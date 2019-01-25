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|Мега-победа УкрИдеологов. С усыпальницы турецкой султанши Роксоланы турки отодрали упоминание, что она была "русская"
16:50 26.01.2019
Фразу о российском происхождении Роксоланы убрали с ее усыпальницы
Согласно легенде, любимая жена султана была родом из Украины
С таблички у мечети Сулеймание в Стамбуле, где покоится жена султана Сулеймана I Роксолана, мать султана Селима II, удалили упоминание о ее российском происхождении.
Как сообщили в посольстве Украины в Турции, турецкие власти изъяли текст надписи по обращению украинских дипломатов: "Постепенно восстанавливаем историческую правду".
Документальные источники о жизни Роксоланы до попадания в гарем отсутствуют. Согласно легенде, ее звали Анастасия или Александра Гавриловна Лисовская и что она родилась в 1502-1505 году в семье православного священника то ли из нынешней Ивано-Франковской области Украины, то ли из Хмельницкой области. В возрасте 15 лет девушка попала в плен после набега крымских татар и после нескольких перепродаж оказалась в гареме. Роксолана стала наложницей, а после и женой султана. После принятия ислама получила имя Хюррем.
Имя Роксолана впервые было использовано в отношении султанши послом Священной Римской империи в Османской империи Огьером Гизелином де Бусбеком. В своих "Турецких записках" он пишет о том, что Хюррем была родом с территории нынешней Западной Украины, и называет ее Роксоланой - от популярного в Речи Посполитой в конце XVI века названия этих земель - Роксолания.
Роксолана скончалась в 1558 году в результате болезни или отравления. Тело было помещено в мавзолей поблизости от усыпальницы Сулеймана в комплексе Сулеймание.