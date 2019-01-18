Подземная война. О том, как рушатся "Туннели джихада", - НВО

11:09 26.01.2019 "Хезболла" роет подземные коммуникации в военных целях в Ливане, Йемене и в Сирии



Во вторник, 4 декабря 2018 года, командование ЦАХАЛ (Армии обороны Израиля) объявило, что армейские саперы обнаружили подземный туннель, ведущий из Южного Ливана на территорию еврейского государства. Эта коммуникация – дело рук "Хезболлы", ливанской шиитской организации, признанной террористической в Израиле, Египте, Лиге арабских государств, в странах Персидского залива, Соединенных Штатах, Канаде, Нидерландах, Австралии и в ряде других государств.



Вход в этот туннель начинался в помещении завода стройматериалов в Южном Ливане. "Таким образом "Хезболла" пыталась скрыть рукотворные катакомбы для террористических атак не только от нас, но и от местного населения", – пояснил, выступая перед журналистами, бригадный генерал Ронен Манелис, глава пресс-службы ЦАХАЛ с мая 2017 года.



Израильтяне обращают внимание, что работы по прокладке подземного сооружения велись всего лишь в нескольких метрах от позиций UNIFIL (United Nations Interim Force In Lebanon) – миротворческих сил ООН, размещенных в Южном Ливане, на границе с Израилем в соответствии с резолюцией Совета Безопасности ООН № 425 от 19 марта 1978 года и продлеваемых каждые полгода временным мандатом. В Израиле уже давно никто не сомневается, что UNIFIL потворствует "Хезболле". Всего израильтяне обнаружили шесть завершенных туннелей ливанских террористов, уходящих на десятки метров вглубь территории еврейского государства. И поверить, что прокладка таких коммуникаций прошла мимо внимания UNIFIL, совершенно невозможно. Удалось найти еще три недостроенных туннеля.



СМЕРТЬ ПОД НОГАМИ



Известный израильский геолог Йосеф Лангоцкий, полковник ЦАХАЛ, бывший советник начальника Генерального штаба, в течение нескольких лет предупреждал "о высокой вероятности строительства "Хезболлой" туннелей из Ливана в Израиль". Авторитет Лангоцкого, двухкратного лауреата Премии Министерства обороны (включая секретный проект, касающийся способов противостояния подземным коммуникациям боевиков), никто не подвергал сомнению. Замечу также, что Лангоцкий проявил геройство во время шестидневной войны июня 1967 года и был награжден медалью "Итур ха-Оз" ("За отвагу"), второй по значимости военной наградой Израиля. И тем не менее долгое время к его предупреждениям официальные структуры не прислушивались.



"К сожалению, на мои предупреждения, по сути, не было реакции, – жаловался полковник Лангоцкий Государственному контролеру Израиля (ГКИ), должностному лицу, в обязанности которого входит контроль за деятельностью исполнительной власти. И действительно, Йосеф Лангоцкий представил ведомству ГКИ более 100 актов, сводок и реляций о строительстве "Хезболлой" подземных коммуникаций. В ответ он получал отписки, в которых выражалось сомнение в возможности скрытых подземных работ в скальной породе, характерной геоподосновы на ливано-израильской границе.



Лангоцкий соглашается с суждением о том, что "на северной нашей границе твердая земля", но обращает внимание на такой факт: "...для южных районов Северной Кореи характерна тоже отнюдь не мягкая почва, но при этом северокорейцы прорыли четыре тайных туннеля в направлении Южной Кореи". Действительно, в каменистой почве на ливано-израильской границе рыть и "обустраивать" подземелья труднее, чем в песчаной почве на границе Израиля с сектором Газа. С другой стороны, характер местности Южного Ливана и соответственно Северного Израиля таков, что у боевиков "Хезболлы" шансов скрытого прорыва на израильскую территорию и тем более при использовании подземных туннелей даже больше, чем у хамасовцев. Коммуникации "Хезболлы" – отлично оборудованные инженерные сооружения, не имели открытых выходов на поверхность в Израиле. Боевикам, если они проявили бы намерение выйти в тыл еврейского государства, необходимо было не менее полутора часов пробивать "выход".



Сомнительно, что израильская разведка ведать не ведала о катакомбах "Хезболлы". Тем более что еще в ходе второй ливанской войны июля-августа 2006 года ЦАХАЛ обнаружил подземные галереи и бункера, которыми террористы воспользоваться не успели. Тогда израильтяне взорвали подземные коммуникации и уничтожили значительную часть боевиков "Радуана" (в переводе с персидского – "радость"; также и имя ангела, открывающего ворота рая), специального подразделения "Хезболлы", которое отвечало и за ведение подземной войны.



