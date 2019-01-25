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Петр I и Турция - война без мира. Как европейские союзники предали Россию
18:56 26.01.2019

Константин Кудряшов

Россия могла присоединить к себе отторгнутый татарами и турками Крым еще в конце XVII столетия. Но предательство европейских союзников по Священной лиге поставило на масштабных и осуществимых планах Петра I крест.

320 лет назад, 26 января 1699 г. в дунайском городке Карловицы, ныне - Сремски-Карловци, что в сербской Воеводине, было подписано мирное соглашение, значение которого у нас недооценивают. А зря. Впервые в истории сильнейшее исламское государство мира, Османская империя, было связано обязательством установить официальные границы с христианскими государствами Европы.

Неумеренные аппетиты турецких мусульман, которые всего лишь 16 лет назад осаждали Вену, разумеется, никуда не делись. Но целая серия серьезных военных поражений, а также готовность некоторых европейских стран продолжать войну, смогли остудить слишком горячих сторонников джихада и привести их в более-менее цивилизованный вид. С тех пор Османская империя не захватила ни клочка европейской земли. Да и почти со всеми теми, что были ею захвачены ранее, в итоге пришлось проститься.

Событие само по себе славное и знаковое. Но нам оно интересно вдвойне. Дело в том, что Россия тогда впервые вышла на высший уровень европейской дипломатии Нового времени. Уже не в качестве периферийного государства, а как равноправная высокая договаривающаяся сторона. Так сказать, вошла в клуб великих европейских держав.

Более того - Россия и была той самой страной, которая не просто была готова продолжать войну с Османской империей, но хотела этого, и изо всех сил настаивала на продолжении боевых действий до победного конца. То есть до полного изгнания мусульман из Европы.

В 1684 году, спустя ровно год после разгрома турок под Веной, когда на волоске висели не только австрийские земли, но и Европа как таковая, было решено, что с исламской агрессивной экспансией пора кончать и следует наконец-то перейти в наступление. Для чего по инициативе Римского папы Иннокентия XI заинтересованные государства создали Священную лигу. Интересантов нашлось ровно три. Священная Римская империя, Венецианская республика и Речь Посполитая. Именно над ними нависла самая серьезная опасность - Османская империя была для них даже не под боком, а то, что называется рукой подать. Скажем, туркам принадлежала на тот момент вся Венгрия и Правобережная Украина - гетман Петр Дорошенко ходил в "подручниках" у султана.

России поначалу все эти дела были не сильно интересны. Русское царство, которое управлялось тогда царевной Софьей, пришлось затаскивать в Священную лигу чуть ли не силком. Во всяком случае, только за участие в союзе Москва потребовала в вечное владение Киев с пригородами, все Запорожье и кое-что еще по мелочи, например полную свободу вероисповедания всем православным на территории Польши. Словом, в 1686 г. Россия стала полноправным членом Священной лиги, обязываясь напасть на Турцию со стороны Крыма.

Чем закончились Крымские походы фаворита Софьи, князя Василия Голицына, известно. Самое подходящее обозначение - "полный провал". Он не сумел даже толком отвлечь от европейского театра военных действий конницу Крымского хана. И во время похода 1687 года, и во время похода 1689 года татарская кавалерия Крыма преспокойно принимала участие в операциях против Польши и Австрии. Россию практически списали со счетов - и союзники, и противник.

Но тут к власти приходит Петр I. И внезапно оказывается, что интерес к войне против Турции у молодого царя есть, причем немаленький. Что касается активности, то Россия в Священной лиге при нем моментально расстается с ролью "хромой утки" и становится чуть ли не главным "разжигателем священной войны". Для понимания того, на что делал ставку и чего хотел молодой русский царь, достаточно простой хронологии событий.

1696 г. Русские войска берут Азов и ставят под контроль днепровские городки - укрепрайоны в нижнем течении Днепра. Формируется выход в Черное море с перспективой блокады Крыма по восточному и западному направлениям.

1697 г., январь. Русский посланник Козьма Нефимонов добивается в Вене подписания трехлетнего договора между Россией, Венецией, Австрией и Польшей. Условия - довести войну с Турцией до победного конца. Сепаратный мир, и даже переговоры о нем исключаются.

1697 г., март. Петр с Великим посольством отправляется в Европу. Одна из главных целей - эскалация войны против Турции и поиск новых союзников для участия в Священной лиге. Плюс - решение кадрового вопроса для дальнейшего ведения этой самой войны.

Полагая, что основные действия будут идти на море, Петр отправляет для обучения морскому делу людей: "стольникам обеих палат сказано в разные государства учиться сим наукам". В приоритете именно южное направление. В Англию и Голландию едут 22 человека, в Венецию - 39 человек. Более того. На юг Европы отправлен "дворянин наш Григорей Григорьев сын Островский для неких дел тайно". Что же за дела ему предстояли, и где?

Послан он был в "землю Шклявонскую", то есть в Далмацию. Средиземноморская территория, населенная славянами, находящаяся под властью Венеции. А вот что "дворянин наш" должен был там делать: "Проведать подлинно, кто морского дела и употребления есть в той земле, употребляет ли славенской язык, и мочно ли с ним русскому человеку о всем говорить и разуметь. А такоже есть ли там начальные люди: капитаны, порутчики, шиперы, штюрманы, боцманы, которые б умели славенского языка и морского искусства, и наймать их на Государеву службу".

Словом, Петру нужны:

Во-первых, те, кто уже который век воюет с турецким флотом на Средиземном море.

Во-вторых, не все, а только славяне, с которыми можно сразу "о всем говорить и разуметь". То есть уже готовые к зачислению в штат военные моряки - без языковых барьеров.

Очевидно, что такие могли пригодиться только на Черноморском театре военных действий. Чего Петр и не скрывал, поскольку открыто просил военных займов на борьбу с султаном у Англии и Голландии. И не менее открыто призывал европейских монархов сплотиться "против общих неприятелей Креста Святого".

При прочих равных условиях этот проект обязан был бы сработать. И тогда слова "Крым наш" прозвучали бы не в 1783 году, как это было в реальности, а лет на восемьдесят раньше. И не только. Вся петровская модернизация России могла пойти по принципиально иному пути.

Но не сложилось. Турция запросила мира. И вот тут союзники по Священной лиге показали, что им наплевать на все соглашения. Во всяком случае, в отношении России. Тот самый Карловицкий мир был, по сути, сепаратным. Основным выгодоприобретателем стала Священная Римская империя, то есть Австрия, получившая Венгрию, Трансильванию и Тимишоару. Остальные довольствовались крохами, но с ними, по крайней мере, заключили мир на 25 лет.

С Россией - единственным участником союза, который хотел продолжать священную для Европы войну, мира заключено тогда не было. Лишь перемирие на 2 года. Союзники предали Россию и лично Петра. Своих похороненных масштабных проектов Петр не забыл. И 11 лет спустя в беседе с английским посланником говорил по поводу восстановления союза и дружбы с Австрией: "Дружба! Вот так друзья! В жизни не забуду всего, что претерпел от них, чувствую, как оставили меня эти друзья с пустым карманом!". И затем, возвращаясь к Карловицкому миру, впал в сильный гнев.

Источник - АиФ
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1548518160
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