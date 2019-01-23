В Киеве в рамках "декоммунизации" свалили памятник генералиссимусу Суворову

21:50 24.01.2019

В Киеве снесли памятник Суворову



Памятник русскому полководцу Александру Суворову демонтировали в Киеве в рамках декоммунизации в четверг, 24 января, сообщил глава украинского института национальной памяти (УИНП) Владимир Вятрович на странице в Facebook.



"Суворов - на выход. Деколонизация на марше", - написал глава УИНП. Памятник располагался перед входом в военный лицей имени Богуна (бывшее Суворовское военное училище) в украинской столице. Вятрович при этом не исключил, что скульптуру перенесут на территорию какого-нибудь музея.



Решение о сносе мемориала было принято экспертной комиссией при украинском министерстве культуры в конце 2018 года. Тогда глава ведомства Евгений Нищук сказал, что решение демонтировать скульптуру является важным для всей Украины и лично для него. Памятник был открыт в сентябре 1974 года к 30-й годовщине победы над фашистской Германией.



На протяжении трех с половиной лет на Украине действует закон о декоммунизации. Он предполагает переименование всех топографических объектов, названия которых отсылают к СССР, а также снос памятников, которые, по мнению Киева, пропагандируют коммунистические идеи. В мае 2018-го президент страны Петр Порошенко рассказал, что в рамках программы декоммунизации в республике снесли около 1,5 тыс. памятников Владимиру Ленину.



Александр Васильевич Суворов (1730–1800) - русский полководец, военный теоретик, автор "Науки побеждать". Историки отмечают несколько битв, которые можно считать самыми яркими в военной карьере полководца: сражение при Рымнике, штурм Измаила, битва при Треббии и др. Суворов не проиграл ни одного сражения за всю свою жизнь.