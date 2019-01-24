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Выборы президента Афганистана не обойдутся без второго тура, - Омар НессарВыборы президента Афганистана не обойдутся без второго тура, - Омар Нессар
15:20 26.01.2019

Выборы президента Афганистана не обойдутся без второго тура

НЕССАР Омар

21 января в Кабуле завершилась процедура регистрации кандидатов на пост президента Афганистана. Как ранее отметили в Независимой (Центральной) избирательной комиссии (НИК) страны, необходимые для регистрации документы получили свыше 80 человек. Однако заявления на регистрацию в качестве кандидата в президенты подали лишь 18 претендентов.

Независимая избирательная комиссия (НИК) обещает опубликовать официальный предварительный список кандидатов 5 февраля. Окончательный список кандидатов в президенты Афганистана будет оглашен после одобрения Комиссией по жалобам.

Основные кандидаты подали заявления в НИК за считанные дни и даже часы до окончания срока регистрации. Вероятно, это связано с тем, что до последнего момента не исключался альтернативный вариант передачи власти в стране, в частности через формирование временного правительства. Единственный претендент, который явно не по этой причине задержался с выдвижением, это действующий глава государства Мохаммад Ашраф Гани - он долго искал себе первого вице-президента.

Среди претендентов на президентский пост можно найти представителей самых разных политических течений: "моджахедов", "технократов" и бывших "коммунистов". Стоит отметить, что президентская кампания в стране началась в непростой ситуации, как в сфере безопасности, так и в политике. Согласно опубликованным международными экспертами отчетам, значительная часть территории Афганистана сегодня находится не под правительственным контролем. Это дает основание говорить о том, что исход грядущих выборов главы афганского государства в значительной мере зависит и от позиции движения "Талибан", которое, как известно, выступает против любых выборов – как института демократии.

Президентская кампания в Афганистане началась в то время, когда Центризбирком еще не "отчитался" за скандальные парламентские выборы 2018 года. Впрочем, очевидно, президентская кампания отвлечет внимание общественности и, особенно политических лидеров, от проблем, связанных с выборами в Национальное собрание страны. Это, в свою очередь, снизит вероятность масштабных протестов со стороны недовольных кандидатов в депутаты парламента. В этом случае, вероятно, как раз в разгар президентской кампании и приступит к своей работе новый состав Волуси джирги (нижней палаты Национального собрания), который явно будет менее оппозиционным, чем предыдущий созыв – фамилий большинства критиков президента Гани в предварительных списках новых депутатов нет.

Пока сложно сказать, какие претенденты не смогут попасть в итоговый список кандидатов для участия в президентских выборах, однако вряд ли эта неуверенность коснется трех явных фаворитов президентской гонки – Абдуллу Абдуллу, Ханифа Атмара и Ашрафа Гани.

Сложно согласиться с мнением отдельных авторов, считающих, что действующий президент Афганистана не имеет больших шансов на переизбрание. Несмотря на то, что Ашраф Гани не смог сохранить сложившийся вокруг него в 2014 году уровень поддержки афганского политического класса, тем не менее, не стоит недооценивать традиционно сложившуюся высокую роль административного ресурса в избирательной системе современного Афганистана.

Ожидалось, что кандидатура бывшего советника президента по национальной безопасности Ханифа Атмара станет непобедимой. Неоднократно сообщалось о почти положительном завершении переговоров Атмара с лидерами самой влиятельной политической партии страны – "Исламское общество Афганистана" (ИОА), а также лидерами Национального исламского движения Афганистана (НИДА) и Партией исламского единства Афганистана (ПИЕА) Абдул Рашидом Дустумом и Мохаммадом Мохаккиком.

Однако выдвижение Абдуллы Абдуллы спутало все карты. Лидер ИОА Салахуддин Раббани и некоторые другие активисты партии не стали поддерживать пуштуна Ханифа Атмара, в то время когда недовольные Абдуллой лидеры партии (Атта Мохаммад Нур, Исмаил Хан, Юнус Кануни и др.) поддержали бывшего главу Совета национальной безопасности (СНБ) Афганистана. Это привело к расколу в ИОА. Вероятно, не видя для себя достойного места в команде Атмара, генерал Дустум присоединился к лагерю Абдуллы Абдуллы. Тем не менее, пожалуй, Ханиф Атмар по-прежнему занимает первое место среди всех кандидатов по количеству политиков, поддерживающих его.

Сформированные задолго до выборов различные широкие межэтнические коалиции, ставшие предметом оживленных дискуссий в СМИ и в обществе, сегодня распались.

Очевидно, одной из главных политических карт, которая будет разыгрываться на грядущих выборах, станет, как и в 2014 году, этнический фактор. Голоса избирателей будут распределяться между кандидатами в президенты в основном по этническому признаку.

Впрочем, анализ предыдущих избирательных кампаний показывает, что значительная часть афганских избирателей голосует не столько за своих этнических лидеров, сколько за идею и программы, носителями которых являются этнические лидеры. Поэтому одной из политических неожиданностей грядущих выборов президента Афганистана может стать второй тур.

Источник - Афганистан.ру
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1548505200
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