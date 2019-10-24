Индии предстоят выборы с непредсказуемым результатом, - В.Скосырев

09:11 25.01.2019

Оппозиция в "Национальном конгрессе" пустила в ход "секретное оружие"



Приянка Ганди, наследница знаменитой династии, ворвалась на политическую сцену Индии. Накануне всеобщих выборов ей предоставили ключевой пост в "Индийском национальном конгрессе" (ИНК). Эта партия, в течение десятилетий стоявшая у власти, хочет помешать нынешнему премьеру Нарендре Моди стать главой правительства второй раз. План казался несколько месяцев подряд невыполнимым. Но после того как в декабре на выборах в трех штатах ИНК одержал победу, исход предстоящей битвы за голоса избирателей становится менее предсказуемым.



Приянке 47 лет. Она замужем за бизнесменом по фамилии Вадра. Ее сильная сторона – умение сказать в полемике острое словцо. Тут она похожа на свою бабушку по материнской линии Индиру Ганди. Она правила страной с 1966 по 1977 год и снова – с 1980 по 1984 год.



В Москве есть площадь Индиры Ганди. Название символизировало признание в Советском Союзе заслуг этой женщины, многое сделавшей для укрепления отношений Индии с нашей страной. Но выход внучки покойного премьера на политическую авансцену к международным делам никакого отношения не имеет. Партия ИНК, которую возглавляет Рахул Ганди, брат Приянки, поручила ей руководить предвыборной гонкой в штате Уттар-Прадеш (население – более 200 млн).



Это ключевой штат. Там избирались прадед Приянки, первый премьер независимой Индии Джавахарлал Неру, впоследствии – Индира Ганди, а потом и отец Приянки Раджив Ганди.



Такое наследие, по идее, должно сыграть на руку ИНК. Но последние выборы – 2014 года – он с треском проиграл. Бхаратия джаната парти (БДП), партия Моди, получила почти все места в нижней палате от этого штата.



И вот перед новой избирательной схваткой, которая должна состояться весной, "Индийский национальный конгресс" бросает в бой сестру лидера партии. Один из репортеров ТВ назвал ее секретным оружием ИНК. Дело в том, что разговоры о ее приходе в политику шли давно. Но, по словам аналитика Рашида Кидваи, "Конгресс" считает, что выборы будут боем не на жизнь, а на смерть, а Приянка знает, чего хочет народ: она прирожденный политик".



Моди однажды назвал ИНК "старой женщиной". Приянка ответила: "Может, и меня вы в старые записали"?



Однако представитель правящей партии БДП не замедлил указать, что назначение отпрыска знаменитого рода говорит не о силе, а о слабости оппозиции: "Рахул Ганди потерпел неудачу, вот ему и понадобились костыли из собственной семьи". Конгресс хочет возродить правление династии.



В беседе с "НГ" профессор МГИМО Сергей Лунев отметил: "Рахул Ганди – копия отца Раджива Ганди. Тот ненавидел политику. Был застенчив. Но когда младший брат погиб в авиакатастрофе, Индира Ганди выкрутила ему руки и заставила уйти в политику. А Приянка – копия бабушки. К тому же для индусов гендерные различия не играют такой роли, как, например, для мусульман. Если женщина занимает большой пост, это нормально. Тем более что женский электорат будет голосовать за женщину. Так что "Индийский национальный конгресс" сделал удачный ход. Но выборы он все равно проиграет. Авторитет Моди и его партии высок. А вот на следующих выборах, то есть примерно через пять лет, колесо фортуны вполне может повернуться в пользу ИНК".



Впрочем, не все наблюдатели в Индии уверены в победе БДП весной. Дело в том, что "Конгресс" в декабре одержал победу во время голосования в трех штатах, которые считались вотчиной БДП. Пресса иногда именует эти районы "коровьим поясом", где большинство населения составляют консервативно настроенные крестьяне, говорящие на хинди. Главы двух из этих густонаселенных штатов установили строгие правила защиты священных для индусов животных. Но на избирателя это, видимо, не произвело впечатления. Как пишет Financial Times, победа "Конгресса" на выборах в штатах Чхаттисгарх, Мадхья-Прадеш и Раджастхан свидетельствует о том, что популярность правящей партии увядает.



"Перспективы того, что БДП повторит успех 2014 года, когда она получила абсолютное большинство в нижней палате парламента, выглядят крайне маловероятными. Скорее всего она будет вынуждена вступить в коалицию с другими партиями. Значит, ее собственное влияние уменьшится", – предсказывает Жиль Вернье, исследователь Университета Ашоки.



Владимир Скосырев



24.10.19