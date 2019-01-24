 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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В Кыргызстане меняют механизм выдачи "балага суйунчу". Тут вам не Латвия
14:34 25.01.2019

В Кыргызстане меняют механизм выдачи "балага суйунчу". Пока в пилотном режиме

В Бишкеке и Чуйской области тестируют упрощенный механизм выплаты пособия "балага суйунчу". Об этом сообщила пресс-служба Министерства труда и социального развития.

Заявления на получение пособия при помощи электронной связи сразу передают из ГРС в Минтруда без участия районных и городских управлений. Пилотный проект протестируют в Свердловском районе столицы, Сокулукском и Аламединском районах Чуйской области до 31 марта.

В Кыргызстане пособие "балага суйунчу" получили 103 тысячи 550 родителей
"Денежные средства через информационную систему Центрального казначейства "Казна" будут направлять на транзитные счета. Получатели смогут обналичить деньги в любом филиале выбранного ими банка", - отметили в ведомстве.
В министерстве считают, что это исключит механические ошибки при оформлении заявления, сократит сроки выплаты и оптимизирует рабочие процессы при выдаче "балага суйунчу".

В настоящее время заявления принимают в 444 точках - органах ЗАГС, ЦОН и информационных киосках.

"Граждане могут обратиться за назначением "балага суйунчу" непосредственно при регистрации рождения ребенка в ГРС", - добавили в Минтруда.

25 января 2019, Бишкек - 24.kg, Мария ОРЛОВА

Источник - 24.kg
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