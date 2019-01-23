 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Пятница, 25.01.2019
20:41  Страна белых Шевроле: город Хива, - А.Афанасьев
20:40  США готовятся к выходу из Афганистана. Итоги переговоров в Дохе, - С.Тарасов
20:27  "Цветные революции": демократия или какократия, - В.Хлюпин/У.Сельтеев
20:09  Китай намерен открыть в Ташкенте многопрофильный супер-вуз
19:55  Cын министра образования Таджикистана написал новую диссертацию после разоблачения "Диссернета"
19:53  На семью по $30. Многодетные матери Казахстана требуют отставки министра соцзащиты
19:40  "Над арабской мирной хатой". Израиль снова может стать противником, - П.Фельгенгауэр
17:05  Министры намерены оставить Терезу Мэй в одиночестве, - Ф.Селимова
14:23  Латвия поставила абсолютный антирекорд рождаемости. За месяц вся страна родила только 1292 латышонка
13:57  Семьи сносимых в центре Ферганы домов воззвали к президенту
13:55  Над Тибетом парит первый китайский гигантский дирижабль "Цзиму №1" (2,3 тыс. кубов)
13:41  Казахстанский летающий лыжник С.Ткаченко сенсационно выиграл "бронзу" юниорского ЧМ
13:39  Мавзолей Исмаила Самани - забытый шедевр Бухары
12:41  На таджикско-афганской границе созданы 22 новых КПП. Рахмон судорожно крепит границу
12:05  Трампоопасное направление. Турция присоединяется к числу проигравших в Сирии, - Е.Сатановский
12:01  Ташкент 1919.Осиповский мятеж или Бойня на Крещение, - Борис Голендер
11:58  Кто может стать новым премьером Кыргызстана? - "ВБ"
11:47  Жанат Бейшенов назначен министром транспорта и дорог Кыргызстана
11:31  Венесуэла: путч – в традициях, - Эмиль Дабагян
11:16  Стена и фронтир в американской идеологии, - Л.Савин
10:44  Может ли Россия ввести войска в Венесуэлу: эксперты оценили ситуацию
09:39  Вышедшую в 2001 году книгу замакима Астаны Аманшаева признали бестселлером в Англии. Сколько забашлял за дикий пиар?
09:20  Казахстан vs Казахская Республика: как смена имени может изменить судьбу
09:19  Мадуро России друг, но Каракас не стоит мессы, - М.Ростовский
09:16  Венесуэла согласится вернуть долги Китаю, но не России, - И.Субботин
09:11  Индии предстоят выборы с непредсказуемым результатом, - В.Скосырев
07:39  Кремлевские языкастики Чубайс и Захарова выясняют кому из них место в "Дом-2"
05:06  Экс-укрпрезидент В.Янукович получил 13 лет заочного режима. От Киевского суда
01:06  Давос-2019: "Музыка уже кончилась, а эти еще танцуют...", - В.Катасонов
00:58  Зачем Лондону Brexit или как Британия становится Украиной, - А.Запольскис
00:51  Есть ли шансы у "проросийского кандидата" на пост президента Афганистана, - Г.Асатрян
00:38  "Желтые жилеты" против капитализма и новой бедности, - А.Бузгалин
00:32  Плацдарм против Венесуэлы почти готов. 6 сценариев свержения "диктатора" Мадуро, - А.Чичкин
00:01  От элит глобальных к элитам профессиональным, - М.Хазин
Четверг, 24.01.2019
22:02  Давосские богачи стали мировой проблемой. Глобализации 4.0 не будет
21:58  Спустя 2 года Москва возобновила закуп нефти в Туркмении
21:54  Кыргызские пограничники застрелили казаха-нарушителя
21:50  В Киеве в рамках "декоммунизации" свалили памятник генералиссимусу Суворову
20:44  Мадуро нацелился на центр проамериканского мятежа, - Е.Крутиков
17:01  Узбекский "Городок ученых" построят в кишлаке Кибрай близ Ташкента. Мирзиеев повелел
16:17  Запуск Рогуна и дружба с Ташкентом. Итоги 2018 года для Таджикистана, - Рашид Гани Абдулло
16:16  Елбасы одобрил строительство в Астане очередного зиккурата - "Всемирного Торгового Центра"
16:14  ОтDNSят цензурой. В Казахстане с 1/02 перестанут работать тысячи сайтов
15:07  Казахстанская бойцуха МММ Фируза Шарипова вызвала на поединок солиста российской фрик-группы "Ленинград" Шнура
13:52  Папа, мама и все еще я... Эпоха молодых инфантилов, - Мария Портнягина
13:50  Подъем с переворотом: в Венесуэле обкатывают новую тактику "уличной революции", - Н.Портякова
13:47  История девочки Нины Жуковой, которая осталась в блокадном Ленинграде совершенно одна и выжила...
13:44  Китай вложит 4,5 миллиарда в создание сети 5G
13:43  Москва и Тегеран в Сирии превратились в заклятых союзников, - С.Ищенко
13:38  Приход к власти исламистов в Казахстане невозможен в принципе, потому что.. так сказал Елбасы, - казгеополитик Избаиров
13:37  Израиль забыл третий закон Ньютона, а Иран - победитель в Ираке, - С.Шакарянц
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Таджикистан   | 
Cын министра образования Таджикистана написал новую диссертацию после разоблачения "Диссернета"
19:55 25.01.2019

Сын министра образования и науки Таджикистана готовится в защите новой кандидатской диссертации. В прошлом году российское сообщество "Диссернет" обвинило Шохина Саидзода в воровстве научных работ, после чего предыдущая защита диссертации была аннулирована, ученая степень – отобрана.

