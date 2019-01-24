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США готовятся к выходу из Афганистана. Итоги переговоров в Дохе, - С.Тарасов
20:40 25.01.2019

США готовятся к выходу из Афганистана

Об итогах переговоров в Дохе

В Дохе завершился очередной раунд переговоров между посланниками США и афганского движения "Талибан" (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Делегацию из Вашингтона возглавлял специальный представитель государственного департамента США по Афганистану Залмай Халилзад, американский дипломат афганского происхождения. Он еще при президенте Джордже Буше-младшем служил послом в Афганистане, Ираке и ООН. Президент Дональд Трамп вернул этого ветерана на службу.

Тем не менее диалог в столице Катара мог бы остаться незамеченным, так как США и раньше в различных странах и на разном уровне проводили, как правило, закрытые переговоры с "Талибаном" (организация, деятельность которой запрещена в РФ), причем главным образом по проблемам внутриполитического афганского урегулирования. Однако методологически эта затея изначально была обречена на провал. Прежде всего потому, что за 17 лет своего пребывания в этой стране американцам так и не удалось установить с опорой на Кабул контроль над всей территорией страны, что лишало Вашингтон возможности развернуть демократический процесс через выборы. К тому же, выходя на контакты с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ), США не могли разыграть партию, выступив в роли посредника в мирном процессе. Вашингтон был и остается стороной конфликта. Он долгое время замалчивал, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) настаивали на выводе из Афганистана американских контингента, на что США и Кабул не давали согласия. Становилось очевидным, что сдвинуть с мертвой точки мирный процесс возможно только при усилиях внешних посредников, вызывающих доверие.

Отсюда недавно состоявшийся московский формат консультаций по Афганистану с участием представителей "Талибана" (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Он давно напрашивался. Пусть на нем и не было официального представителя афганского правительства, однако приехало пять делегатов от Высшего совета мира. США получили приглашение участвовать в московской конференции, по некоторым данным, их представитель присутствовал на заседании. Московский формат содержал в себе элементы сложной дипломатической драматургии. Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в очередной раз обозначили свою позицию: необходим вывод американских войск из страны, а кто потом окажется в Кабуле главным, не имеет для движения принципиального значения. Они потребовали назвать дату, когда Афганистан покинут иностранцы, назвав это условием готовности начать переговоры с Кабулом, и заверили участников заседания в том, что никогда не позволят какой-либо группировке использовать афганскую территорию для создания проблем соседям Афганистана и другим государствам региона.

Позиция Вашингтона по этому вопросу заключалась в следующем. Ранее (в августе 2017 года) Трамп заявлял, что США продолжат присутствовать в Афганистане, будет активизирована борьба с "Талибаном" (организация, деятельность которой запрещена в РФ), а дальнейшую стратегию американцы определят в зависимости от реальных условий на поле боя. Но затем последовало заявление президента о выводе войск из Афганистана, отчего переговоры в Дохе стали приобретать важное политическое значение. Тем более что есть результат. Если верить The Wall Street Journal, появился проект соглашения, которое предусматривает представление американской стороной расписания вывода войск, обозначена перспектива заключения перемирия, освобождения задержанных талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), исключения лидеров движения из санкционных "черных списков". Правда, Вашингтон настоял на решении этих вопросов при участии официального Кабула. И хотя до окончательных договоренностей еще далеко, некоторые оптимистически настроенные эксперты полагают, что "прорыва стоит ожидать уже в ближайшее время".

Дело в том, что в активную игру вступает Тегеран, который до недавнего времени не подтверждал своего участия в переговорах с "Талибаном" (организация, деятельность которой запрещена в РФ). На днях МИД Ирана официально объявил о состоявшейся встрече заместителя министра иностранных дел Аббаса Аракчи с делегацией движения. Причина понятна: Халилзад накануне переговоров в Дохе посетил большинство стран региона, включая Пакистан, Индию, Россию, Узбекистан, Туркменистан, Саудовскую Аравию, ОАЭ и Катар, но воздержался от поездки в Тегеран. Не удивительно. США находятся в напряженных отношениях с Ираном, имеют диаметрально противоположные позиции с этой страной по большинству региональных вопросов, в том числе по ситуации в таких странах, как Сирия, Йемен, Ирак и, конечно, Афганистан. Более того, Вашингтон не раз обвинял Тегеран в поддержке талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и намерен не допускать Иран к переговорам по предстоящему афганскому примирению. Ведь у Тегерана и "Талибана" (организация, деятельность которой запрещена в РФ) могут появиться общие позиции по некоторым важным региональным вопросам.

Однако Иран с учетом наличия общей границы с Афганистаном считает, что у него больше прав на участие в решении афганской проблемы, чем у арабских государств Персидского залива. Так что на этом направлении завязывается острая многоходовая геополитическая интрига, нити которой тянутся от Персидского залива до Индии и Пакистана. Что же касается самого "Талибана" (организация, деятельность которой запрещена в РФ), то он начинает приобретать международную легитимность и имеет шансы оттеснить в будущем в сторону Кабул. На данном этапе для талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) это более чем достаточно. Очевидно, что афганское урегулирование несколькими раундами переговоров не решить, но процесс, как говорится, пошел. Напомним, что вскоре после возобновления диалога между США и "Талибаном" (организация, деятельность которой запрещена в РФ) специальный представитель президента России по Афганистану Замир Кабулов от лица Москвы поприветствовал продолжение диалога. Но он же дал понять, что от переговоров в любом случае не следует ожидать скорых положительных результатов.

Станислав Тарасов

Источник - REGNUM
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1548438000
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