 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Стена и фронтир в американской идеологии, - Л.Савин
11:16 25.01.2019

От границы с Мексикой до Интернета и космоса

В статье How Not to Build a "Great, Great Wall один из авторов проекта "Американская империя" и профессор истории Нью-Йоркского университета Грэг Грэндин приводит интересные подробности, связанные с широко дискутируемым в США (а также в Мексике) предложением Дональда Трампа о возведении стены на южной границе Соединенных Штатов.

Грэндин указывает, что первое упоминание о "стене" появилось в газете Los Angeles Herald от 10 марта 1911 г., цитировавшей высказывание президента Тафта в отношении Мексиканской революции и необходимости оградиться от нее "стеной в 20.000 солдат", а также быть готовыми к вторжению в Мексику в случае смерти президента Диаса или других чрезвычайных событий.

Революция в Мексике не затихала, и частные нефтяные компании в Техасе начали сами строить стену за свой счет. А уже в апреле 1917 г. президент США Вудро Вильсон подписал закон о мигрантах, предусматривавший тесты на грамотность, въездные пошлины, а также квоты.

В ХХ веке "мексиканская проблема" регулярно появлялась в повестке дня администрации США. В конце 60-х президент Никсон инициировал операцию "Перехват", которая привела к трехнедельному хаосу на границе из-за транспортных задержек. В действительности операция ставила цель подчинить политическое руководство Мексики воле североамериканского соседа.

При Рональде Рейгане резко возросло количество пограничных патрулей на мексиканской границе. При Джордже Буше-старшем (1989 год) предложение соорудить стену было интерпретировано оппонентами этого президента как "Берлинская стена наоборот", и от плана пришлось отказаться. Значительная милитаризация американо-мексиканской границы произошла при Билле Клинтоне, сделавшем соответствующие распоряжения сразу после подписания НАФТА (Североамериканский договор о свободной торговле).

Уже в 1990-е годы между США и Мексикой существовала физическая преграда, растянувшаяся на сотни километров. В комплексе с этим заграждением работали специальные службы, шерифы, полиция, пограничники, сотрудники многочисленных ведомств, добровольческие группы – все они отлавливали мигрантов, пытавшихся проникнуть в США со стороны Мексики.

Так что инициатива Трампа со стеной не стала чем-то новым – стену с Мексикой в разных версиях неоднократно предлагали и возводили как демократы, так и республиканцы.

Недавно Грэг Грэндин издал книгу The End of the Myth. From the Frontier to the Border Wall in the Mind of America. Фронтир, фигурирующий в названии, указывает на один из основополагающих мифов американской идеологии. Этот миф вместе с идеей богоизбранности американцев и размножением в Северной Америке протестантских сект образовал национальную идею, утверждающую превосходство американцев над остальными народами. В то же время фронтир (сложное геополитическое понятие, связанное с освоением западных территорий США европейскими переселенцами) подразумевает грубое физическое насилие и одновременно юридическую казуистику.

Показательный пример – закон "ничейной земли" (Terra Nullius), который стали практиковать британские колонисты в Америке. Поскольку коренное индейское население являлось охотниками и собирателями, им не приходило в голову строить заборы и стены, а в итоге они лишились своей земли. Тех, кто не соглашался с законом "ничейной земли", уничтожили. Английские переселенцы, создавшие новый социокультурный тип янки, пропагандировали убийства индейцев, демонстрируя удивительное религиозное лицемерие. "Рука Господа заметна в том, что количество индейцев уменьшилось, чтобы освободить место для англичан", – любил повторять губернатор Каролины Джон Арчдейл в конце XVII века.

Пионеры фронтира стали историческими героями США. Дэви Крокет, Поль Баньян, Майк Финк, Пекос Билл, вошедшие в американский фольклор, являли собой квинтессенцию авантюризма, лживости, вульгарности, хладнокровной жестокости и прохиндейства. Они до сих пор популярны не менее Санта Клауса.

Однако означает ли одержимость нынешней американской администрации идеей стены с Мексикой смену стратегической парадигмы – особенно если внимать заявлениям Трампа о выводе американских войск из Сирии, о возможном скором уходе американцев из Афганистана? Ни в коем случае! Во-первых, на место американской армии придут американские же ЧВК, только с более низким уровнем ответственности, как у Дэви Крокета. Во-вторых, создание барьеров вроде стены с Мексикой не означает отказа от экспансии США в мире. Стена действует в одном направлении – против государств Латинской Америки. Однако влияние Соединенных Штатов там усиливается, по крайней мере в двух странах-гигантах региона – Бразилии и Аргентине. Остаются, правда, непокорный Николас Мадуро в Венесуэле, социалистическая Куба, Эво Моралес в Боливии, но надолго ли?

Грэг Грэндин пишет, что границы и стены являются символом доминирования и эксплуатации. То же можно сказать и о фронтире, если брать это понятие в широком смысле. Американские ТНК и "отечественные" компании с американскими интересами навязывают свои услуги всему миру, избирательно блокируют целые страны, вводят санкции и т. п. Фронтиром Американской империи объявлено интернет-пространство. Подписанный недавно Дональдом Трампом Обзор противоракетной обороны (Missile Defense Review) указывает на фронтир в космическом пространстве, возрождая идею "звездных войн" Рональда Рейгана.

Американский военный теоретик, специалист по повстанческой и противоповстанческой борьбе Стивен Метц пишет: "Трудно представить, как Соединенные Штаты могут помочь в поддержании глобальной безопасности, если они раздираемы спорами об идентичности их нации, о самом значении национальной безопасности... В конечном счете идея "стены Трампа" связана не с заботой безопасности, а с тем, как американцы приспосабливаются к глубоким изменениям, происходящим в мире и в Америке".

ЛЕОНИД САВИН | 25.01.2019

Источник - Фонд стратегической культуры
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1548404160
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