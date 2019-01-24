Венесуэла согласится вернуть долги Китаю, но не России, - И.Субботин

09:16 25.01.2019 Ставка на Николаса Мадуро может дорого обойтись Кремлю



Россия рискует потерять все вложенные в Венесуэлу деньги при сохранении у власти президента Николаса Мадуро. Такого мнения придерживаются в экспертной среде. Долги, предоставленные Боливарианской Республике, имеют низкую рыночную стоимость на фоне затяжного экономического кризиса внутри латиноамериканской страны. Пока что оценки, которые дает накаляющимся событиям в Венесуэле российское руководство, свидетельствуют: Москве важно продолжать отношения с действующим правительством. Однако оппозиция за последние дни успела о себе заявить достаточно громко.



Стремительное развитие событий в Венесуэле, которые получили положительную реакцию со стороны Соединенных Штатов, заставили Россию подозревать американское руководство в целенаправленной попытке совершить прямое военное вмешательство. На это указывают заявления российского дипломатического ведомства. "Особую тревогу вызывают сигналы, которые из некоторых столиц звучат на тему того, что не исключено и вооруженное вмешательство, – заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, находясь с визитом в Алжире. – Мы призываем категорически отказаться от подобных мыслей". В свою очередь, заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков в интервью журналу "Международная жизнь" отметил, что переворот – это катастрофический сценарий. Он "сотрясет основы той модели развития, которую мы наблюдаем в регионе Латинской Америки", считает Рябков.



На Смоленской площади поспешили заявить, что "любая политическая деятельность должна осуществляться строго в рамках конституционного поля и в соответствии с национальным законодательством". "Безусловно, граждане этой страны могут открыто выражать собственную позицию, в том числе путем манифестаций, но исключительно мирным способом, который не приводит к насилию и тем более не ставит под угрозу безопасность граждан", – говорится в официальном сообщении МИД РФ. Впрочем, у противников Мадуро, как известно, есть свои аргументы. Последние президентские выборы, прошедшие в Венесуэле в 2018 году, были названы оппозицией фиктивными с учетом тех нарушений, которые, как считают протестующие, были сделаны умышленно. В условиях, когда страна лишается президента и ждет досрочных выборов, временным президентом, по Конституции, становится спикер Национальной ассамблеи – однопалатного парламента.



Портфель спикера – в руках оппозиционера Хуана Гуайдо, который и объявил себя временно исполняющим обязанности президента страны в ходе масштабных манифестаций. Он обладает безусловной поддержкой американского руководства, готового, очевидно, к любым мерам по его защите. В разговоре с изданием Wall Street Journal в четверг, 29 января, источник в американской администрации заявил, что Белый дом "рассматривает абсолютно все варианты" дальнейших действий в отношении правительства. И если Мадуро позволит себе нечто большее, чем просто удерживать манифестации на улицах страны в мирном русле, то силовой сценарий неизбежен, уверил собеседник газеты.



Одной из рассматриваемых мер американский официальный представитель называл также запрет на любые нефтяные сделки с правительством в Каракасе. Единственной фигурой, с которой можно было бы вести подобные переговоры, по замыслу, должен стать сам Гуайдо.



Впрочем, вне зависимости от развязок политических событий Россия скорее всего потеряет вложенные в Венесуэлу деньги, заявил "НГ" эксперт экономической программы Фонда Карнеги Андрей Мовчан. "Активов у России там, в общем-то, и нет, – отметил экономист. – У нас есть обязательства другой стороны. Обязательства по поставкам нефти, которую мы предоплачивали, обязательства по оплате оружия, обязательства по расплате за мощности оборонных заводов, которые мы там начали строить, но не закончили. Если у нас Минфин и МИД работают, то, конечно, они будут предпринимать усилия хотя бы по частичному взысканию долгов. Но надо сказать, что если в Венесуэле продолжится экономический коллапс, который происходит при нынешнем руководстве страны, то надежда получить обратно хоть что-то отсутствует полностью. Сегодня надеяться на то, что мы даже предоплаченную нефть получим, кажется, невозможно: все заберут китайцы, потому что они всегда имеют приоритет в Венесуэле".



