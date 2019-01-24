Министры намерены оставить Терезу Мэй в одиночестве, - Ф.Селимова

17:05 25.01.2019 Окружение премьера пытается втайне предотвратить жесткий брекзит



Пока премьер-министр Великобритании сосредоточилась на поиске решения проблемы ирландской границы, от которой зависит судьба ее плана "Б" по брекзиту, члены кабинета втайне от премьера разрабатывают меры, препятствующие выходу Британии из ЕС без сделки.



По данным Daily Telegraph, каждые две недели группа из 19 человек, включая министров Мэй: министра финансов Филипа Хаммонда, министра труда и по делам пенсий Эмбер Радд, министра юстиции Дэвида Гока, министра по делам бизнеса, энергетики и промышленной стратегии Грега Кларка и его заместителя Клэр Перри, проводит секретные заседания. Их задача – предотвратить неконтролируемый или жесткий брекзит.



Некоторые участники тайной группы готовы демонстративно покинуть правительство в случае, если им не будет предоставлено право свободного голосования в Палате общин по поправке к альтернативному плану по брекзиту. Данная поправка ранее была предложена группой парламентариев во главе с депутатом от Лейбористской партии Иветт Купер. Она наделяет членов парламента правом продлевать действие статьи 50 Лиссабонского договора о Европейском союзе, которая устанавливает регламент и сроки выхода Соединенного Королевства из ЕС.



В минувший понедельник, после того как проект соглашения с ЕС был отвергнут подавляющим большинством парламентариев, Мэй представила Палате общин план альтернативных действий правительства. Голосование по нему пройдет 29 января. "Депутаты, сидящие по обе стороны этой палаты, хотят, чтобы правительство не допустило выхода королевства без соглашения. Мы должны честно объяснить британцам, как это можно сделать. Самый верный способ – это одобрение сделки с ЕС палатой. Это цель, которую перед собой ставит наше правительство. Единственная альтернатива этому – отменить действие статьи 50, а значит, остаться в ЕС. Есть еще те, кто считают, что нам требуется больше времени, и поэтому мы должны продлить действие статьи 50, дав парламенту больше времени на обсуждение условий выхода и проекта договора. Но это не исключает выход без сделки, а только откладывает принятие решения", – указала Мэй. При этом она отвергла идею проведения нового референдума о членстве в ЕС. По словам премьера, кабмин не намерен пересматривать Белфастское соглашение 1998 года с целью решения дилеммы на ирландской границе.



Между тем главный переговорщик ЕС по брекзиту Мишель Барнье в эфире немецкой радиостанции Deutschlandfunk заявил, что не видит смысла продлевать сроки переговоров об условиях брекзита. Он считает, что вместо этого нужны конкретные решения, которые в первую очередь должны выноситься руководством Британии. Ранее Барнье обратился к британским депутатам, заявив, что "противодействие бездействию не остановит бездействие". Главный переговорщик от ЕС также настроен скептически по отношению к идее определить временные рамки для действия режима "бэкстоп" на ирландской границе. Ранее Польша предложила ограничить данный таможенный механизм пятью годами. Однако ее идею раскритиковали в Ирландии и Германии. "Такую договоренность нельзя ограничивать временем. Любой товар, который из Великобритании будет ввозиться в Ирландию, будет поступать на внутренний рынок. Здесь речь идет не только об Ирландии, но и о Германии, Франции, Польше – обо всем внутреннем рынке, который мы должны контролировать. В этом и состоит смысл внутреннего рынка", – указал Барнье.



