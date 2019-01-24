Казахстанский летающий лыжник С.Ткаченко сенсационно выиграл "бронзу" юниорского ЧМ

13:41 25.01.2019

Казахстанский летающий лыжник сенсационно выиграл "бронзу" на ЧМ



В финале наш соотечественник прыгнул на 94,5 м и с 248,9 очками закрепился на третьем месте.



Казахстанский летающий лыжник Сергей Ткаченко сотворил сенсацию на чемпионате мира среди юниоров в финском Лахти, завоевав бронзовую медаль, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу НОК РК.



В протоколах первого раунда 19-летний казахстанский спортсмен по прыжкам на лыжах с трамплина стал первым, "улетев" на 96,5 м. В финале наш соотечественник прыгнул на 94,5 м и с 248,9 очками закрепился на третьем месте. Первое место занял норвежец Томас Маркенг с результатом - 252,1 очков. На втором месте расположился представитель Германии Лука Рот, чей прыжок в финале оказался самым длинным - 97,5 м, но Маркенг опередил его благодаря преимуществу в первом раунде.



Главный тренер команды Казахстана Павел Васильев назвал успех нашего спортсмена "историческим".



- Впервые в истории независимого Казахстана у нас медаль юниорского чемпионата мира. Конечно, мы очень рады такому достижению, - сказал он. - Также в соревнованиях участвовали Никита Девяткин, Глеб Сафонов, Нуршат Турсунжанов. Впервые в этом году Казахстан заработал расширенную квоту - участвовало четыре спортсмена. Раньше, к примеру, карта составляла два человека. Также впервые мы будем участвовать в командных соревнованиях, то есть мы прошли отбор в финал, в котором участвуют 12 команд со всего мира. Это также впервые в истории", говорит главный тренер.



Свое выступление прокомментировал и сам спортсмен.



- Не бывает одинакового прыжка. Я еще ищу "свой" прыжок, бывает хорошее исполнение, бывает не очень. Но выполнив первый прыжок, был уже уверен, что второй спокойно пройду. На тренировках неплохие прыжки удавались, и знал, что можно бороться за медаль, - сказал Сергей Ткаченко.



В планах у летающего лыжника, по его же словам, побить самые "дальние" казахстанские рекорды.