"Старая" Европа пошла пятнами бедности. Движение "желтых жилетов" способно расползтись по странам ЕС, - "НГ"

10:37 26.01.2019 Многие россияне считают Евросоюз территорией благополучия, где настоящая бедность почти невозможна. Но во многих странах "старой" Европы в последние годы отмечается рост бедности. Этот факт подтверждается не только статистикой, но и ростом протестных настроений. Рекордный рост бедности отмечается, например, в Люксембурге. В Германии растет число бездомных, причем и среди коренных жителей. При этом в небогатых странах ЕС – таких как Болгария и Румыния – доля малообеспеченных граждан, напротив, сокращается.



Европейские власти надеются к 2020 году снизить бедность среди стран Евросоюза на 20 млн человек. Однако пока что этот показатель растет. В абсолютных числах риску бедности сегодня подвержено около 100 млн человек.



Особенно обеспокоены растущей бедностью правительства стран "старой" Европы. К примеру, власти Люксембурга пытаются создать специальную госпрограмму по стимулированию занятости. И такая забота о гражданах далеко не случайна. По данным Евростата, именно Люксембург стал рекордсменом по темпам роста бедности. Для оценки бедности Евростат использует показатель риска, который равен доле граждан с доходами ниже 60% от среднемедианного показателя в данной стране. Риск бедности граждан в возрасте 18–24 лет в относительно благополучном Люксембурге оказался вторым по величине среди всех стран Европы. Хуже показатели бедности только у румынской молодежи, следует из данных Евростата. Риску бедности подвержена пятая часть работающей молодежи в Люксембурге. А в Румынии в "зоне риска" оказывается около 28% занятой молодежи.



Доля относительно бедной молодежи в целом по ЕС снижается: с 12,2% в 2016 году до 11% в 2017-м. Но в ряде европейских стран этот показатель в последние годы явно увеличивается. Риск пополнить ряды неимущей молодежи увеличился, например, и в Испании. Если по итогам 2016 года под него попадали 18,3% работающей молодежи, то по итогам 2017-го – уже 19%.



В Эстонии ситуация ухудшается куда заметней. По итогам 2016 года в зоне риска было около 7,4% молодежи Эстонии, а в 2017-м – уже 18,4%.



Среди пожилых европейцев риск бедности также довольно высок. В целом по ЕС он составляет 18,2%. Однако в отдельных странах угроза нищеты среди лиц старше 65 лет повышается. Такие тенденции наблюдаются в Бельгии, Болгарии, Чехии, Испании и Люксембурге.



Примечательно, что под ударом новой волны бедности оказываются относительно благополучные страны "старой" Европы со стабильной экономикой. В том же Люксембурге общая доля бедных граждан поднялась выше 19% от всего населения. Это на 2,5% выше, чем годом ранее. Схожая картина роста бедности наблюдается и в Великобритании: здесь доля малообеспеченных жителей выросла за год с 14,8% до 15,8%. В Бельгии риск нищеты среди населения оценивается на уровне 15,3%, что на 0,3 процентных пункта (п.п.) выше показателей 2016 года. Бедность грозит 14% населения Дании, хотя еще в 2016 году этот показатель был на 0,6 п.п. ниже. Аналогичная картина наблюдается и в Нидерландах.



Удивительно, но в странах, где традиционно высок уровень бедности, риск попасть "за черту", как правило, снижается. Так, в Болгарии, Греции, Румынии и Испании риск бедности среди населения оценивается Евростатом выше 20%, однако за последний год этот показатель снизился примерно на 1%.



"Самый сильный экономический рост за десятилетие, самый высокий уровень занятости за всю историю наблюдений, – резюмирует британская газета Financial Times. – Однако последние данные свидетельствуют о том, что доля работников ЕС в бедности неуклонно росла после финансового кризиса". Издание также напоминает, что в 2019 году экономический рост в странах ЕС может замедлиться, что сделает перспективы увеличения высокооплачиваемых и стабильных рабочих мест более туманными. В этой связи можно ожидать дальнейшего роста популистских настроений и социальной напряженности.



Заметим, что во Франции, где не прекращаются протесты "желтых жилетов", риск бедности значительно ниже среднеевропейского показателя – около 13%. Тем не менее происходящее во Франции часть экспертов прямо называет "бунтом среднего класса против истеблишмента" (см. "НГ" от 10.12.18).



Ничего подобного пока не происходит во вроде бы благополучных Дании, Нидерландах или Люксембурге. В то же время в Германии, которую любят называть локомотивом Европы, бедность грозит примерно 17% населения. И эксперты прогнозируют дальнейшее ухудшение. К 2036 году уровень бедности среди пожилых людей в Германии может увеличиться до 20%.



Уже сейчас свыше половины населения страны боятся оказаться в старости в финансовом кризисе. "В связи с быстро стареющим населением пенсионная система Германии находится в состоянии стресса, а растущие расходы на проживание, низкие процентные ставки и рост временной и низкооплачиваемой занятости означают, что многие люди сталкиваются с проблемами в достижении финансовой безопасности при выходе на пенсию", – писала немецкая Deutsche Welle со ссылкой на исследование Ernst & Young (EY).



Страх перед бедностью в старости остается у немцев на лидирующих позициях. 56% респондентов в Германии были озабочены перспективой финансовой нестабильности в старости. Опасения немцев вызывает не только угроза роста бедности, но и риск оказаться бездомным. Местная пресса отмечает увеличение числа бездомных немцев. Их численность по разным оценкам сильно отличается. Согласно одним данным, число бездомных в Германии превышает 400 тыс., по другим – уверенно приближается к миллиону. Для 83-миллионной страны это уже немало. Увеличение численности бездомных провоцируют низкие доходы, рост стоимости аренды, снижение доступности субсидируемого жилья и увеличение численности беженцев.



Понятие "бедности" для каждой страны относительное, напоминают эксперты "НГ". "Тем не менее обострение проблемы бедности в ЕС за последние годы налицо", – соглашается первый вице-президент Российского клуба финансовых директоров Тамара Касьянова. "У европейской бедности комплекс причин. Но в первую очередь можно выделить проблему безработицы и рынка труда", – говорит главный аналитик ITS Wealth Management Георгий Окромчедлишвили. По его мнению, правильнее было бы говорить не столько о росте бедности в ЕС, сколько об имущественном расслоении. "Мировая тенденция на расслоение населения никуда не делась, и о ней говорят давно: богатые становятся богаче, бедные – беднее", – соглашается Касьянова.



24.01.2019



Ольга Соловьева Источник - ng.ru

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1548488220

Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Указ Президента Республики Казахстан от 24 января 2019 года №828

- Кадровые перестановки

- Казахстан vs Казахская Республика: как смена имени может изменить судьбу

- Когда завершится газификация частного сектора Алматы

- Книгу замглавы Астаны признали бестселлером 2018 года в Великобритании

- США модернизируют ядерные боеголовки и гравитационные бомбы

- Пресечен канал незаконной поставки военной авиационной техники

- Конечная инстанция

- Рабочий график главы государства