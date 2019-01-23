 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Кыргызские пограничники застрелили казаха-нарушителя
21:54 24.01.2019

Тело казахстанца, застреленного пограничниками Кыргызстана, вернули домой
Создан Оперативный штаб.

Тело казахстанца, застреленного на границе с Кыргызстаном, при попытке незаконного пересечения границ, передали его семье, сообщает Zakon.kz.

Комментарий по инциденту дал официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров.

Наш консул был на месте происшествия в Таласской области. В ходе встречи с представителями местных властей обратил внимание на необходимость объективного расследования произошедшего инцидента.
Кыргызская сторона заверила, что правоохранительные органы окажут всестороннюю помощь по данному делу.

При содействии консула тело гражданина Казахстана было передано родственникам погибшего.

В настоящее время создан Оперативный штаб из числа представителей правоохранительных органов, пограничных служб и местных властей Казахстана и Кыргызстана, который уже приступил к своей работе.

Наше Посольство в Бишкеке взяло на особый контроль данное дело и находится на постоянной связи с кыргызской стороной, - заявил Айбек Смадияров.
Кроме того, по данному вопросу состоялся телефонный разговор глав внешнеполитических ведомств Казахстана и Кыргызстана Бейбута Атамкулова и Чингиза Айдарбекова.

Источник - zakon.kz
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