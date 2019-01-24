 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Пятница, 25.01.2019
13:41  Казахстанский летающий лыжник С.Ткаченко сенсационно выиграл "бронзу" юниорского ЧМ
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12:41  На таджикско-афганской границе созданы 22 новых КПП. Рахмон судорожно крепит границу
12:05  Трампоопасное направление. Турция присоединяется к числу проигравших в Сирии, - Е.Сатановский
12:01  Ташкент 1919.Осиповский мятеж или Бойня на Крещение, - Борис Голендер
11:58  Кто может стать новым премьером Кыргызстана? - "ВБ"
11:47  Жанат Бейшенов назначен министром транспорта и дорог Кыргызстана
11:31  Венесуэла: путч – в традициях, - Эмиль Дабагян
11:16  Стена и фронтир в американской идеологии, - Л.Савин
10:44  Может ли Россия ввести войска в Венесуэлу: эксперты оценили ситуацию
09:39  Вышедшую в 2001 году книгу замакима Астаны Аманшаева признали бестселлером в Англии. Сколько забашлял за дикий пиар?
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09:19  Мадуро России друг, но Каракас не стоит мессы, - М.Ростовский
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07:39  Кремлевские языкастики Чубайс и Захарова выясняют кому из них место в "Дом-2"
05:06  Экс-укрпрезидент В.Янукович получил 13 лет заочного режима. От Киевского суда
01:06  Давос-2019: "Музыка уже кончилась, а эти еще танцуют...", - В.Катасонов
00:58  Зачем Лондону Brexit или как Британия становится Украиной, - А.Запольскис
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00:38  "Желтые жилеты" против капитализма и новой бедности, - А.Бузгалин
00:32  Плацдарм против Венесуэлы почти готов. 6 сценариев свержения "диктатора" Мадуро, - А.Чичкин
00:01  От элит глобальных к элитам профессиональным, - М.Хазин
Четверг, 24.01.2019
22:02  Давосские богачи стали мировой проблемой. Глобализации 4.0 не будет
21:58  Спустя 2 года Москва возобновила закуп нефти в Туркмении
21:54  Кыргызские пограничники застрелили казаха-нарушителя
21:50  В Киеве в рамках "декоммунизации" свалили памятник генералиссимусу Суворову
20:44  Мадуро нацелился на центр проамериканского мятежа, - Е.Крутиков
17:01  Узбекский "Городок ученых" построят в кишлаке Кибрай близ Ташкента. Мирзиеев повелел
16:17  Запуск Рогуна и дружба с Ташкентом. Итоги 2018 года для Таджикистана, - Рашид Гани Абдулло
16:16  Елбасы одобрил строительство в Астане очередного зиккурата - "Всемирного Торгового Центра"
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13:52  Папа, мама и все еще я... Эпоха молодых инфантилов, - Мария Портнягина
13:50  Подъем с переворотом: в Венесуэле обкатывают новую тактику "уличной революции", - Н.Портякова
13:47  История девочки Нины Жуковой, которая осталась в блокадном Ленинграде совершенно одна и выжила...
13:44  Китай вложит 4,5 миллиарда в создание сети 5G
13:43  Москва и Тегеран в Сирии превратились в заклятых союзников, - С.Ищенко
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13:37  Израиль забыл третий закон Ньютона, а Иран - победитель в Ираке, - С.Шакарянц
13:35  Злука. Украинской власти нужно не государство, а территория, - Марьян Сидорив
12:41  КырКлоуны. Директором ГосЦИрка назначили экс-замминкульта Бекманбетова, уволенного за развал работы и некомпетентность
12:39  Упущенная выгода. Кыргызстан не реализовал проекты на $12 миллиардов
12:05  "Картофельные" слезы. Министра сельского хозяйства Киргизии Мурашева провожают в отставку
12:00  В Алматы обезвредили ОПГ, толкавшую "военную технику на Ближний Восток"
11:53  Правительство Латвии возглавил латыш-патриот Кариньш из штата Делавэр
11:49  "Беззубый, улыбающийся болванчик" - кырдепутатка Карамушкина обласкала минздрава Космосбека Чолпонбаева
11:43  Мартышкам поменяли дудки. Градоначальник Алматы Байбек совершил очередную радикал-реформу
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Вышедшую в 2001 году книгу замакима Астаны Аманшаева признали бестселлером в Англии. Сколько забашлял за дикий пиар?
09:39 25.01.2019

Книгу замглавы Астаны признали бестселлером 2018 года в Великобритании
Награду Аманшаеву вручал вице-президент Евразийской творческой гильдии в Лондоне Марат Ахмеджанов

Алан Кациев, 22 января 19

Сборник рассказов заместителя акима Астаны Ермека Аманшаева "Песня мотылька" признали бестселлером 2018 года в Великобритании. Политик получил за него премию Hertfordshire Press 2018, которая прошла во вторник в Лондоне, сообщает Sputnik Казахстан.
Награду Аманшаеву вручал вице-президент Евразийской творческой гильдии в Лондоне Марат Ахмеджанов.
"Песня мотылька" представляет собой собрание эссе, пьес и рассказов, в которых автор размышляет о вопросах идентичности, целеустремленности, культурном наследии и других проблемах.
В 2019 году произведения Амашнаева планируют перевести на французский и белорусский языки. Также имеются планы по переводу сборника на немецкий, китайский и турецкий языки.
Ермек Аманшаев занимает должность заместителя акима Астаны с декабря 2014 года. Помимо пьес и рассказов он является автором множества статей о казахской литературе, а также нескольких документальных фильмов.

Источник - mir24.tv
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