Умер Мишель Легран. Прощайте, "Шербурские зонтики"

07:13 26.01.2019

Известный французский композитор, пианист и певец Мишель Легран скончался на 87-м году жизни, сообщает газета Monde со ссылкой на пресс-атташе музыканта.



Легран известен прежде всего как автор музыки к фильмам. В частности, он работал над картинами "Шербурские зонтики" (1964), "Девушки из Рошфора" (1967) , "Афера Томаса Крауна" (1968) и многими другими.

Всего за свою карьеру, начавшуюся около 50 лет назад, Легран трижды становился лауреатом "Оскара". Так, в 1983 году он получил награду за песню в фильме "Йентл", а в 1968 году - за лучшую песню к фильму "Афера Томаса Крауна". Кроме того, он пять раз становился обладателем премии "Грэмми" и один раз был удостоен "Золотого глобуса". С ним работали такие известные певцы, как Рэй Чарльз, Фрэнк Синатра и Эдит Пиаф.