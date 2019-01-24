Мадуро нацелился на центр проамериканского мятежа, - Е.Крутиков

20:44 24.01.2019 Президент Венесуэлы Мадуро потребовал от американских дипломатов покинуть страну – но те вызывающе отказались. Это беспрецедентный в мировой дипломатической практике случай. Он приобретает особое значение в связи с тем, что посольство США является одним из центров возникшего в Каракасе мятежа. Как Мадуро может и должен нейтрализовать этот центр?



Какова в принципе необходимость физического прекращения деятельности посольства США в Каракасе после разрыва дипломатических отношений?



Во-первых, это принципиальный вопрос о власти. Президент Мадуро должен продемонстрировать, что власть в стране принадлежит ему, а Соединенные Штаты не могут просто вдруг признавать или назначать президентом суверенной страны любого, кто на площади громко крикнул. Уже появилась информация о том, что переговоры с представителями венесуэльской оппозиции велись на прошлой неделе в Швейцарии и нынешний мятеж был спланирован заранее. Решение о разрыве дипломатических отношений должно быть выполнено, а США не могут не подчиняться требованиям законной власти.



Во-вторых, посольство США в Каракасе почти наверняка представляет собой один из центров руководства мятежа. И этот центр должен быть разрушен.



В то же время Венесуэла до последнего будет делать все, чтобы избежать создания повода для вооруженного вторжения со стороны США. Для этого американским дипломатам и даны 72 часа, за которые можно будет или попытаться выработать компромисс, или приготовиться к иному развитию событий. Американская сторона в ответ практически прекратила работу посольства и консульства в обычном режиме. Сейчас услуги оказываются только американским гражданам, оказавшимся в "сложной ситуации". Сотрудникам посольства разрешено нахождение только в нескольких кварталах города, а их дети не пошли в школу.



Но сотрудники дипломатической миссии и сама миссия (грубо говоря, здания) – это принципиально разные понятия с точки зрения международного права. Вооруженное проникновение на территорию посольства невозможно, это может быть расценено как вторжение на территорию самих США. Да и дипломаты после разрыва дипломатических отношений не теряют автоматически иммунитет, а только часть привилегий. Нападение на них также может считаться нарушением международного права.



Правда, тут надо оговориться, что все это чисто умозрительные построения, которые самими американцами в расчет не принимаются. Они просто переписывают международное право "под себя" по ходу событий, консервативно трактуя только те параграфы Венской конвенции, которые им в данный момент времени удобны.



В частности, объявив Мадуро "нелегитимным", они уже требуют высылки венесуэльского посольства в Вашингтоне на том основании, что дипломаты должны быть командированы и представлять самопровозглашенного Хуана Гуайдо. Органы же власти Венесуэлы с точки зрения Вашингтона уже не существуют, следовательно, не существует и конвенций, которые на них бы распространялись. Грубо говоря, если завтра Хуан Гуайдо попросит США ввести войска, то они воспримут этот призыв как законное обращение.



Надеяться же на то, что США смягчат свою позицию или здравомыслящим сотрудникам Белого дома удастся переубедить Трампа (а такое бывало), было бы самонадеянно. Дело в том, что ускорение конфликта в Венесуэле в меньшей степени борьба за нефть, чем кажется. Это так называемый вопрос флоридской политики. Флорида – вечно колеблющийся штат с 29 голосами выборщиков и крупнейшая в США диаспора выходцев из Латинской Америки (в том числе и из Венесуэлы). Иначе говоря, мощная электоральная поддержка Трампу на перевыборах в будущем году.



Во вторник Трамп, вице-президент Майк Пенс и советник по национальной безопасности Джон Болтон провели в Белом доме встречу с делегацией республиканских законодателей от Флориды, в состав которой вошли сенаторы Марко Рубио и Рик Скотт, член палаты представителей Марио Диас-Баларт, а также губернатор Флориды Рон Десантис. Как сообщил CNN источник из Конгресса, на встрече обсуждалось принятое решение по Венесуэле. А то, что хорошо для сенатора Рубио, хорошо для Трампа. В таком контексте Трамп почти наверняка пойдет в венесуэльском вопросе до конца.



Помимо этого, мятеж опирается на поддержку крупнейших стран Латинской Америки (кроме Мексики), которые косвенно задел кризис в Венесуэле путем притока беженцев, необходимости оказывать гуманитарную помощь и сокращения инвестиций. В этой связи опасность для Мадуро представляют также дипломатические миссии Колумбии, Аргентины и Чили.



В первую очередь прекращение деятельности посольства США в Каракасе через 72 часа должно подразумевать прекращение связи, в том числе и по закрытым каналам, а также приостановку привилегии дипломатической почты. Необходимо, помимо самого здания посольства, заблокировать американские воздушные суда на аэродромах и корабли в портах, которые могли бы перевозить дипломатическую почту или иные грузы, под нее закамуфлированные. Это, помимо прочего, исключит физическое финансирование мятежа путем ввоза наличных денег, что ЦРУ любит практиковать по всему миру. Желательно также приостановить обслуживание расчетных счетов посольства и даже личных счетов дипломатов, поскольку "черные" деньги могут быть распределены между счетами физических лиц для дальнейшего обналичивания.



Глава национального учредительного собрания Диосдадо Кабельо уже озвучил угрозу отключить американское посольство от электричества и газа, что почти наверняка будет сделано. Однако это решение паллиативное, поскольку в посольстве есть автономные источники питания, там готовились к кризисному развитию событий. Главное – лишить американский центр управления связи. Нельзя допустить и возможности проникновения в посольство самого Хуана Гуайдо или его представителей, или его контактов с руководством армии.



Но все это так или иначе меры второстепенные. Конфликт вокруг посольства в США в Каракасе почти наверняка будет использоваться США для нагнетания обстановки в стране в целом. Потому и искусственно ускорять процесс физического разрыва дипломатических отношений сейчас никто не будет. Вопрос внешней легитимности самозванца Хуана Гуайдо пока не решен, и есть основания полагать, что при солидарно жесткой реакции Москвы и Пекина Соединенные Штаты воздержатся от прямого военного вторжения.



В ближайшие же 72 часа в Венесуэле начнется подковерная борьба за лояльность армии, и жизненно необходимо исключить для посольства США саму техническую возможность в этом участвовать.



Другое дело, что логика поведения администрации Трампа уже исключила для венесуэльского генералитета иной путь, нежели поддержка президента Мадуро. На низовом уровне значительная часть спецподразделений и ВДВ была набрана еще при Уго Чавесе по специальной программе для выходцев из сельской местности и бедняцких районов. Эти части лично преданы нынешней "чавесовской" власти и пользуются значительными бытовыми привилегиями, что особенно важно в период экономического кризиса. Генералитет же и старшие офицеры включены в государственную нефтяную систему, и тут сложно представить себе, что американцы могли бы им предложить.



Но все-таки необходимо полностью изолировать станцию ЦРУ в Каракасе, лишить ее связи и коммуникаций и исключить для американцев саму возможность влиять на ситуацию в стране. И это задача куда более важная, нежели формальное выполнение решения о прекращении дипломатической деятельности.



Кроме того, это исключит вероятность раскола в армии или в полиции и, как следствие, гражданской войны, которая, в свою очередь, может стать еще одним поводом для вооруженного вторжения извне. Если уж не США, так Бразилии, что только звучит абсурдно. А на самом деле вполне реально.



Евгений Крутиков

24 янв. 19 Источник - vz.ru

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