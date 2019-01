Гуаидо пропал: кому на самом деле принадлежит власть в Венесуэле, - МК"

Инженер венесуэльского переворота



Пока расклад в пользу Мадуро



Атмосфера в Венесуэле продолжает накаляться. Свежеиспеченный "вождь революции" Хуан Гуаидо дал первое интервью, в котором пообещал амнистию своему противнику Николасу Мадуро, если тот добровольно уйдет с поста президента. Сам Мадуро просто так сдаваться не собирается, но и опасность положения осознает. В своих заявлениях он дал понять, что согласен на диалог с оппозицией с участием международных посредников. США, в свою очередь, пытаются поддержать Гуаидо, которого считают легитимным президентом, но так, чтобы не вводить войска. Пока венесуэльская армия остается на стороне Мадуро, шансы самопровозглашенного президента на реальную власть в стране выглядят призрачными. Впрочем, и он, и его зарубежные друзья, очень надеются, что лишенный источников дохода венесуэльский режим долго не протянет.



В среду, 23 января, глава Национальной ассамблеи Хуан Гуаидо, объявил себя и.о. президента республики. Это вывело на улицы тысячи протестующих и предсказуемо дало основания для ареста мятежного политика. Прекрасно это понимая, Гуаидо словно растворился: никто не знает, где он сейчас находится, сообщает ABC News. Но это не мешает ему раздавать интервью. Первое из них вышло на испанском радио Univision.



"Мы рассматриваем возможность амнистии для всех, кто вернется к соблюдению конституции, чтобы восстановить демократический порядок", - заявил Гуаидо. Он особенно подчеркнул, что такие гарантии распространяются на всех, включая Николаса Мадуро и военачальников, которые добровольно перейдут на сторону оппозиции.



Гуаидо считает, что для победы ему необходима поддержка трех ключевых групп: народа, международного сообщества и армии. Многотысячные демонстрации можно считать знаком народной воли, страны Запада и большинство государств Латинской Америки уже признали его притязания на власть, а вот с силовиками все сложнее. Неделю назад представители местных спецслужб остановили автомобиль лидера оппозиции и буквально выволокли его из машины. Правда, уже через 45 минут он был отпущен.



Армия пока что держится за формального главу государства Мадуро. Хотя тяжелый экономический кризис затронул практически все слои населения латиноамериканской страны, военные пострадали в меньшей степени. Хорошо осознавая, что в подобных ситуациях спасти правительство социалистов смогут только люди с оружием, Мадуро обеспечил их всевозможными привилегиями и бонусами.



Тем не менее, как ранее указывали эксперты "МК", в армии тоже есть отдельные мятежники. "Пока только один генерал заявил, что он против нынешней власти, но это заявление он сделал, находясь в Колумбии. Ситуация на данный момент 50 на 50", - отметил главный редактор журнала "Латинская Америка" РАН Владимир Травкин.



Гуаидо надеется на помощь из-за рубежа, но у его главных союзников США, как пишет The Guardian, весьма расплывчатый план поддержки венесуэльской смены власти. Госсекретарь Майк Помпео заявил, что Вашингтон "не исключают никаких вариантов", вплоть до применения военной силы, если потребуется защищать американских дипломатов в Венесуэле. Советник по нацбезопасности Джон Болтон добавил: "Сегодня мы сосредоточены на том, чтобы пресечь источники дохода нелегитимного режима Мадуро".



Но как считает издание, такие высказывания - лишь свидетельство того, что у американцев на данный момент нет готового плана действий. В качестве возможного решения предлагается заморозить активы венесуэльского режима за рубежом и перенаправить их самопровозглашенному президенту, который уже начал формировать параллельное правительство. Однако конвертировать зарубежные средства в реальную власть у себя дома мятежному политику будет сложно, не имея контроля над банками и портами. Госсекретарь США также анонсировал решение отправить в Венесуэлу "гуманитарную помощь" на $20 млн., но как доставить ее до адресатов в условиях сложившегося хаоса, непонятно. Рассматривается и возможность наложить на Боливарианскую Республику нефтяное эмбарго, чтобы ослабить официальный Каракас. Но цены на нефть уже скакнули вверх на фоне событий в богатой природными ресурсами стране, поэтому данное решение может ударить и по самим Соединенным Штатам.



Николас Мадуро в это время не сидит сложа руки. Во время выступления в Верховном суде он заявил, что пост добровольно не покинет, но поддержит предложение Мексики и Уругвая о начале мирных переговоров между правительством и оппозицией.



Итак, у Мадуро есть нефть, вооруженные силы и поддержка низших слоев населения. Чем же может похвастаться Гуаидо? Как пишет The Washington Times, за 35-летнего политика выступает средний класс и молодежь. Он выходец из простой и небогатой семьи, ветеран студенческих античавесовских движений, имеет большой опыт участия в уличных протестах (во время одного из них он даже получил ранение в шею, шрамы от которого остались до сих пор). Оппозиционер активно пользуется соцсетями: в условиях нажима государства на традиционные СМИ Твиттер очень выручает. Гуаидо получил образование инженера и, как говорят его бывшие наставники, до сих пор сохранил научный взгляд на мир.



"Это часть профессии индустриального инженера. - приводит The Washington Times слова бывшего университетского преподавателя Хуана Гуаидо Жоао де Гувейя. - Прежде, чем что-либо сказать или сделать, Хуан всегда прорабатывал все возможные варианты развития событий".



Любовь Глазунова