КОШКИ-МЫШКИ



В этой связи интересно мнение известного политического и военного обозревателя Якова Кедми (Казакова), бывшего руководителя израильского государственного пропагандистского учреждения "Натив" (в переводе с иврита "путь", "тропа"), созданного для связи с евреями Советского Союза и стран Восточной Европы. Выступая по первому израильскому независимому интернет-телеканалу на русском языке, он посчитал ошибкой как открытую информацию о подземных коммуникациях "Хезболлы", так и последовавшие затем сведения об их "вскрытии". Как офицер с немалым военным опытом, Кедми считает, что боевиков "Радуана" сподручнее накрывать (иначе говоря, отправлять в "рай"), когда они спустятся в подземелье. Но "игра на время" с теми, кто использует бандитские и террористические методы, весьма рискованна. У них часы с "другим заводом". Ненароком можно и просчитаться.



Поэтому нельзя исключить в некотором смысле игру в кошки-мышки израильского военного командования с "Хезболлой". О том, что кошками-мышками забавлялись обе стороны, недавно признался и упоминавшийся выше бригадный генерал Ронен Манелис. По его словам, израильские военные вели наблюдение за подозрительным строительством в приграничной южноливансой деревне Кафр-Кила еще с 2014 года. К лету следующего года все было готово для уничтожения этого туннеля, но израильтяне решили повременить с целью пополнить разведданные. Наконец, в начале ноября нынешнего года кабинет министров и военные одобрили уничтожение туннеля.



До последнего времени прорытие и оборудование подземных катакомб для выхода боевиков в израильский тыл считалось излюбленной "забавой" ХАМАСа и "Исламского джихада" ("ИД"), орудующих в секторе Газа. Хамасовцы именно через такой подземный коридор пробрались на израильскую территорию и 25 июня 2006 года осуществили захват Гилада Шалита, солдата ЦАХАЛ, который пять лет и четыре месяца провел в качестве заложника. Хамасовские власти строят туннели также и на границе с Египтом, которые используются для контрабандных целей.



Прокладка тайных подземных ходов – сложный и длительный процесс. Особенно с учетом того, что тяжелая техника, создающая шум, применяться не может. Именно под руководством полковника Лагоцкого Израильским геофизическим институтом (ИГИ) была разработана методика обнаружения и подрыва туннелей. Подземные коммуникации ХАМАС и "ИД" уходили на глубину до 20 м, а "Хезболлы" – от 25 до 46 м. И это в скальном грунте! Тот же генерал Ронен Манелис, глава армейской пресс-службы, выступая перед журналистами, так характеризовал первый обнаруженный туннель "Хезболлы": "Всего было проложено 200 метров, из которых 40 на территории Израиля. Ширина и высота туннеля, проложенного на глубине 25 метров, – до 2 метров. Таким образом передвигаться по нему можно было в полный рост. Это подземное сооружение снабжалось системами электропитания и циркуляции воздуха. В отличие от подобных коридоров ХАМАСа при его прокладке не использовался крепеж, так как проходит он в твердой скалистой породе". По всей видимости, террористы сооружали этот туннель не менее двух лет.



Израиль развернул систему "подземного сейсмического забора", проект которого с 2011 года именовался "Брусчатка" ("Эвен мишталевет"). Поначалу на границе с Газой соорудили 27 км такого забора, но меньшей высоты. Позже с Ливаном выстроили 13 км высотой его надземной части именно 9 м. Еще возведены 2,5 км пограничной стены на стыке границ Израиля, Сирии и Иордании.



Технологическая новация такого "сейсмозабора" состоит в том, что датчики-геофоны, заложенные на определенную глубину и фиксирующие колебания почвы, обнаруживают любые подземные работы. Полностью эту систему на границе Газы и Израиля ЦАХАЛ не задействовал, потому что военные долгое время предпочитали в первую очередь заниматься бурением скважин, играющих роль люков в туннели. Сведения (не всегда точные) о местонахождении туннелей предоставляла разведка. В вырытые люки саперы опускали камеры и картографировали туннели с помощью радаров. Такая система обнаружения и исследования рукотворных подземелий, названная "радарной", особого успеха не имела – она обнаруживала туннели только во время их прокладки. Благодаря усовершенствованиям, внесенным Лагоцким, стало возможным обнаруживать и "спящие" туннели. Эта система, именуемая "Бен-Ари", была создана на базе новаций гражданской инженерии, использованных при проведении исследований провалов и пустот, возникших в районе Мертвого моря.



ОПЕРАЦИЯ "СЕВЕРНЫЙ ЩИТ"



"Хезболла" давно разработала план оккупации Галилеи, исторической области на севере Израиля, в которой проживает более 200 тыс. израильтян. Из всех 82 населенных пунктов Галилеи 22 находятся в непосредственной близости от границы и могут быть захвачены террористами, пробравшимися из Ливана именно через подземные галереи. Атаку на захват Галилеи, по сведениям авторитетного израильского военного журналиста Рона Бен-Ишая, должны произвести боевики "Радуана" совместно с отрядами шиитских террористов из Ирака и других стран. Именно 4 декабря прошлого года, в день, когда был обнаружен первый туннель на ливано-израильской границе, ЦАХАЛ объявил о начале операции "Северный щит" ("Маген цфони"). Цель операции – выявить и нейтрализовать "подземный мир" "Хезболлы". Непосредственное руководство операцией возложено на 53-летнего генерал-майора Йоля Стрика, назначенного в марте 2017 года командующим Северным военным округом. Второй террористический туннель, обнаруженный израильтянами 6 декабря и вскоре ими нейтрализованный, начинался в ливанской деревне Рамия. Следующие два туннеля были обнаружены 11 и 16 декабря. До конца 2018 года израильтяне обнаружили еще один туннель.



