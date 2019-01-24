Венесуэла: путч – в традициях, - Эмиль Дабагян

11:31 25.01.2019

За обострение обстановки в стране ответственны Соединенные Штаты



23 января в честь годовщины свержения Маркоса Переса Хименеса, произошедшего 61 год назад, оппозиция Венесуэлы вывела сторонников на митинг. В ответ те, кто поддерживает Николаса Мадуро, начали свою манифестацию – в поддержку действующего президента, повторно принявшего присягу в Верховном суде 10 января.



В результате столкновений появились убитые и раненые. Председатели Национальной ассамблеи, являющейся главным законодательным органом страны, меняются едва ли не ежегодно, и нынешний, Хуан Гуайдо, избран большинством голосов совсем недавно. Он является членом партии "Народная воля" (Voluntad Popular), которая входит в Круглый стол демократического единства (Mesa de la Unidad Democrática) оппозиции. На митинге Гуайдо провозгласил себя временным президентом. Это надо понимать не как немедленную узурпацию власти, а как некую декларацию о намерениях. В этом его сразу же поддержали Дональд Трамп и ряд руководителей латиноамериканских стран. Россия же заявила, что считает недопустимым подобное вмешательство во внутренние дела Венесуэлы, а накопившиеся в стране проблемы нужно решать путем диалога власти и оппозиции. Однако Мадуро называет оппозиционных лидеров наемниками империализма и не желает вступать с ними в переговоры. Из-за того, что Штаты признали Гуайдо единственным законным представителем Венесуэлы, ситуация резко обострилась – Николас Мадуро объявил, что разрывает дипломатические отношения с США и что он приказал всем сотрудникам американского посольства покинуть страну в 24 часа.



"Конфликты традиционно решались путем государственных переворотов, но сейчас есть возможность мирного разрешения ситуации"

В Венесуэле достаточно сложная система власти – помимо Национальной ассамблеи есть еще и конкурирующая с ней Национальная конституционная ассамблея. Но мировое сообщество признает в первую очередь первую.



Как будут развиваться события, предугадать сложно. Традиционно в стране все такого рода конфликты решались путем государственных переворотов, но сейчас, кажется, есть возможность мирного разрешения ситуации. Тем более что министерство обороны страны официально поддержало Мадуро, хотя говорить о консолидированности армии говорить нельзя – совсем недавно группа молодых офицеров пыталась устроить путч, который был быстро подавлен.



Эмиль Дабагян, ведущий научный сотрудник Института Латинской Америки РАН



24 января 2019