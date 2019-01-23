Узбекский "Городок ученых" построят в кишлаке Кибрай близ Ташкента. Мирзиеев повелел

17:01 24.01.2019

АКАДЕМГОРОДОК ПЕРЕЕДЕТ В КИБРАЙ

Здания научных институтов в "Академгородке" Мирзо-Улугбекского района столицы отдадут инвесторам взамен строительства в Кибрае "Городка ученых", сообщается в проекте мининноваций.



По данным ведомства, генеральный план "Городка ученых", который построят в Кибрайском районе Ташкентской области, разработали и утвердили министерство строительства и хокимият Ташкента.



В опубликованном проекте предлагается начать строительство, а здания и сооружения научно-исследовательских институтов, из которых Академия наук переедет в Кибрай, передать инвесторам взамен возводимых в "Городке ученых".



Всего в перечне 10 объектов "Академгородка", каждый из которых возводился в советское время строилось с учетом специфики конкретной науки.



Подробнее ознакомиться с документом, внести в него свои предложения и замечания можно до 7 февраля.