Уничтожение туннелей тоже представляет немалые сложности. Подрыв входа в подземелье или вентиляционной шахты не затрагивает основной коммуникационной системы, и террористы вполне могут быстро прорыть обходный путь. Поэтому необходимо уничтожить всю подземную коммуникацию боевиков или сделать ее непроходимой. В отношении "подземного мира" ливанских шиитских боевиков израильские военные применяет не подрывы, а закачивание бетона.



Количество туннелей, обнаруженных израильтянами на границе с Газой, известно – 17. О подземелье "Хезболлы" точных данных нет. Правда, бригадный генерал Рафи Мило, бывший командир израильского морского спецназа "Шайетет -13", в беседе с жителями Ливана заявил, что военные инженеры проводят поисковые работы только в шести точках вдоль границы.



Сотрудники Израильского института национальной безопасности Йорам Швейцер и Офек Ример, исследуя тактические и стратегические планы "Хезболлы", обращают внимание на откровенно декларируемые намерения ее главаря Хасана Насраллы проникнуть в ходе подземной и наземной операций в Галилею, захватить там один или несколько поселений, а затем атаковать военную базу. Что, по мнению военного обозревателя газеты "Маарив" Йосефа Мельмана, представляется сомнительным. Он считает, что "при всей важности обнаружения и ликвидации туннелей "Хезболлы" основной угрозой для Израиля остается огромный ракетный потенциал этой шиитский группировки".



Тем не менее тот же Мельман пишет: "Диверсионные туннели опасны, но пока "не созрели" в качестве кардинальной угрозы для израильского тыла. На нынешнем этапе ни "Хезболла", ни Иран, а уж тем более Ливан не заинтересованы в масштабной военной кампании. Всем совершенно очевидно, что в случае военных действий Израиль нанесет удар колоссальной мощности не только по ракетному потенциалу "Хезболлы", но и по всей инфраструктуре Ливана". Израильский тыл также пострадает в случае ракетных обстрелов из Ливана. "Однако нельзя не обратить внимание, – продолжает обозреватель Мельман, – на отнюдь не напряженное состояние израильских государственных структур. Так, армейская Служба тыла не ввела никаких ограничений в отношении приграничных поселков. Их жителям рекомендовано продолжать обычный образ жизни". И Йосеф Мельман делает вполне оптимистичный вывод: "Никаких драматических изменений операция "Северный щит" не принесет и войны в ближайшее время не предвидится!"



Бригадный генерал Йегуда Фукс, бывший командующий дивизией "Газа", дислоцированной на границе еврейского государства с одноименным анклавом и недавно командированный в Северный военный округ с целью использования его опыта борьбы с хамасовскими туннелями, обратил внимание на тот факт, что "террористы Хасана Насраллы пытаются играть мускулами на пару с кадровой армией Ливана". Показательно, что Москва одернула Бейрут, выступив с призывом пресекать нарушения резолюции № 1701 Совета Безопасности ООН от 2006 года, призванной завершить войну между Израилем и шиитской террористической организацией "Хезболла".



"Сдержанность Израиля в стремлении не скатиться к боевым действиям должна быть представлена международному сообществу как желание еврейского государства избежать нанесения удара по Ливану", – пишет в номере за 10 декабря прошлого года в газете "Маарив" бригадный генерал Йосеф Купервассер, авторитетный специалист в сфере безопасности. При этом генерал считает совершенно необходимым дать понять Бейруту, что "Хезболла", проводник экспансионизма тегеранских аятолл в регионе, отнюдь не является "щитом Ливана", как она себя пытается изобразить. Наоборот, Иран представляет собой огромную опасность для Страны кедра.



Между тем Вашингтон, оставаясь верным своей тактике выступать одновременно на стороне нескольких игроков, даже противостоящих друг другу, оказывает поддержку ливанской армии как вооружением, так и советниками. Именно обсуждение этих поставок стало главной темой встречи премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху с государственным секретарем США Майклом Помпео в Брюсселе 3 декабря прошлого года.



"Подземные забавы" "Хезболлы" вызывают беспокойство и в Бейруте. Так, газета "Ан-Нахар", известная своей резкой антисирийской направленностью, задается вопросом: "Служит политика "Хезболлы" целям Ливана или целям шейха Насраллы?" Ответ на этот принципиальный вопрос имеет значение не только для Ливана. Потому что ливанская шиитская террористическая группировка уже много лет занимается прокладкой туннелей не только в направлении Израиля. Хасан Насралла создает свой "подземный мир" также в Сирии, Саудовской Аравии и даже в Йемене.



Иерусалим–Метула

18.01.19 Источник - НВО

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