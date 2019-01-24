 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Суббота, 26.01.2019
12:12  Мулла Барадар стал "послом" "Талибана" в Катаре
11:09  Подземная война. О том, как рушатся "Туннели джихада", - НВО
11:05  Как рождалась русская военная контрразведка (история), - А.Шаваев
10:49  Почему для Сороса Си Цзиньпин страшнее Путина, - Петр Акопов
10:45  Почему смена власти не спасет Венесуэлу, - Глеб Кузнецов
10:41  Развал России был бы смертелен для Запада, - Г.Мирзаян
10:37  "Старая" Европа пошла пятнами бедности. Движение "желтых жилетов" способно расползтись по странам ЕС, - "НГ"
09:20  КазАтырау. VIP-банде братьев Рыскалиевых нарезали новых сроков
07:13  Умер Мишель Легран. Прощайте, "Шербурские зонтики"
02:35  Монголия. Цаган сар - праздник Нового года по лунному календарю, азиатский Happy New year
Пятница, 25.01.2019
20:41  Страна белых Шевроле: город Хива, - А.Афанасьев
20:40  США готовятся к выходу из Афганистана. Итоги переговоров в Дохе, - С.Тарасов
20:27  "Цветные революции": демократия или какократия, - В.Хлюпин/У.Сельтеев
20:09  Китай намерен открыть в Ташкенте многопрофильный супер-вуз
19:55  Cын министра образования Таджикистана написал новую диссертацию после разоблачения "Диссернета"
19:53  На семью по $30. Многодетные матери Казахстана требуют отставки министра соцзащиты
19:40  "Над арабской мирной хатой". Израиль снова может стать противником, - П.Фельгенгауэр
17:05  Министры намерены оставить Терезу Мэй в одиночестве, - Ф.Селимова
14:34  В Кыргызстане меняют механизм выдачи "балага суйунчу". Тут вам не Латвия
14:23  Латвия поставила абсолютный антирекорд рождаемости. За месяц вся страна родила только 1292 латышонка
13:57  Семьи сносимых в центре Ферганы домов воззвали к президенту
13:55  Над Тибетом парит первый китайский гигантский дирижабль "Цзиму №1" (2,3 тыс. кубов)
13:41  Казахстанский летающий лыжник С.Ткаченко сенсационно выиграл "бронзу" юниорского ЧМ
13:39  Мавзолей Исмаила Самани - забытый шедевр Бухары
12:41  На таджикско-афганской границе созданы 22 новых КПП. Рахмон судорожно крепит границу
12:05  Трампоопасное направление. Турция присоединяется к числу проигравших в Сирии, - Е.Сатановский
12:01  Ташкент 1919.Осиповский мятеж или Бойня на Крещение, - Борис Голендер
11:58  Кто может стать новым премьером Кыргызстана? - "ВБ"
11:47  Жанат Бейшенов назначен министром транспорта и дорог Кыргызстана
11:31  Венесуэла: путч – в традициях, - Эмиль Дабагян
11:16  Стена и фронтир в американской идеологии, - Л.Савин
10:44  Может ли Россия ввести войска в Венесуэлу: эксперты оценили ситуацию
09:39  Вышедшую в 2001 году книгу замакима Астаны Аманшаева признали бестселлером в Англии. Сколько забашлял за дикий пиар?
09:20  Казахстан vs Казахская Республика: как смена имени может изменить судьбу
09:19  Мадуро России друг, но Каракас не стоит мессы, - М.Ростовский
09:16  Венесуэла согласится вернуть долги Китаю, но не России, - И.Субботин
09:11  Индии предстоят выборы с непредсказуемым результатом, - В.Скосырев
07:39  Кремлевские языкастики Чубайс и Захарова выясняют кому из них место в "Дом-2"
05:06  Экс-укрпрезидент В.Янукович получил 13 лет заочного режима. От Киевского суда
01:06  Давос-2019: "Музыка уже кончилась, а эти еще танцуют...", - В.Катасонов
00:58  Зачем Лондону Brexit или как Британия становится Украиной, - А.Запольскис
00:51  Есть ли шансы у "проросийского кандидата" на пост президента Афганистана, - Г.Асатрян
00:38  "Желтые жилеты" против капитализма и новой бедности, - А.Бузгалин
00:32  Плацдарм против Венесуэлы почти готов. 6 сценариев свержения "диктатора" Мадуро, - А.Чичкин
00:01  От элит глобальных к элитам профессиональным, - М.Хазин
Четверг, 24.01.2019
22:02  Давосские богачи стали мировой проблемой. Глобализации 4.0 не будет
21:58  Спустя 2 года Москва возобновила закуп нефти в Туркмении
21:54  Кыргызские пограничники застрелили казаха-нарушителя
21:50  В Киеве в рамках "декоммунизации" свалили памятник генералиссимусу Суворову
20:44  Мадуро нацелился на центр проамериканского мятежа, - Е.Крутиков
17:01  Узбекский "Городок ученых" построят в кишлаке Кибрай близ Ташкента. Мирзиеев повелел
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Казахстан   | 
КазАтырау. VIP-банде братьев Рыскалиевых нарезали новых сроков
09:20 26.01.2019

