На таджикско-афганской границе созданы 22 новых КПП. Рахмон судорожно крепит границу

12:41 25.01.2019

На таджикско-афганской границе созданы 22 новых КПП для предотвращения контрабанды оружия и наркотиков. Об этом 25 января Радио Озоди сообщил источник в Межведомственном штабе по обеспечению безопасности по Горно-Бадахшанской автономной области.



Новые посты созданы на территории Рушанского, Шугнанского, Ишкашимского районов и города Хорога. Эти участки границы считаются самыми уязвивыми на бадахшанском направлении.



Осенью прошлого года в ходе милицейских рейдов, по информации межведомственного штаба, было изъято более 360 стволов огнестрельного оружия. Местные власти полагают, что оружие поступило на территорию Таджикистана из Афганистана. Также сообщается, что на той стороне реки Пяндж контрабандисты готовят к переправке на таджикскую территорию большую партию оружия и наркотиков.



Таджикистан имеет самую протяженную - 1400 километров - границу с Афганистаном. Через таджикско-афганскую границу пролегает так называемый "северный маршрут", по которому афганские героин и опий попадают на "черные рынки" Центральной Азии, а оттуда – в Россию и Европу.



По информации ГУ Погранвойск ГКНБ Таджикистана, за девять месяцев прошлого года таджикские пограничники 20 раз вступали в боестолкновения с контрабандистами на таджикско-афганской границе. В результате 11 преступников были убиты, было изъято более 1300 кг. наркотиков. 26 августа на участке между 3-й и 4-й заставами пограничного отряда Хамадони с сопредельной территории была обстреляна автомашина "Нива", в которой находились жители Фархорского района. В результате погибли 53-летний Хамрохон Саидов и 50-летний Давлат Сангинов, огнестрельное ранение получил Сафархон Рахимов.



Основная задача таджикских пограничников остается борьба с контрабандой наркотиков. ООН в июне прошлого года сообщила, что рост посевов афганского мака стал одной из причин опиоидной эпидемии в мире. С 2016 по 2017 годы мировое производство опиумного мака возросло на 65% и составило 10,5 тысячи тонн. Это самый высокий показатель с начала 2000-х годов. Международные эксперты отмечали, что около 9 тысяч тонн выращивается в Афганистане, который остается крупнейшим производителем опиатов в мире.