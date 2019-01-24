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|Китай намерен открыть в Ташкенте многопрофильный супер-вуз
20:09 25.01.2019
Китай планирует открыть в Ташкенте многопрофильный вуз, сообщает корреспондент Podrobno.uz.
Об этом стало известно по итогам переговоров делегации Китая с представителями столичной администрации.
"В данном учебном заведении планируется подготовка большого количества студентов в различных сферах промышленности. Для того, чтобы университет готовил квалифицированных специалистов, навыки которых окажутся востребованными в реальной жизни, планируется оборудовать ряд специальных помещений под практическую реализацию проводимых лабораторных работ и исследований. Другими словами, учащимся будут предоставлены станки, приборы и расходные материалы", – отметили в хокимияте.
Процесс обучения будет состоять из большого количества практических занятий по химическому производству, автомобилестроению, биотехнологиям, а также информационной инженерии.
Представители китайской стороны уже начали процесс поиска подходящего здания для размещения там материально-практической базы университета. По итогам данного визита будет вынесено соответствующее решение о дальнейших конкретных действиях.
Темир Исаев