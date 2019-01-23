 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Четверг, 24.01.2019
22:02  Давосские богачи стали мировой проблемой. Глобализации 4.0 не будет
21:58  Спустя 2 года Москва возобновила закуп нефти в Туркмении
21:54  Кыргызские пограничники застрелили казаха-нарушителя
21:50  В Киеве в рамках "декоммунизации" свалили памятник генералиссимусу Суворову
20:44  Мадуро нацелился на центр проамериканского мятежа, - Е.Крутиков
17:01  Узбекский "Городок ученых" построят в кишлаке Кибрай близ Ташкента. Мирзиеев повелел
16:17  Запуск Рогуна и дружба с Ташкентом. Итоги 2018 года для Таджикистана, - Рашид Гани Абдулло
16:16  Елбасы одобрил строительство в Астане очередного зиккурата - "Всемирного Торгового Центра"
16:14  ОтDNSят цензурой. В Казахстане с 1/02 перестанут работать тысячи сайтов
15:07  Казахстанская бойцуха МММ Фируза Шарипова вызвала на поединок солиста российской фрик-группы "Ленинград" Шнура
13:52  Папа, мама и все еще я... Эпоха молодых инфантилов, - Мария Портнягина
13:50  Подъем с переворотом: в Венесуэле обкатывают новую тактику "уличной революции", - Н.Портякова
13:47  История девочки Нины Жуковой, которая осталась в блокадном Ленинграде совершенно одна и выжила...
13:44  Китай вложит 4,5 миллиарда в создание сети 5G
13:43  Москва и Тегеран в Сирии превратились в заклятых союзников, - С.Ищенко
13:38  Приход к власти исламистов в Казахстане невозможен в принципе, потому что.. так сказал Елбасы, - казгеополитик Избаиров
13:37  Израиль забыл третий закон Ньютона, а Иран - победитель в Ираке, - С.Шакарянц
13:35  Злука. Украинской власти нужно не государство, а территория, - Марьян Сидорив
12:41  КырКлоуны. Директором ГосЦИрка назначили экс-замминкульта Бекманбетова, уволенного за развал работы и некомпетентность
12:39  Упущенная выгода. Кыргызстан не реализовал проекты на $12 миллиардов
12:05  "Картофельные" слезы. Министра сельского хозяйства Киргизии Мурашева провожают в отставку
12:00  В Алматы обезвредили ОПГ, толкавшую "военную технику на Ближний Восток"
11:53  Правительство Латвии возглавил латыш-патриот Кариньш из штата Делавэр
11:49  "Беззубый, улыбающийся болванчик" - кырдепутатка Карамушкина обласкала минздрава Космосбека Чолпонбаева
11:43  Мартышкам поменяли дудки. Градоначальник Алматы Байбек совершил очередную радикал-реформу
10:52  "Нон кабоб" - первый узбекский фастфуд открылся в Таджикистане
10:12  Сирии обещана безопасность без Америки. Путин нашел в Эрдогане надежного союзничка, - "Къ"
10:07  Как убирают непослушных елбасов. США провозгласили альтернативного президента в Венесуэле
10:00  Когда был Доня маленький... Как азербайджанские олигархи Агаларовы "задружились" с Трампом, - Tagesspiegel
09:56  Готов ли Путин к сделке с Эрдоганом? - Die Welt
08:45  "Оптимизация" структуры балагана/акимата Алматы, - Д.Ашимбаев
00:09  Турция готова сдать повстанцев в обмен на курдские земли, - И.Субботин
00:07  Отчаявшийся Трамп может вывести войска из Южной Кореи, - Вл.Скосырев
00:02  Скрипалинда беременна? Агенты КГБ добрались-таки до тела горе-шпионки
Среда, 23.01.2019
22:47  Электорат Дональда Трампа разочаровался в своем президенте, - "Къ"
21:58  Книжка-читайка. УзбБуржуй А.Усманов подарил Узбекистану 5000 редких манускриптов
21:55  Соловьев Кремль-пропаганды прикупил виллу в Италии за 1 лям евро
21:30  Зона недоверия между Москвой и Анкарой ширится, - Джахит Армаган Дилек
21:26  Луна - восьмой континент, который предстоит завоевать, - Le Figaro
21:17  Глава Тувы Шолбан Кара-оол вместе с сыном окунулись в крещенскую прорубь. Хотя и не христиане (видео)
21:14  Проект "Казахстан" близок к завершению, - А.Седова
20:33  Главным по наркотикам в Киргизии назначен Олег Запольский
18:59  Прибранный столп: кого США назначат новым главой Всемирного банка
18:51  Пашинян в объятиях Алиева, - Ст.Тарасов
18:49  Елбасы придумал Казахстану новую госпрограмму "Жас маман" - "По принципу 100 на 200..."
18:47  Надежда на "камикадзе". Чтобы преодолеть ПВО Сирии Израиль вынужден использовать все свои боевые новинки, - В.Шурыгин
18:46  Немать Тереза и Брекзит. Для чего Великобритании понадобился выход из "единой Европы", - Н.Коньков
18:12  Нацбезопасность Казчиновники превратили в кормушку, – генерал Телегусов
17:03  Терроризм в Туркестане: не научимся предотвращать – придется выносить трупы, - Е.Ким
16:46  В "Казгидромете" разоблачена банда. Я - тучка, тучка...
16:44  Замакима Астаны Хорошун оправдался. Не крал
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
В Киеве в рамках декоммунизации свалили памятник генералиссимусу СуворовуВ Киеве в рамках "декоммунизации" свалили памятник генералиссимусу Суворову
21:50 24.01.2019