Доцент кафедры интеграционных процессов МГИМО Александр Тэвдой-Бурмули отметил в разговоре с "НГ", что в кабинете Мэй есть достаточно много людей, которые понимают фатальность выхода из ЕС без договора и поэтому всеми силами пытаются сподвигнуть премьера на какое-то решение. "У Мэй очень мало пространства для маневра. Она и так заключила слишком мягкий с точки зрения ее группы поддержки договор с ЕС, мягче уже некуда", – пояснил Тэвдой-Бурмули. По его словам, пытаясь найти объяснение действиям тех или иных министров Мэй, предлагающих альтернативное решение, не обязательно исходить из того, что оно реализуемо. Их действия в первую очередь объясняются стремлением спасти собственное политическое будущее. "Речь уже не идет о рациональном и устраивающем всех сценарии выхода из ЕС, поскольку он невозможен. Поэтому в данной ситуации каждый пытается грести под себя и думать о собственном будущем", – сказал эксперт.



Тэвдой-Бурмули, указывая на запутанность ситуации, в которой оказалась Мэй, допустил, что в случае провала ее плана "Б" в Палате общин она может уйти в отставку. "Мэй предложила один вариант сделки, и он не прошел, – напомнил эксперт, – возможно, и план "Б" не пройдет, больше она вряд ли что может предложить, в Брюссель ей обращаться бессмысленно. Тогда что остается делать? В такой ситуации любой политик, претендующий на минимальную политическую перспективу, должен уходить в отставку, снять с себя ответственность. Это вполне нормальный путь. Мэй ввязалась в этот процесс в его середине, хотя успех этой квадратуры круга изначально был сомнителен. Тем не менее она попыталась что-то соорудить". Эксперт не исключил проведение нового референдума. "В конце концов, все должен решать народ. В ситуации, когда политика заходит в тупик, решает народ. Это стандартная и в данном случае политически оправданная схема", – сказал он.



По словам Тэвдоя-Бурмули, Брюссель теоретически мог бы пойти на то, чтобы дать Мэй гарантию по механизму "бэкстоп", если бы там считали, что выход без договора для ЕС будет столь же болезненным, как и для Британии.



"Предположим, британские депутаты одобрят план "Б", и тогда мяч окажется на стороне Брюсселя, который должен будет решить, говорить ему окончательное "да" или нет, – заявил Тэвдой-Бурмули. – Для этого 27 стран должны снова собираться и согласовывать, причем это уже не будет тот вариант сделки, который в ноябре эти страны одобрили. Возможно, ЕС скажет: мы не хотим, чтобы на нас лежала ответственность за срыв сделки. Тут многое уже будет зависеть от расклада сил внутри ЕС. Просто даже если Брюссель предложит странам договориться, некоторые из них могут сразу сказать, что они вообще не собираются этого делать. Тогда Брюссель скажет англичанам: вы знаете, мы бы, конечно, хотели согласовать, мы настроены позитивно к вам, но у нас не будет консенсуса. Извините. Все вопросы к национальным государствам. На этом вопрос сам собой снимается".



Эксперт охарактеризовал механизм ЕС как хитрую конструкцию, которую снаружи трудно разглядеть и понять. "Это хитрая система, которая отличается тем, что она работает очень медленно, но зато абсолютно. Там могут легко и очень удобно переложить ответственность. Британцы с ней сейчас столкнулись", – указал Тэвдой-Бурмули.



В то время как британские парламентарии не могут договориться о модели для брекзита, многие финансовые компании выводят деньги из лондонского Сити, и этот сдвиг может быть необратимым. По данным агентства Bloomberg, пять крупнейших банков, желающих обслуживать клиентов в континентальной Европе, намерены перевести свои активы в размере 750 млрд евро. во Франкфурт-на-Майне.



Европа занимает очень жесткую позицию в отношении Великобритании, считает бывший главный экономист Международного валютного фонда Кеннет Рогофф. "Позиции Брюсселя не столь сильны, как кажется. Идею того, чтобы финансовый центр переместился в Париж или Франкфурт, реализовать не удастся. На это ушли бы десятилетия. Я думаю, что процесс отделения финансового сектора от Британии станет большим ударом для производительности в Европе. Со всем этим предстоит разобраться", – цитирует Рогоффа Euronews.



Фемида Селимова

24.01.2019 Источник - независимая газета

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