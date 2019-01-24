Может ли Россия ввести войска в Венесуэлу: эксперты оценили ситуацию

10:44 25.01.2019

Трамп до переворота не раз поднимал вопрос об интервенции США



Как Россия может вмешаться в переворот в Венесуэле? Именно этот вопрос заставляет наших сограждан внимательно следить за ситуацией в латиноамериканской стране. Не секрет, что президент США Трамп в предыдущие годы поднимал вопрос об американском военном вторжении в Венесуэлу - советники его тогда отговорили. Сейчас ситуация поменялась: оппозиционера Хуана Гуайдо Трамп признал "временным президентом". О возможной реакции РФ мы спросили экспертов.



Может ли Россия ввести войска в Венесуэлу: эксперты оценили ситуацию

- Конечно, ситуация в Венесуэле беспрецедентная и все оставлять так, как есть – ни в коем случае нельзя, - считает член Комитета СФ по обороне и безопасности, сенатор Франц Клинцевич. - Однако пока юридических оснований для оказания какой-то реальной помощи у нас немного. Да и находится латиноамериканская страна очень далеко.



Однако сенатор уверен: законно-избранная власть Венесуэлы в лице президента Николаса Мадуро может рассчитывать на российскую военно-техническую помощь в самое ближайшее время.



- В прошлом году источники Associated Press в администрации Трампа сообщали, что он обсуждал возможность ввода американских войск в Венесуэлу - но советники тогда убедили его в неправильности такого шага. Как Россия может отреагировать, если США все-таки решатся ввести войска в Венесуэлу для поддержки Хуана Гуайдо?



- Вариантов много. Перечислять их именно сейчас преждевременно, так мы может только навредить. Если США действительно осмелятся ввести войска в Венесуэлу, тогда будут совсем иные расклады и совсем другие возможности.



Некоторые эксперты "МК" не исключили, что Москва в случае необходимости может отправить в Венесуэлу несколько военно-транспортных самолетов, чтобы поддержать законно избранного президента Мадуро. Однако они тоже подчеркивают, что о таких шагах говорить рано.



- Если речь зайдет о прямом американской военном вторжении, то нам действительно нужно занять жесткую позицию. Другое дело, что России не надо напрямую вмешиваться и оказывать людскую поддержку, вводить российские войска или присылать военных советников в Венесуэлу, - утверждает эксперт международного дискуссионного клуба "Валдай" Дмитрий Суслов. – Эта страна очень далеко от нас, и, если дело дойдет до гражданской войны, проводить там военные операции, как в Сирии, нам там будет не сподручно. Да и нет у нас там таких жизненно важных интересов, которые есть в Сирии.



Эксперт уверяет: расклад сил в Венесуэле не в нашу пользу. По мнению, Дмитрия Суслова, позиции Николаса Мадуро там достаточно шаткие. Да, пока его поддерживает армия и спецслужбы. Однако никто не дает гарантий, будут ли они его поддерживать дальше. Если эти силы перейдут на сторону оппозиции, тогда нынешний президент Венесуэлы будет обречен.



- И тогда Россия очень сильно подставится. Ей обязательно припомнят, что она оружием и людьми поддерживала диктатора, каким они уже признали Мадуро, - подчеркивает Дмитрий Суслов.



Поэтому, по его мнению, единственный вариант для нас - сохранять приверженность дружественным отношением с Мадуро. В том числе оказывать политико-дипломатическую поддержку, но ни в коем случае не посылать туда ни одного солдата или офицера.



Если США все-таки решатся на агрессию, а венесуэльские военные поддержат Мадуро, то американским генералам придется считаться с потерями. По данным российского Центра анализа стратегий и технологий, венесуэльское небо прикрывают минимум 24 истребителя Су-30, многоцелевые ударные вертолеты Ми-35 "Крокодил".



А еще есть ПВО Венесуэлы. Например, 11 дивизионов зенитных ракетных комплексов С-125, 3 дивизиона "Бук-М2Э" и дивизион зенитных систем дальнего действия "Антей-2500".



На суше американцев тоже может ждать неприятный сюрприз в виде сотни модернизированных танков Т-72, систем залпового огня "Смерч" и "Град". Контратаку венесуэльских сил самообороны будет прикрывать шесть десятков крупнокалиберных самоходок "Мста-С" и "НОНА-СВК". Конечно, ими еще должен кто-то управлять - главный вопрос в том, как поведут себя местные силовики.



Максим Кисляков

24.01.19