В Киеве снесли памятник Суворову

Памятник русскому полководцу Александру Суворову демонтировали в Киеве в рамках декоммунизации в четверг, 24 января, сообщил глава украинского института национальной памяти (УИНП) Владимир Вятрович на странице в Facebook.

"Суворов - на выход. Деколонизация на марше", - написал глава УИНП. Памятник располагался перед входом в военный лицей имени Богуна (бывшее Суворовское военное училище) в украинской столице. Вятрович при этом не исключил, что скульптуру перенесут на территорию какого-нибудь музея.

Решение о сносе мемориала было принято экспертной комиссией при украинском министерстве культуры в конце 2018 года. Тогда глава ведомства Евгений Нищук сказал, что решение демонтировать скульптуру является важным для всей Украины и лично для него. Памятник был открыт в сентябре 1974 года к 30-й годовщине победы над фашистской Германией.

На протяжении трех с половиной лет на Украине действует закон о декоммунизации. Он предполагает переименование всех топографических объектов, названия которых отсылают к СССР, а также снос памятников, которые, по мнению Киева, пропагандируют коммунистические идеи. В мае 2018-го президент страны Петр Порошенко рассказал, что в рамках программы декоммунизации в республике снесли около 1,5 тыс. памятников Владимиру Ленину.

Александр Васильевич Суворов (1730–1800) - русский полководец, военный теоретик, автор "Науки побеждать". Историки отмечают несколько битв, которые можно считать самыми яркими в военной карьере полководца: сражение при Рымнике, штурм Измаила, битва при Треббии и др. Суворов не проиграл ни одного сражения за всю свою жизнь.

Источник - Известия
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1548355800
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Указ Президента Республики Казахстан от 24 января 2019 года №828
- Кадровые перестановки
- Казахстан vs Казахская Республика: как смена имени может изменить судьбу
- Когда завершится газификация частного сектора Алматы
- Книгу замглавы Астаны признали бестселлером 2018 года в Великобритании
- США модернизируют ядерные боеголовки и гравитационные бомбы
- Пресечен канал незаконной поставки военной авиационной техники
- Конечная инстанция
- Рабочий график главы государства
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  