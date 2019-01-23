Казахстанская бойцуха МММ Фируза Шарипова вызвала на поединок солиста российской фрик-группы "Ленинград" Шнура

15:07 24.01.2019

Причиной стали его комментарии в адрес шпагатов Волочковой.



Казахстанская чемпионка мира по боксу Фируза Шарипова пригласила на спарринг лидера группы "Ленинград" Сергея Шнурова за высмеивание Анастасии Волочковой. Об этом она сообщила в своем Instagram-аккаунте, сообщает Zakon.kz.



Шарипова рассказала, что встречалась с Волочковой, и та показалась ей простым и открытым человеком. Она призвала уважать труд спортсменов и добавила, что российская балерина имеет право делать любые фотографии, так как это ее личная жизнь.



"Я вообще не понимаю, за что Сергей Шнуров решил высмеять Волочкову. Давайте проведем несколько раундов в спарринге и посмотрим, как после этого вы прочитаете свое новое стихотворение", - написала боксерша.

22 января Сергей Шнуров выложил посвященное Анастасии Волочковой стихотворение, в котором высмеял попытки артистки привлечь к себе внимание при помощи развратных фотографий. Он предложил "раздвигать ляжки" всем, кто обделен талантом. Свое произведение певец проиллюстрировал фотографией, на которой показывает некое подобие шпагата.



В ответ Волочкова опубликовала снимок из сугроба и написала стихотворение, в котором намекнула, что Шнуров плохо выглядит и злоупотребляет алкоголем.