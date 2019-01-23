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Есть ли шансы у "проросийского кандидата" на пост президента Афганистана, - Г.Асатрян
00:51 25.01.2019

Избирательная кампания в Афганистане практически началась

Фаворитами предстоящих в Афганистане президентских выборов станут два очень ярких политика: резко антироссийски настроенный действующий глава государства и его бывший советник по нацбезопаности, частый гость в Москве. У кого из них наибольшие шансы на победу и как сказывается на выборах влияние Госдепа?

Президентские выборы в Афганистане должны состояться 20 июля 2019 года. Они станут важным экзаменом политической системы, созданной за последние десятилетия. В этот же день планируется голосование за советы уездов и провинций, которое также не стоит недооценивать. Афганистан – весьма фрагментированная страна, где власть в провинциях и на местах имеет серьезное влияние.

Для России эти выборы имеют особое значение. Афганский кризис не утихает. Кроме того, есть все основания прогнозировать ухудшение ситуации. Движение "Талибан" (запрещено в РФ) уже сейчас контролирует более 40% территории страны. Радикалы фактически уже сейчас стали реальной политической и экономической властью в южной и восточной провинциях.

Москва, в свою очередь, исторически заинтересована в стабильном и процветающем Афганистане и ведет активную политику в этом направлении. Соответственно, вопрос, кто займет главный пост в исламской республике, крайне важен для российских национальных интересов. Тем более афганская территория имеет общую протяженную границу с дружественными странами Центральной Азии. Те, в свою очередь, имеют с Россией безвизовый режим и скреплены совместными договорами в рамках ШОС, СНГ, ЕАЭС и ОДКБ.

России стратегически важно создание совершенно новой атмосферы вокруг Афганистана и Среднего Востока в целом. Главные спонсоры Кабула – США – уходят из региона. По крайней мере, был начат процесс исключительно военного исхода с афганской территории и из региона в целом.

На данный момент желание побороться за высший государственный пост изъявили более 10 кандидатов. Однако самыми серьезными претендентами являются следующие. Во-первых, действующий президент Ашраф Гани Ахмадзай. Во-вторых, глава исполнительной власти – премьер-министр Адбулла Абдулла. Они объявили о своем желании побороться за высший пост 20 января. В-третьих, экс-советник по нацбезопасности Ханиф Атмар. В-четвертых, экс-глава МВД Амрулла Салех. И, в-пятых, лидер и создатель Исламской партии Афганистана (ИПА) Гульбеддин Хекматияр.

В ближайшее время желание принять участие в выборах наверняка выскажут и другие афганские политики. Но уже сейчас можно сказать, что предстоящий плебисцит станет по-настоящему ярким. В предвыборной кампании примут участие видные политики, дипломаты, полевые командиры и даже в прошлом террористы.

Для Москвы интерес представляют те, кто реально способен побороться за власть. На данный момент таких двое: действующий президент Ашраф Гани и бывший советник по национальной безопасности Ханиф Атмар.

С Гани отношения Москвы не заладились практически с самого начала, с момента его вступления в должность в 2014 году. Президент Афганистана – человек неординарный. Восточный пуштун из племенной конфедерации гильзаев и видного племени ахмадзаев. Родившись в восточной провинции Логар, Гани сумел дослужиться до кандидата на пост генерального секретаря ООН (проиграл Пан Ги Муну) и высокопоставленного чиновника Всемирного банка (к слову, в 1990-х годах курировавшего проекты по России). Гани заслуженный ученый-антрополог, преподававший в Колумбийском университете. В 2013 году занял второе место в рейтинге 100 лучших мыслителей мира (World Thinkers 2013) известного британского издания.

Гани и его ближайшее окружение не питают никаких симпатий к России и официальной Москве. Некоторые российские наблюдатели увязывают это с внешнеполитическим фактором, который можно условно назвать "происками Госдепа". Однако это не так – или как минимум не совсем так. Президент Гани искренне и от всей души не любит Россию по личным причинам. Окружение Гани и его соплеменники и пуштуны сильно пострадали от ввода войск СССР в Афганистан. Многие были вынуждены эмигрировать, оставить свои дома и стать беженцами. Есть здесь и геополитический элемент. Афганский политик – плоть от плоти американской системы и яркий клиент Вашингтона. Соответственно, кризис американо-российских отношений заставляет Гани держаться подальше от Москвы.

Ханиф Атмар, который, между прочим, неплохо говорит на русском, близкий друг и сподвижник Гани. Долгое время политиков связывали дружественные отношения. Оба афганца называли друг друга друзьями и братьями. Атмар и Гани дальние родственники. Оба восточные пуштуны из соседних провинций, которые являются одним племенным и социально-культурным целым.

Однако, несмотря на это, у них совершенно разная судьба и биография. Атмар родился в 1968 году в семье влиятельного пуштуна. В Афганистане сходятся во мнении, что в молодости Атмар был офицером ХАДа. То есть службы государственной безопасности прокоммунистического Афганистана, которая была создана КГБ СССР. Точно известно, что он в 1980-х годах воевал на стороне Кабула и Москвы.

В ходе боев потерял ногу и известен своей безрассудной храбростью.

Позже Атмар отучился в Великобритании, установил тесные отношения с американцами и возглавлял важнейшие министерства Афганистана, включая МВД. Атмар – один из самых влиятельных политиков в современном Афганистане. Не зря его прозвали серым кардиналом.

Атмар – частый гость в Москве. Он сумел выстроить доверительные отношения с главой Совета безопасности России Николаем Патрушевым, главой МИД Сергеем Лавровым и спецпредставителем президента Замиром Кабуловым. Иначе говоря, как минимум, у Атмара нет личных антироссийских предубеждений.

И все же Атмара нельзя назвать в полной мере пророссийским кандидатом. Этот политик имеет куда более тесные связи с британцами, американцами, иранцами и индийцами.

Но есть ли у него реальные шансы возглавить Афганистан? Пожалуй, что да.

У Гани низкие рейтинги и слабая поддержка среди элитарных кругов. Его шанс – получить поддержку США и показать маломальский успех в переговорах с талибами. У Атмара дела пока обстоят лучше. У него есть поддержка многих региональных столиц. Москва, Лондон и Тегеран – на стороне Атмара. Осталось получить поддержку главного спонсора Кабула – Вашингтона.

Георгий Асатрян, преподаватель РГГУ
23.01.19

Источник - vz.ru
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