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|Вышедшую в 2001 году книгу замакима Астаны Аманшаева признали бестселлером в Англии. Сколько забашлял за дикий пиар?
09:39 25.01.2019
Книгу замглавы Астаны признали бестселлером 2018 года в Великобритании
Награду Аманшаеву вручал вице-президент Евразийской творческой гильдии в Лондоне Марат Ахмеджанов
Алан Кациев, 22 января 19
Сборник рассказов заместителя акима Астаны Ермека Аманшаева "Песня мотылька" признали бестселлером 2018 года в Великобритании. Политик получил за него премию Hertfordshire Press 2018, которая прошла во вторник в Лондоне, сообщает Sputnik Казахстан.
Награду Аманшаеву вручал вице-президент Евразийской творческой гильдии в Лондоне Марат Ахмеджанов.
"Песня мотылька" представляет собой собрание эссе, пьес и рассказов, в которых автор размышляет о вопросах идентичности, целеустремленности, культурном наследии и других проблемах.
В 2019 году произведения Амашнаева планируют перевести на французский и белорусский языки. Также имеются планы по переводу сборника на немецкий, китайский и турецкий языки.
Ермек Аманшаев занимает должность заместителя акима Астаны с декабря 2014 года. Помимо пьес и рассказов он является автором множества статей о казахской литературе, а также нескольких документальных фильмов.