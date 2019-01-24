Кремлевские языкастики Чубайс и Захарова выясняют кому из них место в "Дом-2"

07:39 25.01.2019

Захарова ответила на предложение Чубайса перейти в "Дом-2"

Представитель МИДа удивилась интересам главы "Роснано"



Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала идею Анатолия Чубайса.



Захарова ответила на предложение Чубайса перейти в "Дом-2" Фото: МИД.

Глава "Роснано" предложил поменять ее местами с Ольгой Бузовой.



- Я не знала, что Анатолий Борисович смотрит "Дом-2", - написала Захарова на своей странице в Facebook.



Ранее Чубайс заявил, что официальным представителем российского МИДа можно сделать телеведущую, певицу и бывшую участницу реалити-шоу "Дом-2" Ольгу Бузову. Среди ее преимуществ Чубайс отметил большое количество подписчиков в "Инстаграме". На брифинги Ольги, по его мнению, "народ будет ломиться".



Комментируя свою недавнюю полемику с представителем дипломатического ведомства России, Чубайс заявил, что Захарова создала новый жанр - "политикотейнмент", в котором "вместо содержания - сплошной сплошной entertainment". Глава "Роснано" с иронией признался, что восхищается способностями Захаровой, и предложил "продвигать ее дальше в этом направлении".



- Я не знаю, куда-нибудь в "Дом-2" ведущей, это будет блестяще - и для нее новый вызов, и там, я думаю, народ в шоке будет, - предложил Чубайс.



Александр Ахтырко