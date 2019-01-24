Давос-2019: "Музыка уже кончилась, а эти еще танцуют...", - В.Катасонов

01:06 25.01.2019 ВАЛЕНТИН КАТАСОНОВ | 24.01.2019



Миру нужны новые решения, но есть ли они хоть у кого-то?



Наблюдая за саммитом Всемирного экономического форума (ВЭФ) в Давосе, стартовавшим 22 января, я вспомнил фразу, произнесенную в мае 2000 года Джорджем Соросом: "Музыка уже кончилась, а эти еще танцуют". Так он прокомментировал первое обвальное падение на фондовой площадке NASDAQ и оптимизм, сохранявшийся тогда у многих биржевых игроков.



После учреждения в 1971 году ВЭФ, начавшего проводить ежегодные встречи в швейцарском городке Давосе, значимость этого форума год от года возрастала. В Давосе стали собираться сильные мира сего, обсуждая важнейшие проблемы современности. Давос очень контрастировал с форумами Бильдербергского клуба или Трехсторонней комиссией, которые проводились в узком кругу и при повышенной секретности. С 1987 года в Давос стали приезжать советские, затем российские делегации. Форумы ВЭФ вышли за европейские рамки (до 1987 года это был Европейский форум менеджмента), на них появились гости из Китая, Индии, Бразилии, Африки.



В последние годы в рамках саммитов ВЭФ проводится около 300 мероприятий – пленарных и секционных заседаний, семинаров, круглых столов. Это не считая встреч "на полях" и "мини-встреч в верхах". В Давосе не принимаются резолюции, здесь происходит общение "с глазу на глаз", "без галстуков". Банкиры, коммерсанты, промышленники устанавливают деловые контакты, подписывают протоколы о намерениях, контракты. А с конца 1980-х – начала 1990-х гг. Давос является местом, где политики и бизнесмены публично присягают на верность целям глобализации, ставшей ключевой темой Давоса.



Два года назад в Вашингтоне состоялась инаугурация нового президента США Дональда Трампа, и как раз в этот момент стартовал форум Давос-2017 под лозунгом "Возглавляя Четвертую промышленную революцию". Название взяли из книги основателя и бессменного руководителя Давосского форума швейцарского профессора Клауса Шваба. Проблем, вынесенных на обсуждение, было несколько десятков, и все они отталкивались от аксиомы, что глобализация – объективный процесс, который не остановить. В частности, участники позапрошлогоднего форума оживленно обсуждали грядущую эру роботов, цифровых технологий, "биткойнов" и т. п.



А вот тональность форума в 2018 году была уже совершенно иной. И повлиял на это Дональд Трамп. Многие двух- и многосторонние торговые и экономические соглашения с участием США он объявил "несправедливыми" и обещал пересмотреть либо денонсировать их. При Трампе США вышли из переговоров по заключению Трансатлантического и Транстихоокеанского партнерств. Трамп поставил под вопрос целесообразность участия США во Всемирной торговой организации (ВТО); Китаю и некоторым другим странам пригрозил повышением импортных пошлин. Трамп заявил, что США не подпишут Парижское соглашение по климату 2015 года. Сутью инициатив нового президента было то, что США отказываются от прежней идеологии глобализации и сосредоточиваются на решении внутренних экономических проблем. Это вошло в противоречие с курсом Давосского форума.



Трамп побывал на форуме Давос-2018, повергнув многих в шок своим выступлением. Председатель КНР Си Цзиньпин, выступая в прошлом году в Давосе, пытался успокоить участников: мол, глобализация продолжится. И даже обещал, что Китай готов возглавить этот процесс. Однако такое заявление Си Цзиньпина участников форума, скорее, напугало. 47-я сессия ВЭФ была, наверное, самой нестандартной за всю историю существования этого форума. Давос-2018 как в капле воды отразил тот хаос, который захватывает мир. Прошлогодний форум в Давосе является продолжением кризиса. Все понимают, что в условиях обострения международной обстановки, торговой войны между США и Китаем, ужесточения санкций против России, блокады Ирана нужны принципиально новые решения. Есть ли они хоть у кого-то?



