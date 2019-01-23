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|Узбекский "Городок ученых" построят в кишлаке Кибрай близ Ташкента. Мирзиеев повелел
17:01 24.01.2019
АКАДЕМГОРОДОК ПЕРЕЕДЕТ В КИБРАЙ
Здания научных институтов в "Академгородке" Мирзо-Улугбекского района столицы отдадут инвесторам взамен строительства в Кибрае "Городка ученых", сообщается в проекте мининноваций.
По данным ведомства, генеральный план "Городка ученых", который построят в Кибрайском районе Ташкентской области, разработали и утвердили министерство строительства и хокимият Ташкента.
В опубликованном проекте предлагается начать строительство, а здания и сооружения научно-исследовательских институтов, из которых Академия наук переедет в Кибрай, передать инвесторам взамен возводимых в "Городке ученых".
Всего в перечне 10 объектов "Академгородка", каждый из которых возводился в советское время строилось с учетом специфики конкретной науки.
Подробнее ознакомиться с документом, внести в него свои предложения и замечания можно до 7 февраля.