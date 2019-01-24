Вышедшую в 2001 году книгу замакима Астаны Аманшаева признали бестселлером в Англии. Сколько забашлял за дикий пиар?

09:39 25.01.2019

Книгу замглавы Астаны признали бестселлером 2018 года в Великобритании

Награду Аманшаеву вручал вице-президент Евразийской творческой гильдии в Лондоне Марат Ахмеджанов



Алан Кациев, 22 января 19



Сборник рассказов заместителя акима Астаны Ермека Аманшаева "Песня мотылька" признали бестселлером 2018 года в Великобритании. Политик получил за него премию Hertfordshire Press 2018, которая прошла во вторник в Лондоне, сообщает Sputnik Казахстан.

Награду Аманшаеву вручал вице-президент Евразийской творческой гильдии в Лондоне Марат Ахмеджанов.

"Песня мотылька" представляет собой собрание эссе, пьес и рассказов, в которых автор размышляет о вопросах идентичности, целеустремленности, культурном наследии и других проблемах.

В 2019 году произведения Амашнаева планируют перевести на французский и белорусский языки. Также имеются планы по переводу сборника на немецкий, китайский и турецкий языки.

Ермек Аманшаев занимает должность заместителя акима Астаны с декабря 2014 года. Помимо пьес и рассказов он является автором множества статей о казахской литературе, а также нескольких документальных фильмов.