Шохин Саидзода (сын министра образования Нуриддина Саида) защитит новую кандидатскую диссертацию в апреле этого года в стенах Высшей аттестационной комиссии (ВАК) при президенте Таджикистана. Тема новой диссертации – "Усиление уголовной ответственности за контрабанду по законодательству Республики Таджикистан", сообщили в ВАК.

Шохин Саидзода 23 января подтвердил Радио Озоди сообщение о повторной защите диссертации, однако отказался от более подробного комментария.

Доктор юридических наук Валиджон Абдухамидов, завкафедрой уголовного права Таджикского-Российского (Славянского) университета положительно отозвался о новой научной работе Шохина Саидзода.

Снова взяться за диссертацию сыну министра пришлось после того, как в прошлом году сообщество "Диссернет" обвинило его в плагиате. Как сообщалось, Шохин Саидзода, доцент кафедры уголовного права юридического факультета Таджикского национального университета (ТНУ) 15 декабря 2011 года защитил кандидатскую диссертацию на тему "Уголовная ответственность за контрабанду по законодательству Республики Таджикистан".

"Данная диссертация, возможно, придется по вкусу тем, кто сожалеет о распаде СССР. Читая сей научный труд, вы сможете ощутить, как уголовное и таможенное законодательство России и Таджикистана, плавно перетекая друг в друга, в итоге становятся практически неотличимы; как "таможенная граница России" становится "таможенной границей РТ" (Республики Таджикистан), "УК РФ" – "УК РТ", Таможенные кодексы РФ (1993 и 2004 гг.) – "Таможенным кодексом РТ" (2004 г.), "постановления Пленума Верховного Суда РФ" – "постановлениями Пленума Республики Таджикистан", а российские ученые-правоведы – таджикскими", -говорилось в комментариях "Диссернета".

После разоблачения Шохин Саидзода лишился ученой степени кандидата юридических наук.

Шохину Саидзода – 35 лет, он выпускник юрфака ТНУ. С 2017 года является замглавы Госслужбы по контролю в сфере образования Минобрнауки Таджикистана и одновременно - доцентом юрфака ТНУ. В 2015 году Шохин Саидзода стал лауреатом премии имени Исмоили Сомони, которая вручается за достижения в науке.

Напомним, российское сообщество "Диссернет" обвинило в воровстве научных работ, в том числе, высокопоставленных лиц - вице-премьера Таджикистана Давлатали Саида, помощника президента по вопросам кадров Асадулло Рахмонова, председателя совета директоров Таджикской алюминиевой компании (ТАЛКО) Шерали Кабирова, уже экс-председателя Хатлонской области Давлатшо Гулмахмадова (Гулмахмадзода), директора Института экономики сельского хозяйства Академии сельскохозяйственных наук республики Назрулло Амирова и др.

"Диссернет" – организованное на добровольных началах сетевое сообщество, в которое входят ученые из разных стран, а также журналисты, гражданские активисты и волонтеры. Они ищут плагиат в кандидатских и докторских диссертациях, грубые нарушения правил их подготовки, а также факты фальсификации научных работ.

В мае прошлого года Минобрнауки Таджикистана подвергло сомнению авторитет "Диссернета". "После публикации в интернете расследований российского сообщества "Диссернет" о диссертациях граждан Таджикистана, Минобрнауки создало рабочую группу из числа специалистов министерства и высших учебных заведений для проверки аргументы данного сообщества", - сообщила пресс-служба ведомства.

Рабочая группа, как говорится в сообщении, выяснила, что деятельность и авторитет сообщества "Диссернет" являются сомнительными, и принимать решение на их основе было бы ошибочным. Минобрнауки РТ обвинило сообщество охотников за плагиатом в том, что оно доводит свои расследования до чрезмерного преувеличения, при этом искажает факты и цитаты.

Главу Хатлонской области обвинили в плагиате
Однако, по словам таджикских ученых, в стране наблюдается тенденция к росту числа обладателей ученых степеней. Они говорят даже о налаживании "бизнеса от науки".

"В Таджикистане существует "черный рынок", где можно приобрести готовую диссертацию. Я знаю немало ученых, которые занимаются редактированием слабых кандидатских и докторских диссертаций. Это - часть нового явления, которое я называю "духовной коррупцией"", - говорил ранее в беседе с Радио Озоди академик Акбар Турсон.

23.1.19
Сарвиноз Рухулло
Шохин Саидзода

Источник - rus.ozodi.org
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1548435300
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Указ Президента Республики Казахстан от 24 января 2019 года №828
- Кадровые перестановки
- Казахстан vs Казахская Республика: как смена имени может изменить судьбу
- Когда завершится газификация частного сектора Алматы
- Книгу замглавы Астаны признали бестселлером 2018 года в Великобритании
- США модернизируют ядерные боеголовки и гравитационные бомбы
- Пресечен канал незаконной поставки военной авиационной техники
- Конечная инстанция
- Рабочий график главы государства
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  