 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Суббота, 26.01.2019
02:35  Монголия. Цаган сар - праздник Нового года по лунному календарю, азиатский Happy New year
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Монголия. Цаган сар - праздник Нового года по лунному календарю, азиатский Happy New year
02:35 26.01.2019

С.Молор-Эрдэнэ: "Цагаан сар - это праздник, когда бедные приходили к богатым". ВИДЕО

Монгольский философ считает, что в стране пришло время для трансформации содержания праздника Нового года по лунному календарю.

Прежде чем говорить о том, откуда возник праздник Цагаан сар, кратко скажу, что это за праздник. Это азиатский Новый год, азиатский Happy New year. В отношении традиции и обычаев это праздник всех азиатов, не только монголов. Понятие о празднике Цагаан сар монголы получили не от китайцев, а через маньчжуров. В первое время этот праздник отмечали князья и богатые люди. А простые скотоводы и бедные люди приходили к ним и поздравляли с праздником, то есть устраивали "золголт".




Но в последнее время с поздравлениями стали приходить уже к представителям старшего поколения, и в период социализма этот праздник превратился в народный. При социализме всех объявили равноправными и народ также начал праздновать Цагаан сар. Простые люди сами превратились в князей и начали ставить на стол "ууц" /бараний крестец/. Потом Цагаан сар стал праздником астрологов и прорицателей, а после, когда им на смену пришли монахи /ламы/, почти превратился в праздник монастыря Гандан.

Не надо ставить на стол огромные груды мяса и мучных изделий, не надо соревноваться, у кого самый богатый стол. Вместо этого надо собрать раз в год своих самых близких людей и поговорить о жизни и работе, просто увидеть и поприветствовать друг друга. Просто хорошо провести вечер в кругу семьи за накрытым столом.

Нам надо в корне изменить содержание этого праздника, а то все выходит за свои пределы. Даже становится стыдно перед гражданами других стран. Об этом знали во время социализма и поэтому праздник Цагаан сар сделали праздником скотоводов. А сегодня Цагаан сар не то что праздник скотоводов, он превратился в праздник Госрезиденции и монастыря Гандан. Нам надо спасти праздник Цагаан сар.

С.Молор-Эрдэнэ

Источник - ARD
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