Елбасы одобрил строительство в Астане очередного зиккурата - "Всемирного Торгового Центра"

16:16 24.01.2019

Назарбаеву представили проект здания Всемирного торгового центра в Астане



Главе государства был представлен проект по строительству в столице Казахстана здания Всемирного торгового центра, который планируется осуществить полностью за счет иностранных инвестиций.



Нурсултан Назарбаев встретился с членом правления Ассоциации центров международной торговли (WTCA) Рольфом Драаком и директором по корпоративным инвестициям компании "Nest Investments HOLDINGS" Мехраном Эфтехаром, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.



Во встрече также приняли участие руководитель администрации президента А.Исекешев, аким Астаны Б.Султанов и архитектор-дизайнер Кеннэт Брюс Джеймс Андерсон.



Главе государства был представлен проект по строительству в столице Казахстана здания Всемирного торгового центра, который планируется осуществить полностью за счет иностранных инвестиций.



Нурсултан Назарбаев отметил, что текущая встреча является продолжением переговоров, состоявшихся на полях казахстанско-европейского бизнес-форума в Брюсселе в октябре прошлого года.



- В Брюсселе мы обсудили ваши предложения и договорились вновь встретиться. Учитывая большой опыт Ассоциации центров международной торговли в реализации подобных проектов, уверен, что наше сотрудничество будет плодотворным для обеих сторон. Мне хотелось бы, чтобы проект соответствовал настроению, духу нашей столицы и гармонично вписался в ее архитектуру, - сказал Президент Казахстана.



Глава государства отдельно остановился на процессе строительства и становления Астаны, рассказав об истории каждого архитектурного объекта.



Нурсултан Назарбаев подчеркнул, что Астана, будучи центром евразийского континента, сочетает в себе архитектурные стили и традиции западной и восточной культур.



Кроме того, глава государства рассказал о ходе и результатах строительства павильонов международной специализированной выставки "ЭКСПО-2017".



- Когда мы выиграли право на проведение "ЭКСПО-2017", мы объявляли конкурс. Сфера "Нур Алем" диаметром 80 метров является уникальным сооружением в мире. Я наблюдал за ее строительством. Сегодня на базе инфраструктуры выставки "ЭКСПО-2017" мы открыли Международный финансовый центр "Астана", Международный центр зеленых технологий и Международный технопарк IT-стартапов. Здесь также создается Международный IT-университет. Думаю, что синергия всех проектов произведет хороший мультипликативный эффект, - сказал Президент Казахстана.



Член правления Ассоциации центров международной торговли Рольф Драак выразил благодарность главе государства за представленную возможность встретиться и обсудить проект по строительству нового объекта в столице.



В свою очередь директор по корпоративным инвестициям компании "Nest Investments HOLDINGS" Мехран Эфтехар подчеркнул, что Астана имеет особую стратегическую значимость в процессе расширения торгово-экономических связей компании.



- Наша инвестиционная группа является владельцем 18 крупных Всемирных торговых центров. Мы знаем, как строить и как управлять такими объектами. Казахстан и Астана, в частности, являются важным местом в нашем стратегическом расширении в силу их участия в большом проекте "Один пояс, один путь", - сказал М.Эфтехар.



В завершение встречи Нурсултан Назарбаев одобрил представленный проект нового здания Всемирного торгового центра и поручил акиму г.Астаны Б.Султанову начать совместную работу по его реализации.