приказам правительства. "Мы не просим вас устроить госпереворот, не просим вас стрелять. Мы просим вас не стрелять в нас", - сказал он.



Американский след



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Лидеры-социалисты никогда не пользовались особыми симпатиями США. Еще со времен правления ныне покойного Уго Чавеса ничего доброго в адрес венесуэльского руководства от Вашингтона не звучало. Однако, пожалуй, никогда раньше американская демократия не ратовала за смену власти в стране так откровенно, как сейчас.



- Вашингтон бесцеремонно вмешивается в дела других государств, - заявил "Известиям" глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачев. - Они уже проделывали это в ближневосточных государствах - Ливии, Ираке. Теперь тот же самый сценарий был опробован и на Венесуэле.



Как считает эксперт РИСИ Игорь Пшеничников, этот сценарий был прописан США заранее, он не был спонтанным: американцы на разных уровнях давно заявляли о поддержке лидера оппозиции.



- Мадуро, возможно, чтобы избежать лишних трат и кровопролития, предложат покинуть страну. Если он откажется, это грозит Венесуэле неким подобием гражданской войны и последующим введением миротворческих сил, - уверен эксперт.



Глава комитета Совфеда РФ по международным делам Константин Косачев заявил "Известиям", что Вашингтон бесцеремонно вмешивается в дела других государств



По мнению политолога Александра Ведруссова, для Венесуэлы происходящее не сулит ничего хорошего.



- Дальнейшая сознательная хаотизация процесса усилиями американцев все больше дестабилизирует страну и переводит ее политические процессы из состояния хотя бы относительной законности в неопределенность, - считает эксперт. - Реальные социальные трудности граждан Венесуэлы США подло используют в своих геополитических целях, тем самым еще более ухудшая положение в стране. Но проблемы венесуэльцев США не волнуют.



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Он напомнил, что такими же методами Вашингтон выбивал из обоймы всех проблемных лидеров Латинской Америки. Игорь Пшеничников добавил, что США задействовали целый арсенал инструментов давления на Венесуэлу.



Что дальше?



При этом американская политика находит отклик во многих других странах региона. Бразилия, Канада, Чили, Колумбия вслед за США стали открыто называть главу Национальной ассамблеи Венесуэлы законным президентом.



- Если очередной виток "цветной революции" в Венесуэле не принесет Штатам успеха, нельзя исключать серьезных военных провокаций против Каракаса со стороны двух ее соседей - Колумбии и Бразилии, - прогнозирует Игорь Пшеничников. - Нельзя сбрасывать со счетов возможность того, что Вашингтон принудит эти страны спровоцировать военный конфликт с Венесуэлой, который, по замыслам американских стратегов, должен привести к отстранению Мадуро от власти и изменению внутреннего и внешнеполитического курсов страны.



"Все, кто выйдет на манифестации, пусть проводит их мирно… Империализм хочет развязать насилие, хочет столкновений между венесуэльцами, хочет хаоса, надеется разделить Венесуэлу", - попытался урезонить сограждан Николас Мадуро



Понимая, к чему ведут все эти выступления, во вторник, накануне объявленных акций протеста, Николас Мадуро попытался урезонить сограждан. "Все, кто выйдет на манифестации, пусть проводит их мирно… Империализм хочет развязать насилие, хочет столкновений между венесуэльцами, хочет хаоса, надеется разделить Венесуэлу", - предупредил он в своем телеобращении к нации. В ответ на агрессивные действия Штатов Николас Мадуро заявил, что разрывает дипломатические и политические отношения с США, отметив, что Вашингтон пытался совершить госпереворот в Венесуэле. Он дал 72 часа американским дипломатам, чтобы те покинули страну. Источник - Известия

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