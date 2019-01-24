 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Пятница, 25.01.2019
13:57  Семьи сносимых в центре Ферганы домов воззвали к президенту
13:55  Над Тибетом парит первый китайский гигантский дирижабль "Цзиму №1" (2,3 тыс. кубов)
13:41  Казахстанский летающий лыжник С.Ткаченко сенсационно выиграл "бронзу" юниорского ЧМ
13:39  Мавзолей Исмаила Самани - забытый шедевр Бухары
12:41  На таджикско-афганской границе созданы 22 новых КПП. Рахмон судорожно крепит границу
12:05  Трампоопасное направление. Турция присоединяется к числу проигравших в Сирии, - Е.Сатановский
12:01  Ташкент 1919.Осиповский мятеж или Бойня на Крещение, - Борис Голендер
11:58  Кто может стать новым премьером Кыргызстана? - "ВБ"
11:47  Жанат Бейшенов назначен министром транспорта и дорог Кыргызстана
11:31  Венесуэла: путч – в традициях, - Эмиль Дабагян
11:16  Стена и фронтир в американской идеологии, - Л.Савин
10:44  Может ли Россия ввести войска в Венесуэлу: эксперты оценили ситуацию
09:39  Вышедшую в 2001 году книгу замакима Астаны Аманшаева признали бестселлером в Англии. Сколько забашлял за дикий пиар?
09:20  Казахстан vs Казахская Республика: как смена имени может изменить судьбу
09:19  Мадуро России друг, но Каракас не стоит мессы, - М.Ростовский
09:16  Венесуэла согласится вернуть долги Китаю, но не России, - И.Субботин
09:11  Индии предстоят выборы с непредсказуемым результатом, - В.Скосырев
07:39  Кремлевские языкастики Чубайс и Захарова выясняют кому из них место в "Дом-2"
05:06  Экс-укрпрезидент В.Янукович получил 13 лет заочного режима. От Киевского суда
01:06  Давос-2019: "Музыка уже кончилась, а эти еще танцуют...", - В.Катасонов
00:58  Зачем Лондону Brexit или как Британия становится Украиной, - А.Запольскис
00:51  Есть ли шансы у "проросийского кандидата" на пост президента Афганистана, - Г.Асатрян
00:38  "Желтые жилеты" против капитализма и новой бедности, - А.Бузгалин
00:32  Плацдарм против Венесуэлы почти готов. 6 сценариев свержения "диктатора" Мадуро, - А.Чичкин
00:01  От элит глобальных к элитам профессиональным, - М.Хазин
Четверг, 24.01.2019
22:02  Давосские богачи стали мировой проблемой. Глобализации 4.0 не будет
21:58  Спустя 2 года Москва возобновила закуп нефти в Туркмении
21:54  Кыргызские пограничники застрелили казаха-нарушителя
21:50  В Киеве в рамках "декоммунизации" свалили памятник генералиссимусу Суворову
20:44  Мадуро нацелился на центр проамериканского мятежа, - Е.Крутиков
17:01  Узбекский "Городок ученых" построят в кишлаке Кибрай близ Ташкента. Мирзиеев повелел
16:17  Запуск Рогуна и дружба с Ташкентом. Итоги 2018 года для Таджикистана, - Рашид Гани Абдулло
16:16  Елбасы одобрил строительство в Астане очередного зиккурата - "Всемирного Торгового Центра"
16:14  ОтDNSят цензурой. В Казахстане с 1/02 перестанут работать тысячи сайтов
15:07  Казахстанская бойцуха МММ Фируза Шарипова вызвала на поединок солиста российской фрик-группы "Ленинград" Шнура
13:52  Папа, мама и все еще я... Эпоха молодых инфантилов, - Мария Портнягина
13:50  Подъем с переворотом: в Венесуэле обкатывают новую тактику "уличной революции", - Н.Портякова
13:47  История девочки Нины Жуковой, которая осталась в блокадном Ленинграде совершенно одна и выжила...
13:44  Китай вложит 4,5 миллиарда в создание сети 5G
13:43  Москва и Тегеран в Сирии превратились в заклятых союзников, - С.Ищенко
13:38  Приход к власти исламистов в Казахстане невозможен в принципе, потому что.. так сказал Елбасы, - казгеополитик Избаиров
13:37  Израиль забыл третий закон Ньютона, а Иран - победитель в Ираке, - С.Шакарянц
13:35  Злука. Украинской власти нужно не государство, а территория, - Марьян Сидорив
12:41  КырКлоуны. Директором ГосЦИрка назначили экс-замминкульта Бекманбетова, уволенного за развал работы и некомпетентность
12:39  Упущенная выгода. Кыргызстан не реализовал проекты на $12 миллиардов
12:05  "Картофельные" слезы. Министра сельского хозяйства Киргизии Мурашева провожают в отставку
12:00  В Алматы обезвредили ОПГ, толкавшую "военную технику на Ближний Восток"
11:53  Правительство Латвии возглавил латыш-патриот Кариньш из штата Делавэр
11:49  "Беззубый, улыбающийся болванчик" - кырдепутатка Карамушкина обласкала минздрава Космосбека Чолпонбаева
11:43  Мартышкам поменяли дудки. Градоначальник Алматы Байбек совершил очередную радикал-реформу
10:52  "Нон кабоб" - первый узбекский фастфуд открылся в Таджикистане
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Узбекистан   | 
Мавзолей Исмаила Самани - забытый шедевр БухарыМавзолей Исмаила Самани - забытый шедевр Бухары
13:39 25.01.2019

