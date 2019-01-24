Мулла Барадар стал "послом" "Талибана" в Катаре

12:12 26.01.2019

Лидер запрещенного в России движения "Талибан" мулла Барадар, в прошлом году освобожденный из мест лишения свободы в рамках содействия мирному процессу, возглавил талибское представительство в Катаре.



Информация о назначении Барадара главой представительства поступила в прессу от проталибских источников, также упомянувших о том, что мулла стал заместителем нынешнего главы "Талибана" Хайбатуллы Ахундзады наряду с Сираджуддином Хаккани и Мохаммадом Якубом, отмечает телеканал "Толо".



В период с августа 2015 года представительство повстанческого движения возглавлял Шер Аббас Станикзай, в годы талибского режима в Афганистане занимавший пост министра здравоохранения.



Безусловно, по сравнению со своим предшественником мулла Барадар, в прошлом приближенный основателя и лидера "Талибана" муллы Омара, занимает более влиятельную позицию в рядах движения, несмотря на годы, проведенные в заключении.



Напомним, что мулла Барадар был арестован в ходе спецоперации при участии США на территории Пакистана еще в феврале 2010 года и был освобожден из заключения в октябре 2019. Известие о поездке муллы в Катар появилось в СМИ около полутора недель тому назад.



Как уже сообщал "Афганистан.Ру", представители Высшего совета мира уже выражали надежду на активное участие освобожденного лидера "Талибана" в продвижении мирного процесса, в том числе в рамках работы катарского представительства.