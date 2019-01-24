Жанат Бейшенов назначен министром транспорта и дорог Кыргызстана

11:47 25.01.2019

Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков подписал Указ, согласно которому Бейшенов Жанат Саматович назначен министром транспорта и дорог Кыргызской Республики.



Как уже сообщалось, Бейшенова на данный пост выдвинул премьер-министр КР, накануне парламент КР одобрил кандидатуру.