ЗАБЫТЫЙ ШЕДЕВР БУХАРЫ
85 лет назад в Бухаре был торжественно открыт для туристов и верующих мавзолей Исмаила Самани. Прежде о нем веками даже не знали…

Несколько слов о Самани. Этот человек, живший на рубеже IX- X веков, был удачливым полководцем и правителем. Власть его простиралась над Ираном и южным Туркестаном. В 990-году он объявил себя шахиншахом Персии. Эпоха Саманидов по праву считается золотым веком Туркестана. В это время Бухара и Самарканд были центрами восточной науки, искусства и мировой торговли…

Столицей своего государства Самани считал Бухару, здесь же был похоронен в роскошном мавзолее. Который потом загадочно исчез. А обнаружил его в 1925 году выдающийся востоковед Василий Вяткин из Самарканда. Тот самый, что "откопал" легендарную обсерваторию Мирзо Улугбека.

Вскоре после установления Советской власти, Василий Вяткин, прекрасно знавший Бухару, был приглашен местными властями, чтобы составить карту исторической части города. Первым делом он обследовал старое кладбище в центре Бухары. Краевед обратил внимание на пять поврежденных временем куполов, торчащих из-под слоя земли. Вяткин решил было сам произвести раскопки, но у местных чиновников кончились деньги.

Второй шанс представился в 1926 году, Вяткину в помощь прислали из Москвы инженера-архитектора М. Логинова. Вместе они взялись за раскопки, давшие поразительный результат.

Оказалось, что под многометровым слоем земли и наслоением беспорядочно разбросанных вокруг здания могил, сохранился прекрасный архитектурный ансамбль древней эпохи. Завершив раскопки, ученые приступили к изучению памятника, оказавшегося мавзолеем.

Вскоре начались работы по реставрации древнего здания, их опять поручили Логинову и Вяткину. Мавзолей очистили от расположенных прямо над ним и закрывавших его на одну треть захоронений. Были убраны и десятки окружавших ее амфитеатром могил богатых и знатных бухарцев. И только в 1934 году мавзолей был торжественно открыт.

Он стал одной из главных достопримечательностей Бухары, привлекающих туристов со всего мира. Мавзолей считается самым древним зданием города, классикой туркестанской архитектуры, вобравшей в себя элементы ислама и зороастризма. В подражание ему впоследствии возводились и мавзолеи другим известным политическим деятелям, включая Ислама Каримова.

Увы, фамилии В. Вяткина и М. Логинова были преданы забвению: они не упоминаются нынче даже бухарскими гидами…

Кстати, в соседнем Таджикистане именем Самани названа местная валюта, памятники ему ставят по всей республике, считая отцом нации, в честь Самани учрежден высший орден. Но и там никто не вспоминает о двух самоотверженных русских исследователях, вернувших людям забытый всеми шедевр мусульманского зодчества.

Рубен НАЗАРЬЯН, Самарканд

Источник - Вести.uz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1548412740
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Указ Президента Республики Казахстан от 24 января 2019 года №828
- Кадровые перестановки
- Казахстан vs Казахская Республика: как смена имени может изменить судьбу
- Когда завершится газификация частного сектора Алматы
- Книгу замглавы Астаны признали бестселлером 2018 года в Великобритании
- США модернизируют ядерные боеголовки и гравитационные бомбы
- Пресечен канал незаконной поставки военной авиационной техники
- Конечная инстанция
- Рабочий график главы государства
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  