Форум 2019 года выглядит бледно, даже жалко. В Давос не прилетел Дональд Трамп, сославшись на продолжающийся shutdown. Нет в Давосе Терезы Мэй, у нее с парламентом разногласия по поводу Brexit. Эммануэля Макрона заставили отказаться от поездки в Давос "желтые жилеты". Си Цзиньпин тоже не приехал. Думаю, и у Трампа, и у Мэй, и у Макрона главной причиной отказа от поездки было понимание того, что в Давосе они потратят время попусту.



В 2019 году форум проходит под девизом "Глобализация 4.0", но сложно, даже глупо говорить о глобализации в обстановке нарастающей в мире дезинтеграции.



Возьмем как пример вопрос, который стал главным в первый день заседания, – глобальные климатические изменения. Спрашивается, как бороться со снижением выбросов углекислого газа и других парниковых газов, если США, главный эмитент этих газов, не собираются участвовать в договоре? А главное, я думаю, Трамп прекрасно понимает, что вся эта климатическая тематика – большая пустышка. Пустышка, нужная глобалистам для того, чтобы обосновать размывание государственных суверенитетов, установить контроль хозяев денег над всей экономикой, продвинуться к созданию мирового правительства. В планы Трампа и тех, кто его выдвинул, это не входит.



Кстати, серьезная работа по подрыву государственных суверенитетов проходит не в Давосе, а в других местах. Вот один пример, связанный с тем, что в январе Европарламент поставил точку на истории, имеющей отношение к организации G-30 (Группа тридцати). Группа была создана в 1978 году при участии Фонда Рокфеллера, штаб-квартира находится в Вашингтоне. G-30 формулирует рекомендации для центробанков и ведущих мировых банков. По своему влиянию эта организация, с моей точки зрения, не менее влиятельна, чем Бильдербергский клуб.



Год назад мировые СМИ передали информацию: омбудсмен Европейского союза Эмили О"Рейли призвала высших должностных лиц Европейского центрального банка (ЕЦБ) прекратить участие в заседаниях G30. Речь шла персонально о президенте ЕЦБ Марио Драги. Поскольку в основе деятельности Группы тридцати лежит идея дерегулирования экономики и финансов, это смертельно опасно для банковской системы ЕС, которая находится на грани кризиса. Заявление омбудсмена ЕС по поводу участия руководителя ЕЦБ в G30 было попыткой хоть как-то ослабить давление Вашингтона на Брюссель в вопросах финансовой и денежно-кредитной политики.



Однако Марио Драги категорически отверг требование омбудсмена ЕС и продолжил свои контакты с G30. Вопрос был вынесен на обсуждение Европарламента. И вот в январе 2019 года вердикт вынесен: президент ЕЦБ и другие высокопоставленные чиновники могут участвовать в работе G30. Европарламент даже не предусмотрел мер контроля за такими контактами. Расклад голосов в Европарламенте выглядел так: за 500 голосов, против 115; воздержались 19.



Еще раз подчеркну: G30 – одна из наиболее влиятельных наднациональных (точнее, глобальных) структур, контролирующих мировую финансовую систему. Видимо, депутаты Европарламента рассудили так: а почему бы Марио Драги не участвовать в работе G30, если Европарламент все равно не контролирует работу Европейского центрального банка? ЕЦБ, как и любой центробанк, имеет статус "независимого" института и в Брюсселе никому не подчиняется. Не исключаю, что одной из инстанций, которой подчинен ЕЦБ, и является Группа тридцати.



Какое отношение все это имеет к Давосу? А вот какое: Давос нужен хозяевам денег как погремушка, отвлекающая общество от событий, которые действительно будут иметь серьезные последствия для человечества. Включая идущую полным ходом подготовку к созданию мирового правительства. Источник - Фонд стратегической культуры

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