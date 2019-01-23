Cын министра образования Таджикистана написал новую диссертацию после разоблачения "Диссернета"

19:55 25.01.2019

Сын министра образования и науки Таджикистана готовится в защите новой кандидатской диссертации. В прошлом году российское сообщество "Диссернет" обвинило Шохина Саидзода в воровстве научных работ, после чего предыдущая защита диссертации была аннулирована, ученая степень – отобрана.



Шохин Саидзода (сын министра образования Нуриддина Саида) защитит новую кандидатскую диссертацию в апреле этого года в стенах Высшей аттестационной комиссии (ВАК) при президенте Таджикистана. Тема новой диссертации – "Усиление уголовной ответственности за контрабанду по законодательству Республики Таджикистан", сообщили в ВАК.



Шохин Саидзода 23 января подтвердил Радио Озоди сообщение о повторной защите диссертации, однако отказался от более подробного комментария.



Доктор юридических наук Валиджон Абдухамидов, завкафедрой уголовного права Таджикского-Российского (Славянского) университета положительно отозвался о новой научной работе Шохина Саидзода.



Снова взяться за диссертацию сыну министра пришлось после того, как в прошлом году сообщество "Диссернет" обвинило его в плагиате. Как сообщалось, Шохин Саидзода, доцент кафедры уголовного права юридического факультета Таджикского национального университета (ТНУ) 15 декабря 2011 года защитил кандидатскую диссертацию на тему "Уголовная ответственность за контрабанду по законодательству Республики Таджикистан".



"Данная диссертация, возможно, придется по вкусу тем, кто сожалеет о распаде СССР. Читая сей научный труд, вы сможете ощутить, как уголовное и таможенное законодательство России и Таджикистана, плавно перетекая друг в друга, в итоге становятся практически неотличимы; как "таможенная граница России" становится "таможенной границей РТ" (Республики Таджикистан), "УК РФ" – "УК РТ", Таможенные кодексы РФ (1993 и 2004 гг.) – "Таможенным кодексом РТ" (2004 г.), "постановления Пленума Верховного Суда РФ" – "постановлениями Пленума Республики Таджикистан", а российские ученые-правоведы – таджикскими", -говорилось в комментариях "Диссернета".



После разоблачения Шохин Саидзода лишился ученой степени кандидата юридических наук.



Шохину Саидзода – 35 лет, он выпускник юрфака ТНУ. С 2017 года является замглавы Госслужбы по контролю в сфере образования Минобрнауки Таджикистана и одновременно - доцентом юрфака ТНУ. В 2015 году Шохин Саидзода стал лауреатом премии имени Исмоили Сомони, которая вручается за достижения в науке.



Напомним, российское сообщество "Диссернет" обвинило в воровстве научных работ, в том числе, высокопоставленных лиц - вице-премьера Таджикистана Давлатали Саида, помощника президента по вопросам кадров Асадулло Рахмонова, председателя совета директоров Таджикской алюминиевой компании (ТАЛКО) Шерали Кабирова, уже экс-председателя Хатлонской области Давлатшо Гулмахмадова (Гулмахмадзода), директора Института экономики сельского хозяйства Академии сельскохозяйственных наук республики Назрулло Амирова и др.



"Диссернет" – организованное на добровольных началах сетевое сообщество, в которое входят ученые из разных стран, а также журналисты, гражданские активисты и волонтеры. Они ищут плагиат в кандидатских и докторских диссертациях, грубые нарушения правил их подготовки, а также факты фальсификации научных работ.



В мае прошлого года Минобрнауки Таджикистана подвергло сомнению авторитет "Диссернета". "После публикации в интернете расследований российского сообщества "Диссернет" о диссертациях граждан Таджикистана, Минобрнауки создало рабочую группу из числа специалистов министерства и высших учебных заведений для проверки аргументы данного сообщества", - сообщила пресс-служба ведомства.



Рабочая группа, как говорится в сообщении, выяснила, что деятельность и авторитет сообщества "Диссернет" являются сомнительными, и принимать решение на их основе было бы ошибочным. Минобрнауки РТ обвинило сообщество охотников за плагиатом в том, что оно доводит свои расследования до чрезмерного преувеличения, при этом искажает факты и цитаты.



Главу Хатлонской области обвинили в плагиате

Однако, по словам таджикских ученых, в стране наблюдается тенденция к росту числа обладателей ученых степеней. Они говорят даже о налаживании "бизнеса от науки".



"В Таджикистане существует "черный рынок", где можно приобрести готовую диссертацию. Я знаю немало ученых, которые занимаются редактированием слабых кандидатских и докторских диссертаций. Это - часть нового явления, которое я называю "духовной коррупцией"", - говорил ранее в беседе с Радио Озоди академик Акбар Турсон.



23.1.19

Сарвиноз Рухулло

Шохин Саидзода