Вынесен приговор Бергею Рыскалиеву
Беглый аким на суд не явился.

Экс-аким Атырауской области Бергей Рыскалиев приговорен к 17 годам лишения свободы, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Атырауского областного суда.

Брат Бергея Аманжан Рыскалиев, бывший депутат Мажилиса Парламента РК, приговорен к 16 годам лишения свободы. Айбата Сулейменова, Ерболата Избасара, Нурлана Джуомагамбетова приговорили к 9 годам, Мурата Желдыбаева - к 8 годам, Артема Даневича - к 6,5 годам лишения свободы. Срок будет исчисляться с момента задержания.

Беглый чиновник признан виновным в хищении чужого имущества, мошенничестве, создании и руководстве преступным сообществом, злоупотреблении должностными полномочиями, получении взяток. Согласно судебным документам, Рыскалиев по предварительному сговору с должностными лицами областного акимата, используя свое служебное положение, разработал преступную схему хищений денежных средств, вверенных государством, в особо крупном размере.

Ущерб, причиненный государству, составляет более 72 миллиардов тенге. Уголовное дело состоит из 754 томов.

В связи с неявкой подсудимых дело рассматривается в заочном порядке.

Суд над Рыскалиевым и его сообщниками начался в октябре 2018 года. Подсудимым вменялись преступления по статьям 235 (Создание и руководство организованной преступной группой, участие в преступном сообществе), 176 (Присвоение или растрата вверенного чужого имущества), 193 (Легализация денежных средств или иного имущества, приобретенного незаконным путем).

Агентство РК по делам государственной службы и противодействию коррупции завершило досудебное расследование уголовных дел и 24 февраля 2018 года, в соответствии с законом, через СМИ уведомило Б. Рыскалиева и других обвиняемых о необходимости явки на допрос 2 марта, затем 31 марта 2018 года. Однако в назначенное время Б. Рыскалиев, А. Рыскалиев, Р. Альбакасов, Е. Избасар, Н. Джулмагамбетов, А. Даневич, М. Джелдыбаев, А. Сулейменов и Б. Темиралин не явились и не уведомили о причинах, препятствующих явке.

Рыскалиев находится в Великобритании, сообщал ранее активист Серик Мамбеталин.

Источник - Zakon.kz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1548483600
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Указ Президента Республики Казахстан от 24 января 2019 года №828
- Кадровые перестановки
- Казахстан vs Казахская Республика: как смена имени может изменить судьбу
- Когда завершится газификация частного сектора Алматы
- Книгу замглавы Астаны признали бестселлером 2018 года в Великобритании
- США модернизируют ядерные боеголовки и гравитационные бомбы
- Пресечен канал незаконной поставки военной авиационной техники
- Конечная инстанция
- Рабочий график главы государства
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  