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Экс-укрпрезидент В.Янукович получил 13 лет заочного режима. От Киевского суда
05:06 25.01.2019

Приговор киевского суда оказался мягче требований прокуратуры

Оболонский районный суд Киева в четверг огласил приговор экс-президенту Украины Виктору Януковичу, обвиняемому в тяжких преступлениях - госизмене, умышленных действиях, совершенных с целью изменения государственных границ, пособничестве военным действиям против Украины. Сторона обвинения запрашивала 15 лет тюрьмы, итоговый вердикт оказался мягче - 13 лет. Собеседники "Ъ" в Киеве признают, что процесс над бывшим президентом важен лишь с политической точки зрения и не приведет ни к каким реальным результатам - сам господин Янукович живет в России с 2014 года.

То, что киевский суд занял сторону обвинения, ясно уже сейчас, когда приговор еще не оглашен до конца. "Вина обвиняемого в ч. 1 ст. 111 (госизмена.- "Ъ"), ч. 5 ст. 27 (соучастие в преступлении.- "Ъ"), ч. 2 ст. 437 (планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны.- "Ъ") уголовного кодекса Украины в полной мере доказана допустимыми доказательствами",- заявил судья Владислав Девятко.

Однако по одной из частей обвинения господин Янукович все же был оправдан. Это ст. 110 украинского УК - "посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины" в совокупности с уже упомянутой ч. 5 ст. 27. Таким образом, обвинение настаивало, что экс-президент способствовал посягательству России на украинскую территорию, однако не нашел в его действиях состава еще и этого преступления. В результате за госизмену Виктор Янукович получил 13 лет, а за развязывание агрессивной войны - 12, что, исходя из принципа поглощения более сурового наказания менее суровым, и привело к итоговому вердикту - 13 лет.

Главное обвинение сводится к тому, что экс-президент "составил и направил обращение к Владимиру Путину с просьбой ввести (на Украину.- "Ъ") вооруженные силы РФ".
По мнению суда, это было сделано "для содействия нарушению суверенитета Украины, а также для легитимации российской агрессии". Господин Янукович не отрицает факт обращения, но не считает это ни государственной изменой, ни развязыванием войны.

Однако наказание, назначенное Виктору Януковичу, пока не объявлено. Ранее украинское издание Strana.ua опубликовало "черновик" приговора, в котором говорилось о 15 годах лишения свободы с конфискацией имущества. В результате наказание оказалось мягче, хотя фактически это не имеет никакого значения - господин Янукович находится в России. Интерпол также отказался разыскивать Виктора Януковича - организация заявила, что преследование ведется по политическим мотивам.

Что еще говорится в "черновике" приговора Виктору Януковичу
Что еще говорится в "черновике" приговора Виктору Януковичу
Отметим, сам подсудимый не участвовал в заседании даже посредством видеосвязи. "Виктор Янукович перенес оперативное вмешательство. Сейчас находится на реабилитации. Сегодня мы не смогли сообщить о рассмотрении данного дела, так как о решении суда оглашать приговор узнали только вчера",- сказал журналистам один из адвокатов экс-президента Александр Горошинский.

Впрочем, позиция господина Януковича по этому делу известна и была упомянута в приговоре - он отрицает свою вину по всем пунктам.
"Это не суд, а профанация. Для моего осуждения в кратчайшие сроки под давлением лично гражданина Порошенко (президента Украины Петра Порошенко.- "Ъ") были приняты специальные законы о заочном осуждении. Это прямое нарушение Европейской конвенции о защите прав человека и основополагающих свобод",- заявлял Виктор Янукович.

Как ранее сообщили "Ъ" в генеральной прокуратуре Украины, заочное судопроизводство до сих пор практиковалось исключительно при рассмотрении гражданских дел, и потому суд над Виктором Януковичем действительно стал прецедентом.

Нынешний президент Украины Петр Порошенко участвовал в процессе как свидетель обвинения. Кроме него суд заслушал многих других видных государственных деятелей: спикера Верховной рады Андрея Парубия, секретаря Совета национальной безопасности и обороны Александра Турчинова, главу МВД Арсена Авакова, командующего военно-морскими силами Игоря Воронченко, экс-главу службы безопасности Валентина Наливайченко, бывшего министра обороны Игоря Тенюха.

"Осуждение Януковича, тем более заочное,- процесс, важный политически. Он доказывает, что Россия вмешивалась во внутренние дела Украины еще во время майдана и делала это по просьбе прежнего президента",- заявил "Ъ" собеседник администрации президента Украины.

Янина Соколовская, Киев; Кирилл Кривошеев
"Коммерсантъ" от 24.01.2019,

Источник - kommersant.ru
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