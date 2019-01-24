Семьи сносимых в центре Ферганы домов воззвали к президенту

13:57 25.01.2019

Семьи, которые местные власти выселяют из домов, подлежащих сносу в центре Ферганы, направили видео-обращение президенту Шавкату Мирзиееву, сообщает Озодлик.



Как рассказывают жители домов 38, 36, 32 и 30, мы обращались во все организации - в Генеральную прокуратуру, в городской и областной хокимияты - с просьбой о помощи. Мы не просим лишнего, мы просим обычные места с нормальными условиями для жизни. Они сделали нам одно предложение, без любых других вариантов. Нам не предлагают никакой компенсации и кроме того, они делают свое предложение под шантажом и угрозами.



Дома по улице Алишера Навои в центре Ферганы, сносятся как "морально устаревшие" по решению главы города Хамиджона Хабибиддинова.



При этом более 40 семей, которые переехали в новые квартиры по улице Регистан, которые власти называют "новыми", все еще не получили документы о праве собственности.