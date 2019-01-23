 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Четверг, 24.01.2019
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Давосские богачи стали мировой проблемой. Глобализации 4.0 не будет
22:02 24.01.2019

Форум в Давосе - это вечеринка политиков, которых покупают лоббисты из крупного бизнеса. Нынешний предупреждает о неминуемом поражении этой "сладкой парочки"

Форум в Давосе - это не про нас

На этой неделе тысячи бизнесменов, представители законодательной и исполнительной власти со всего мира соберутся в Давосе. Всемирный экономический форум, который организует это мероприятие, в этом году остановился на теме:"Глобализация 4.0: формирование новой архитектуры в эпоху четвертой промышленной революции". Большинство людей озадаченно почесывает затылок. Как далеко эти люди оторвались от наших насущных проблем?

Элиты не только не понимают, насколько глубоко разочарование людей глобализацией, но и не умеют общаться на понятном языке. Не всякий знает, что такое"четвертая промышленная революция". То, что происходит в Давосе - это не забота об общем благе, а лоббирование бизнесом политиков для создания в их странах выгодных условий для извлечения прибыли. Общение проходит на вечеринках, на которых сильные мира сего "по-простому" едят хот-доги по 43 доллара за штуку.

В этом году приедут Билл Гейтс, Джордж Сорос, новый генеральный директор Goldman Sachs Дэвид Соломон и основатель Bridgewater Рэй Далио. От политиков будут канцлер Германии Ангела Меркель, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, премьер-министром Японии Синдзо Абэ, президент Бразилии Жаир Болсонару, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

Революционная ситуация

Но впервые много отказников. Не приедут: президент США Дональд Трамп, премьер Канады Джастин Трюдо, президент Франции Эммануэль Макрон, премьеры Индии Нарендра Моди и Великобритании - Тереза Мей, президент КНР Си Цзиньпин. Всем им не до четвертого этапа глобализации в эпоху роботизации, они обеспокоены народными протестами из-за падения уровня жизни и неконтролируемой миграции - результатами предыдущих этапов.
Рост потребления и кредиты - вот источник прибылей современных капиталистов. Но выяснилось, что набрав кредитов, население не имеет средств для их погашения, так как сбережений нет, а долги по отношению к доходам продолжают нарастать. Никто из нуворишей и политиков не хочет нового ипотечного кризиса или другого, подобного кризису 2008 года. Поэтому элиты договорились снижать налоги на бизнес, чтобы его "оживить". Понятно, что нужен иной источник доходов в бюджет государства. И он был найден в увеличении налогообложения среднего класса и снижении социальной роли государства. Но это совершенно не устраивает "желтые жилеты", которые плодятся по всему миру.

Согласно отчету Коалиции против бедности Oxfam, доходы 2200 миллиардеров в мире выросли на 12 процентов в прошлом году, а беднейшая половина мира стала беднее на 11 процентов. Сегодня 26 самых богатых миллиардеров владеют тем же богатством, что и беднейшие 3,8 миллиарда человек. Вот о чем надо бы говорить в Давосе.

Что Россия делает в Давосе?

Россия в Давосе представлена министром экономики Максимом Орешкиным и олигархами, которыми вначале в приглашении отказали - Андреем Костиным и Виктором Ваксельбергом. "Русский дом" - всегда один из самых богатых и шумных в Давосе. Россияне хотят снятия санкций, однако пока финансовая система мира под американцами, удачи им не будет. Но они договорятся с Владимиром Путиным, который отдаст, например, японцам острова под выгодные для них проекты. Давление на население тоже будет расти с пенсионной реформой и ростом НДС. В этом смысле наша элита ничем не отличается от любой другой.

Глобализации 4.0 не будет

Как пишет "Нью-Йорк Таймс", инверстор Baupost Group с капиталом в 27 миллиардов долларов Сет Кларман написал письмо на Давосский форум, в котором предупреждает, что растущее чувство политического и социального раскола во всем мире может закончиться экономической катастрофой.
"Семена следующего крупного финансового кризиса вполне могут быть найдены в сегодняшних уровнях суверенного долга", - пишет Кларман. "Америка неизбежно достигнет точки, когда долговой рынок откажется продолжать кредитовать нас по ставкам, которые мы можем себе позволить. К тому времени, когда разразится такой кризис, вероятно, будет слишком поздно, чтобы привести в порядок наш дом".
Российская экономика, в основе которой лежит привязка рубля к доллару и доходы от экспорта углеводородов, испытает на себе все "прелести" этого кризиса, как это уже было не один раз.

Мнение эксперта

Как сказал "Правде.Ру" председатель экономического общества им. С. Ф. Шарапова, профессор кафедры международных финансов МГИМО Валентин Катасонов, Давос себя изжил, хотя бы потому что глава государства, которое глобализацию реализовывало - Дональд Трамп в прошлом году сказал, что ее не поддерживает. По мнению Валентина Катасонова, мировые тренды политики формируются не в Давосе, а на ежегодных встречах центральных банков в Базеле, в группе G30.

Эксперт сравнил "глобализацию" с "интернационализацией" в 1910–1912-х годах прошлого столетия. Скоро стало понятно, что интернационализация заканчивается и начинается война, отметил Валентин Катасонов.
"Нас вообще туда (Давос) не приглашали, и те, кто туда поехал, выглядят как напросившиеся в гости бедные родственники, поэтому самое правильное нам бы вообще отказаться от дальнейшего участия в этом спектакле", - отметил эксперт. В этом смысле присутствие министра Орешкина на Давосе - " чисто номинальное, протокольное, чтобы сказать, что "мол, мы свои, ребята, если что, мы на вашей стороне". Ничего рационального и связанного с национальными интересами России я тут не вижу", - резюмировал Валентин Катасонов.

Любовь Степушова, 22 января 2019

Источник - Правда.Ру,
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1548356520
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