Мавзолей Исмаила Самани - забытый шедевр Бухары

13:39 25.01.2019

ЗАБЫТЫЙ ШЕДЕВР БУХАРЫ

85 лет назад в Бухаре был торжественно открыт для туристов и верующих мавзолей Исмаила Самани. Прежде о нем веками даже не знали…



Несколько слов о Самани. Этот человек, живший на рубеже IX- X веков, был удачливым полководцем и правителем. Власть его простиралась над Ираном и южным Туркестаном. В 990-году он объявил себя шахиншахом Персии. Эпоха Саманидов по праву считается золотым веком Туркестана. В это время Бухара и Самарканд были центрами восточной науки, искусства и мировой торговли…



Столицей своего государства Самани считал Бухару, здесь же был похоронен в роскошном мавзолее. Который потом загадочно исчез. А обнаружил его в 1925 году выдающийся востоковед Василий Вяткин из Самарканда. Тот самый, что "откопал" легендарную обсерваторию Мирзо Улугбека.



Вскоре после установления Советской власти, Василий Вяткин, прекрасно знавший Бухару, был приглашен местными властями, чтобы составить карту исторической части города. Первым делом он обследовал старое кладбище в центре Бухары. Краевед обратил внимание на пять поврежденных временем куполов, торчащих из-под слоя земли. Вяткин решил было сам произвести раскопки, но у местных чиновников кончились деньги.



Второй шанс представился в 1926 году, Вяткину в помощь прислали из Москвы инженера-архитектора М. Логинова. Вместе они взялись за раскопки, давшие поразительный результат.



Оказалось, что под многометровым слоем земли и наслоением беспорядочно разбросанных вокруг здания могил, сохранился прекрасный архитектурный ансамбль древней эпохи. Завершив раскопки, ученые приступили к изучению памятника, оказавшегося мавзолеем.



Вскоре начались работы по реставрации древнего здания, их опять поручили Логинову и Вяткину. Мавзолей очистили от расположенных прямо над ним и закрывавших его на одну треть захоронений. Были убраны и десятки окружавших ее амфитеатром могил богатых и знатных бухарцев. И только в 1934 году мавзолей был торжественно открыт.



Он стал одной из главных достопримечательностей Бухары, привлекающих туристов со всего мира. Мавзолей считается самым древним зданием города, классикой туркестанской архитектуры, вобравшей в себя элементы ислама и зороастризма. В подражание ему впоследствии возводились и мавзолеи другим известным политическим деятелям, включая Ислама Каримова.



Увы, фамилии В. Вяткина и М. Логинова были преданы забвению: они не упоминаются нынче даже бухарскими гидами…



Кстати, в соседнем Таджикистане именем Самани названа местная валюта, памятники ему ставят по всей республике, считая отцом нации, в честь Самани учрежден высший орден. Но и там никто не вспоминает о двух самоотверженных русских исследователях, вернувших людям забытый всеми шедевр мусульманского зодчества.



Рубен НАЗАРЬЯН, Самарканд