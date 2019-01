Развал России был бы смертелен для Запада, - Г.Мирзаян

10:41 26.01.2019 На сайте известного американского издания The Hill появилась статья, в которой описывается "эффективный" метод борьбы с путинской Россией. Ее просто нужно развалить: ведь она так и не смогла превратиться в национальное государство.



Не сумев поставить Россию под свой контроль, целый ряд западных активистов, политологов и журналистов стали делать ставку на ее развал. Серьезные эксперты в ответ лишь крутят пальцем у виска, утверждая, что а) это невозможно и б) это самоубийственно для самого Запада.



На сайте известного американского издания The Hill появилась статья, в которой описывается "эффективный" метод борьбы с путинской Россией. Ее просто нужно развалить. В тексте говорится о том, что Россия не смогла превратиться в национальное государство, оставшись имперским образованием, унаследованным от царизма и большевиков. В регионах растет недовольство назначенными Кремлем губернаторами. Люди ощущают, что Москва забирает себе их ресурсы. Одновременно с этим из-за разрушения инфраструктуры отдаленные регионы развивают более тесные экономические связи с соседними странами, а не с Центральной Россией.



Поэтому, заключают в статье, "Вашингтон должен вернуться к использованию принципов, сопровождавших коллапс Советского Союза. Среди них поддержка демократизации, плюрализма, прав меньшинств, истинного федерализма, децентрализации и самоопределения регионов. И направлены эти усилия должны быть на нерусские регионы и этнические группы". При этом Америка должна подготовиться к управляемому распаду России – то есть укрепить соседние с РФ страны, а также наладить тесные связи с российскими регионами, дабы провести их по сложному пути обретения государства. Ну или просто способствовать их присоединению к другим странам.



Автором этого опуса выступает Януш Бугайский – старший научный сотрудник вашингтонского Центра анализа европейской политики, давно и настойчиво агитирующий за развал евразийского интеграционного пространства. Однако, к сожалению, не он один носится с этой идеей – не сумев заставить Россию следовать по колее, проложенной западной цивилизационной телегой, целый сонм интеллектуалов стал носиться с мыслью о необходимости и неизбежности ее распада.



Формально цели у них могут различаться (во имя мира во всем мире, интересов западной цивилизации, на благо русского народа), однако всех их объединяет ненависть к такому образованию, как Российская Федерация. Однако, к сожалению для них, Россия продолжит дальше существовать и развиваться, прокладывая собственную колею в поле мировой истории. Причин этому множество, но выделим две. Во-первых, шаткость российской государственной конструкции сильно преувеличена "блаженными верующими", и, во-вторых, распад России не только не нужен, но и категорически неприемлем для целого ряда государств мира. В том числе и западных.



Да, Януш Бугайский прав, когда говорит, что Россия так и "не смогла стать национальным государством". Однако она и не должна им являться. Будучи многоконфессиональной, многонациональной и многокультурной страной, имея большой опыт сосуществования этих культур под сенью мощнейшей русской, Россия имеет возможность существовать в виде наднационального проекта. Некоторые называют его имперским (подразумевая, что все народы РФ объединены идеей общей судьбы, общего великого места в истории и будущем человечества), другие же используют более точное определение – гражданская нация. Таким проектом был Советский Союз (где создавалась "советская" нация), и рухнул он именно потому, что концепция гражданской нации была размыта управленческим и идейным кризисом, целенаправленной культурной политикой Запада, а также ростом этнических национализмов на пространстве всего СССР.



Разрушить Россию (наследницу Союза) может только то же самое сочетание. Да, его пытаются сейчас сформировать – Запад навязывает свои ценности, чиновники халтурят, крымский идейный консенсус пробуют разрушить псевдолибералы вкупе с ура-патриотами, а целый ряд интеллектуалов ударились в самый пещерный национализм (русский, татарский, армянский – не важно) и начинают делить своих сограждан по фамильному признаку на тех, у кого должно быть больше прав в России, а у кого меньше.



Однако до шторма еще далеко, и его легко можно избежать. И не только благодаря эффективной вертикали власти, выстроенной Путиным (которая как раз и предназначалась для сшивания России, расползавшейся в благостные для псевдолибералов девяностые), но и с помощью настоящего гражданского общества, которое пусть и медленно, но все-таки развивается в стране.



Общества, желающего процветания своему государству и в то же время понимающего, что процветать мы можем лишь все вместе. Более того, лишь процветающая Россия (ну или, по крайней мере, не деградирующая) является залогом спокойного сна для целого ряда стран. Как соседних, так и весьма далеких – в том числе Соединенных Штатов.



Интеллектуалы и активисты с Украины, из Грузии, стран Прибалтики, агитирующие за превращение России в Московское княжество и несколько локальных Орд, не понимают, что, во-первых, это будут ядерные княжество и Орды. И что гражданская война (которая обязательно начнется в случае распада российского Хартланда – распада, которого не было в 1991 году, но который случился в 1917-м) как минимум приведет к колоссальным экономическим потерям для соседей, а как максимум – к их ядерному заражению и/или полному уничтожению.



Находящимся возле России соседям надо не продавать себя в качестве инструмента по дестабилизации РФ, а, наоборот, молиться на то, чтобы российский государственный проект креп и развивался, превращаясь для них в важного торгового партнера и гаранта безопасности.



О сильной, единой России должны неустанно молиться и дальние западные партнеры. И не только по причине неготовности к расползанию российского ядерного оружия и ядерной зиме.



Во-первых, сильная Россия является важнейшим игроком на поле борьбы с одной из главных угроз для Запада – исламским экстремизмом. И не только потому, что активно и честно борется с террористами на пространстве Сирии, а также готова бороться в Средней Азии и Афганистане. В единой имперской России относительно успешно реализуется проект по интеграции миллионов мусульман в структуру единой гражданской нации. Москва доказывает, что ислам и светское государство (каковым является Россия) сочетаемы, и целому ряду европейских и американских коллег стоит поучиться российскому опыту.



Во-вторых, сильная и единая Россия является естественным балансиром для растущего Китая, который Запад (и в первую очередь США) пытаются сдержать. Да, сейчас Москва тесно связана с Пекином, и некоторые даже говорят о формировании российско-китайской Антанты – это стало следствием безграмотной политики США и ЕС в попытке "изоляции" РФ от западного мира. Эта политика уже привела к проблемам для Вашингтона на китайском направлении – а если на секунду представить, что Россия развалится, что сибирские регионы получат независимость и со всеми своими ресурсами примкнут к Китаю, то мощь Пекина возрастет многократно. И сдержать его уже никто не сможет. США будут просто перемолоты китайской военно-экономической машиной.



Таким образом, желающие развала или даже ослабления России являются, по сути, самоубийцами. Им можно лишь посочувствовать – и посоветовать гораздо более легкие способы реализации их желания. Например, постучать головой об стену.

Геворг Мирзаян

доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ



25 января 2019, Источник - vz.ru

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1548488460

