В Кыргызстане меняют механизм выдачи "балага суйунчу". Тут вам не Латвия

14:34 25.01.2019

В Кыргызстане меняют механизм выдачи "балага суйунчу". Пока в пилотном режиме



В Бишкеке и Чуйской области тестируют упрощенный механизм выплаты пособия "балага суйунчу". Об этом сообщила пресс-служба Министерства труда и социального развития.



Заявления на получение пособия при помощи электронной связи сразу передают из ГРС в Минтруда без участия районных и городских управлений. Пилотный проект протестируют в Свердловском районе столицы, Сокулукском и Аламединском районах Чуйской области до 31 марта.



В Кыргызстане пособие "балага суйунчу" получили 103 тысячи 550 родителей

"Денежные средства через информационную систему Центрального казначейства "Казна" будут направлять на транзитные счета. Получатели смогут обналичить деньги в любом филиале выбранного ими банка", - отметили в ведомстве.

В министерстве считают, что это исключит механические ошибки при оформлении заявления, сократит сроки выплаты и оптимизирует рабочие процессы при выдаче "балага суйунчу".



В настоящее время заявления принимают в 444 точках - органах ЗАГС, ЦОН и информационных киосках.



"Граждане могут обратиться за назначением "балага суйунчу" непосредственно при регистрации рождения ребенка в ГРС", - добавили в Минтруда.



25 января 2019, Бишкек - 24.kg, Мария ОРЛОВА