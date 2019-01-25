Почему для Сороса Си Цзиньпин страшнее Путина, - Петр Акопов

10:49 26.01.2019 Сорос пугает китайцев – а им не страшно

Владимир Путин больше не главный враг демократии – теперь этот ярлык атлантисты навешивают на Си Цзиньпина. Демонизацией китайского лидера занялся Джордж Сорос – американский миллиардер, который сам является, пожалуй, едва ли не главным воплощением всех угроз и ужасов глобализации для миллиардов людей во всем мире.



Джорджа Сороса не любят во всем мире – от его родной Венгрии до исламского мира, от России до Латинской Америки. У одного из богатейших людей Земли интересы повсюду. И хотя он зарабатывает на масштабных спекуляциях, в том числе с разными валютами, главное, почему его знают во всем мире, это его огромная "филантропическая деятельность".



Фонд Сороса вкладывает миллиарды долларов в различные образовательные, научные, исследовательские программы, в том числе по продвижению идей "открытого общества", общества людей, свободных от пут традиционных обществ, то есть некоего "демократического стандарта", который в качестве высшей стадии развития человечества должен сменить всякие тоталитарные и вообще традиционные общества.



То есть, говоря по-простому, стать формой бытия интегрированного в единое целое человечества, в котором не будет ни границ, ни наций, ни традиций. Уничтожение цивилизационного разнообразия, к которому, по сути, и стремятся адепты глобализации. Сорос – один из символов глобализации как таковой, поэтому неудивительно, что его, финансового спекулянта, обрушившего валюту не одной страны, ненавидят, что называется, по совокупности заслуг: и за взгляды, и за дела.



При этом Сорос всегда был последовательным критиком Путина и современной России. Они воплощают для него то, с чем он борется. Но на последнем Давосе Сорос переключил свое внимание на Китай, заявив, что главной угрозой для человечества является Си Цзиньпин. Его высказывания на закрытом ужине пересказывает телеканал CNBC.



Начав с того, что "вместо того, чтобы вести торговую войну практически со всем миром, США должны сосредоточиться на Китае", он покритиковал Трампа за невнятную политику:



"Реальность такова: мы находимся в состоянии холодной войны, которая угрожает перерасти в "горячую"... Эффективная политика в отношении Китая не должна превратиться в лозунг. Она должна быть гораздо более сложной, подробной и практичной, а также должна включать в себя экономический ответ США на проект "Один пояс – один путь".



Вместо этого, по мнению Сороса, Трамп следует другим курсом: идет на уступки Китаю и объявляет о победе, возобновляя свои атаки на союзников США – "это может подорвать политические цели США по пресечению злоупотреблений и эксцессов со стороны Китая".



Сорос призвал Трампа разобраться с китайскими технологическими компаниями, такими как Huawei и ZTE, которые, по его словам, являются "неприемлемым риском для безопасности остального мира" – то есть не Америки как таковой, а мира вообще.



Почему? Потому что китайцы работают над технологиями контроля за населением, а "инструменты контроля, разработанные искусственным интеллектом, дают неотъемлемое преимущество тоталитарным режимам над открытыми обществами".



Китай действительно разрабатывает централизованную базу данных, так называемую систему социального рейтинга, которая позволяет, используя различные алгоритмы, определять рейтинг человека в зависимости от его общественного поведения, аккуратности в платежах по кредитам, вождении машины и прочего.



Сорос называет ее целью "определять, представляет ли человек угрозу однопартийной системе" и говорит о том, что "она будет подчинять судьбу личности интересам однопартийного государства беспрецедентными в истории способами".



Миллиардер назвал это сценарием "беспрецедентной опасности" и "смертельной угрозой для открытых обществ".



"Китай не единственный авторитарный режим в мире, но, несомненно, самый богатый, сильный и развитый в области машинного обучения и искусственного интеллекта", – подчеркнул Сорос, заявив, что глава Китая Си Цзиньпин поэтому является самым опасным противником демократических обществ.



Потом Сорос, конечно, вспомнил и Путина – "Я концентрировался на Китае, но у открытых обществ гораздо больше врагов, среди которых Россия Путина" – но все равно, Си Цзиньпина впервые поставили на первое место среди "врагов демократии". Из уст главного символа глобализации это дорогого стоит. В чем причина?



Конечно, не в системе "социального рейтинга". Эта китайская разработка действительно является предвестником нового цифрового контроля, вот только родина ее – именно Запад со всеми его кредитными рейтингами, контрольными функциями. Даже шире – система рейтинга является неизбежным следствием цифровизации современной экономики и современного общества, которые придуманы не в Китае, а как раз на демократическом Западе. Внедрение подобных систем, увы, неизбежно во всех технологически развитых странах точно так же, как и полный переход к цифровым деньгам. Если, конечно, человечество не изменит направления своего движения.



Сорос демонизирует Си не из-за "систем контроля", а потому, что создаваемая китайцами система будет автономна. Так же как автономен китайский интернет. То есть не вписана в глобальную сеть – в тот проект атлантической глобализации, согласно которому не будет ни китайца, ни американца. Одни миллиарды потребителей, вся информация о передвижениях, взглядах, вкусах и расходах которых концентрируется в руках нескольких глобальных корпораций (по сути являющихся щупальцами одного тела): интернет-торговля-поисковик-связь.



Именно транснациональные корпорации и берут на себя функции государственной власти и государств как таковых – а сами государства на пути к "единому человечеству" просто отмирают.



Понятно, что продать глобализацию можно только как светлое будущее с "открытым обществом" и "прямой демократией", к которому все человечество должно изо всех сил стремиться, убегая от страшных тоталитарных систем, отряхивая со своих ног прах любой традиции и порядка. Раньше Сорос пугал коммунизмом и авторитаризмом, теперь начинает пугать цифровым тоталитаризмом. То есть демократический Запад проиграет тоталитарному Китаю не в идеологическом соревновании (как можно было рассуждать раньше, в эпоху противостоянии капитализма и коммунизма), а потому что китайцы создадут систему "социального рейтинга" и попадут в вечную зависимость от ужасного Си Цзиньпина.



А ведь должны были бы попасть в рабство "Гуглу" и Марку Цукербергу, но не хотят, упрямые. Хотят оставаться китайцами – со своими поисковиками, интернет-торговлей и даже алгоритмами, определяющими, что такое хорошо, а что такое плохо. Ведь в этом-то и суть – если нация сама определяет критерии добра и зла, ей невозможно навязать в качестве нормы, например, наркоманию или гомосексуализм, то есть вышибить ее традиционный уклад и лишить устойчивости. И такую нацию невозможно "развести" на "общечеловеческие ценности", "прогрессивные идеи" и прочие необходимые для успеха проекта глобализации вещи. Вот старик Сорос и злится, и демонизирует Си Цзиньпина, и натравливает на него Трампа.



Но Китай пережил много разных угроз – а у глобалистов уже просто нет сил ни остановить его самостоятельное движение вверх, ни сбить его с пути.



Петр Акопов

25 января 2019, Источник - vz.ru

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