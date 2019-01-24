Латвия поставила абсолютный антирекорд рождаемости. За месяц вся страна родила только 1292 латышонка

14:23 25.01.2019

Латвия поставила абсолютный антирекорд рождаемости за всю историю существования



Рождаемость в Латвии продолжает падать и ставить новые рекорды. В декабре минувшего года Латвия отметилась всего 1292 новорожденными, что является абсолютным антирекордом за всю историю страны, пишет "Неаткарига".



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По иллюстрации демографической ситуации в стране за последние 3 года, издание привело красочный пример - нынешняя ситуацию можно описать, если представить, что что каждый год в течение полутора месяцев в стране не рождался бы ни один ребенок.



1292 появившихся на свет малыша в декабре прошлого года - это тревожный сигнал о том, что когда-нибудь в стране будет рождаться менее 1000 детей в месяц



Напомним, ситуацию с рождаемостью взялся решить непрошедший в Сейм депутат нацблока Имант Парадниекс. Изначально, специально для политика хотели создать министерство по вопросам демографии. Данная идея не получила одобрения, в виду чего политик будет советником по тем же вопросом в бюро премьер-министра.