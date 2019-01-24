Над Тибетом парит первый китайский гигантский дирижабль "Цзиму №1" (2,3 тыс. кубов)

13:55 25.01.2019

В Китае ученые при помощи дирижабля провели исследование Тибетского нагорья



Дирижабль поднялся на высоту 3 км вертикально, а затем поднялся на высоту более 6,2 км над уровнем моря



Китайские исследователи при помощи огромного дирижабля проведут исследование водного пара на высоте более 6,2 тыс. метров в горах Тибетского нагорья, сообщили в Китайской академии наук, передает 25 января агентство Синьхуа.



Дирижабль под названием "Цзиму №1" имеет объем 2,3 тыс. кубометров и содержит в себе 1,4 тыс. кг гелия. Его поверхность покрыты композитным волокном, и он может выдерживать температуры до минус 70 градусов Цельсия.



Дирижабль поднялся на высоту 3 км вертикально, а затем поднялся на высоту более 6,2 км над уровнем моря в Линьчжи на юго-востоке Тибета. Впервые дирижабль был применен для изучения водного пара на таких высотах.



В проекте приняли участие более 40 исследователей Исследовательского института Тибетского плато и Института аэрокосмических информационных исследований при Китайской академии наук. Он поможет ученым лучше понять источник водоснабжения и маршруты передачи влаги на нагорье.



Отмечается, что в будущем дирижабль будет использован для исследования горы Джомолунгма и, как ожидается, достигнет высоты более 10 км над уровнем моря.



Как сообщало ИА REGNUM, в марте 2017 года власти Китая заявили о запуске крупномасштабного проекта исследования Тибетского нагорья спустя 40 лет после первого и на тот момент единственного исследования.