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Действия венесуэльской оппозиции получили

абсолютную поддержку американского руководства.

Фото Reuters

Аналитик полагает, что сценарий с победой оппозиции и сменой власти в латиноамериканской стране мог бы принести выгоду России: это дает шанс частично вернуть долги. "Я считаю, что если власть не сменится в ближайший год, то Россия потеряет все стопроцентно, – отмечает Мовчан. – Если власть в ближайший год сменится, то есть шанс получить хотя бы часть обратно и есть мифический шанс получить обратно почти все. Наверное, это будет зависеть от того, какие Россия будет формировать отношения с новой властью". Впрочем, проблемой, по мнению эксперта, остается то, что сделки РФ и Венесуэлы имеют коррупционный ореол. Экономист добавляет: "В Венесуэлу мы вряд ли решимся отправить войска, потому что тогда мы перейдем дорогу китайцам и американцам, а мы справедливо боимся это делать. Но попытка скандалить, ссориться и поддерживать умирающую власть приведет к тому, что мы будем нелюбимыми гостями, а нелюбимым гостям денег не возвращают".

Эксперт считает, что события в Венесуэле нельзя называть результатом управляемого государственного переворота. "Просто местная власть довела страну до ручки, – заявил Мовчан. – Безусловно, у американцев есть большой опыт по поддержке переворотов в Латинской Америке. Иногда, как в Аргентине в свое время, они делали это очень жестко, грубо, антигуманно и всерьез. Но сегодня в Венесуэле они в этом смысле фактически не присутствуют. Это те же условные "печеньки". Вот кроме "печенек", никто никому не мешает. Мы тоже можем раздавать "печеньки". Эти процессы идут сейчас сами по себе. У американцев не очень много интересов в Венесуэле. Нефть они сами сейчас производят в большом объеме. Венесуэла как рынок сбыта невелика". По мнению экономиста, американцы не будут тратить много сил и времени на Венесуэлу. "Много времени и сил на нее будут тратить китайцы", – уверен Мовчан.



Впрочем, нельзя не заметить, что Соединенные Штаты используют непредсказуемые дипломатические приемы, которые наблюдатели трактуют как попытку оставить за собой право на силовой сценарий. Так, в Вашингтоне признали недействительным разрыв дипломатических отношений, который был объявлен правительством Венесуэлы. "Соединенные Штаты не считают, что бывший президент Николас Мадуро имеет полномочия разорвать дипломатические отношения с Соединенными Штатами или объявить персонами нон грата наших дипломатов, – заявил госсекретарь США Майкл Помпео. – Мы призываем все стороны воздержаться от мер, противоречащих привилегиям и иммунитету, которыми пользуется дипломатическое сообщество. Соединенные Штаты примут соответствующие меры для привлечения к ответственности любого, кто поставит под угрозу безопасность нашей дипмиссии и ее персонала".



В экспертной среде полагают, что силовой сценарий сыграл бы против интересов Америки. "Пока никакого реалистичного планирования силовых мер США не осуществляют, – заявил "НГ" программный директор Валдайского клуба Андрей Сушенцов. – Внешнее вторжение наверняка сразу развернет ситуацию в обратную для американцев сторону. Начнется освободительная война, и это будет играть против американских интересов. То обстоятельство, что они поторопились дать однозначные оценки и признать новым президентом страны спикера парламента, говорит о неправильных акцентах в венесуэльской политике, потому что тем самым они дают аргументы властям". Правительство может указывать на Гуайдо как на проамериканского кандидата и может однозначно списать нынешние неурядицы на внешний фактор, чем ситуация не исчерпывается. "Ряд комментаторов полагают, что это формальный повод для применения силы, но думаю, США будут избегать политически нерезультативных военных мер, – говорит Сушенцов. – Политически результативными они могут быть только в одном случае: если удастся быстро осуществить военный переворот".



Игорь Субботин



24.01.19 Источник - ng.ru

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