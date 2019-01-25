Бандитизм джентельменов. Банк Англии решил не отдавать Мадуро $1,2 млрд золотом

17:13 26.01.2019

БАНК АНГЛИИ РЕШИЛ НЕ ОТДАВАТЬ МАДУРО $1,2 МЛРД ЗОЛОТОМ

Бандиты остаются бандитами, даже под париком джентльменов



Банк Англии отказал законному президенту Венесуэлу Николасу Мадуро в выдаче $1,2 млрд слитками золота, которые принадлежат Каракасу. Об этом сегодня, 26 января, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.



В декабре 2018 года Николас Мадуро заявил, что его страна имеет право на продажу собственного золота на фоне очередного ужесточения санкций со стороны США и неопределенности с возвратом Венесуэле ее же золота, хранящегося в Великобритании.



По данным Bloomberg, решение не выдавать венесуэльское золото Мадуро было принято Банком Англии под давлением со стороны США - госсекретарь Майк Помпео и советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон просили своих коллег в Великобритании перекрыть Мадуро доступ к зарубежным активам Венесуэлы.



Американцы пытаются направить зарубежные активы Венесуэлы спикеру национальной ассамблеи Венесуэлы Хуану Гуайдо, который 23 января объявил себя президентом Боливарианской республики.



Гуайдо уже поспешил одобрить решение Банка Англии и назвал его "защитой активов" Венесуэлы.



Известно, что международные активы Венесуэлы составляют порядка $8 млрд. Часть этих активов находится в Банке Англии, где находятся остальные - не установлено.



В 2018 году власти Венесуэлы решили вернуть $550 млн в золотых слитках, хранящихся в Банке Англии, так как появилось опасение, что эти средства будут заблокированы из-за санкций в отношении Каракаса. Речь шла о 18 тоннах золота. Однако сделать это быстро не удалось, так как возникли сложности со страховкой, необходимой для перемещения столь крупного груза золота. Теперь, как того и опасались законные власти Венесуэлы, данные средства оказались заблокированными.