Спустя 2 года Москва возобновила закуп нефти в Туркмении

21:58 24.01.2019

МОСКВА ОДОБРИЛА НЕФТЬ ИЗ ТУРКМЕНИИ

После двухлетнего перерыва транзит туркменской нефти через Россию возобновится



Это произойдет в феврале 2019 г. Трейдер Vitol поставит сырье с каспийских месторождений Челекен и Окарем в Махачкалу для прокачки в порт Новороссийск в объеме до 200 тыс. т. Ожидается, что поставки вновь будут носить регулярный характер. Транзит туркменской нефти через территорию России прекратился в 2016 г. Тогда все объемы ушли на экспорт через Азербайджан.



На тот момент Туркменистан был недоволен криминальной обстановкой на терминале "Дагнефтепродукта", главного оператора отгрузки нефти в Махачкале. По заявлению туркменской стороны, потери сырья при перекачке из танкеров в резервуары достигали более 2% в каждой партии. Надо полагать, что новые власти Дагестана и Транснефть совместно смогли справиться с этой проблемой и убедить в этом туркменских партнеров, отмечает ТГ-канал "Газ-Батюшка".