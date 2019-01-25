 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Правительство Медведева добивают российские куры
17:55 26.01.2019

Итог губительных реформ кабмина: Цены на жизненно важные товары демонстрируют страшные "рекорды"

Антон Чаблин
Материал комментируют:
Павел Сигал

Россияне перестали верить в завтрашний день - они не знают, что будет с ними и со страной. Таков результат губительных реформ правительства, запущенных в 2018 году. На гражданах они отражаются прежде всего гигантским ростом цен, причем на самые социально важные товары - мясо, хлеб, крупы…

Сдерживать цены мочи больше нет

Начало 2019 года отметилось резким всплеском потребительской инфляции: по данным Росстата, за январь цены выросли уже на 0,9% (за весь январь 2018 года - лишь на 0,3%). Абсолютными "рекордсменами" по подорожанию стали самые популярные у россиян продукты - помидоры (рост за три недели аж на 11,1%), капуста (плюс 9,9%) и огурцы (плюс 6,9%).

Если же не брать в расчет плодоовощную продукцию (все-таки рост цен - сезонный), то дороже всего в январе стали пшено (плюс 2,6%), пшеничная мука (плюс 1,6%), гречневая крупа и сметана (оба товара - плюс 1,2%), курятина (плюс 1%).

К началу года власти разных регионов приурочили для своих жителей и малоприятный "подарок" - повышение тарифов на жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) и проезд в общественном транспорте. По подсчетам Росстата, в январе плата за ЖКУ выросла на 1,3-1,5%, проезд в городских автобусах в России подорожал в среднем на 2,6%, в метро - на 3,1%, в трамвае - на 3,2%, а в троллейбусе - и вовсе на 4,3%.

В длинном перечне товаров и услуг, цены на которые отслеживает Росстат, экспертов более всего заинтересовали два - это куры и хлеб. Именно куриное мясо оказалось одним из лидеров ценового роста в 2018 году: стоимость выросла на 22,4% (в то время как свинина стала дороже на 8,0%, а говядина - на 3,4%).

Парадоксальная, казалось бы, тенденция, зная, что в 2018 году производство курицы в России также продемонстрировало рекорд (при этом доля импорта также неуклонно снижается). Просто птицеводство первой отраслью столкнулось с тем, что оказалось больше невозможно сдерживать цены при колоссальном росте рентабельности: сказались рост цен на энергоносители, но в первую очередь - на корма.

Урожай зерновых в России в прошлом году оказался значительно ниже рекордных показателей предыдущих двух лет - соответственно, поползли вверх цены на зерновые корма для птицы (а на них приходится более половины себестоимости производства куриного мяса).

Продукты подорожают на 20-25%

Естественно, подорожание зерна сказалось на увеличении стоимости не только курятины, но и хлебопекарной продукции. Так, по подсчетам Российского зернового союза, к началу 2019 года пшеница третьего класса (она в основном и используется для производства хлебопекарной муки) подорожала на 63%.

Напомним, что еще в декабре курирующий АПК вице-премьер Алексей Гордеев дал поручение губернаторам в кратчайшие сроки формировать зерновые запасы - они бы позволили не допустить скачков цен на хлебопродукты (в первую очередь на такие социально важные, как белый батон и буханка). Правда, прошел всего месяц - и вот уже хлебопеки предупреждают торговые сети о грядущем подорожании продукции (в среднем на 6-7%). И, похоже, это еще не предел!

- На мой взгляд, к концу года продуктовая корзина россиян вырастет в цене не менее, чем на 20-25%, а лидерами роста станут молочные и мясные продукты, - поделился со "Свободной прессой" первый вице-президент "Опоры России" Павел Сигал. - Скажутся и повышение НДС, увеличение акцизов, следом за этим повышение стоимости топлива, а значит и роста цен на все товары, особенно на продукты. А учитывая, что индексации зарплаты ждать до октября, возможно, темпы роста реальной стоимости продуктовой корзины будет намного выше!

"Свет в конце тоннеля" уже не виден

Потребительская инфляция - один из ключевых факторов снижения потребительских ожиданий в России. По подсчетам Росстата, в России в течение всего 2018 года снижался индекс потребительских ожиданий - сейчас он снова достиг уровня двухлетней давности (и это, кстати, несмотря на скандальное заявление министра экономического развития Максима Орешкина по поводу роста цен: "Ситуация лучше, чем ожидали многие").

Индекс потребительской уверенности - это универсальный показатель, который отражает оценку людьми своего материального положения, изменений экономической ситуации в стране и условий для крупных покупок и сбережений. Значения индекса могут быть больше или меньше нуля. Так вот, последний раз "позитивным" индекс был еще перед началом кризиса 2009 года - и с тех пор стабильно "завис" в отрицательных значениях.

По итогам четвертого квартала 2018 года он снизился на три пункта - с минус 13 до минус 17. Утешить россиян должно одно: это примерно столько же, как сейчас оценивают положение дел жители Франции. Но ведь там политический кризис, а у нас (по крайней мере, судя по заверениям министра Орешкина) все прекрасно.

Но почему-то люди смотрят в будущее с пессимизмом: скажем, индекс ожидаемых экономических изменений с начала 2018 года рухнул с +2 до -10 пунктов. Еще год назад, перед началом Чемпионата мира по футболу, люди искренне верили в то, что есть "свет в конце тоннеля". Но считанных месяцев хватило, чтобы они разочаровались.

Сказались, безусловно, очень "умелые" реформы правительства: повышение НДС, обложением налогом самозанятых и, конечно, повышение пенсионного возраста. Неудивительно, что синхронно со снижением индекса потребительской уверенности весь 2018 год падал и уровень одобрения правительства и лично его председателя Дмитрия Медведева: по подсчетам ВЦИОМ, они рухнули, соответственно, с 59% до 38% и с 53% до 34%.

А уже в июне, число россиян, которые не одобряют работу Белого дома и лично Медведева (между прочим, впервые с конца 2007 года!) превысило число тех, что работу одобряет. И с тех пор этот разрыв лишь увеличивается, похоже, погребая под собой и будущую политическую карьеру премьер-министра!

Источник - СвободнаяПресса
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1548514500
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