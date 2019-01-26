Герой Карбышев и силиконовая мразота из газпромовского Comedy Woman, - П.Беседин

00:24 27.01.2019 Герой Карбышев и предатели с российского ТВ: нешуточный каннибализм

Как издевались над генералом Карбышевым и народной памятью



Если кто забыл или не знал, то я напомню. Как погиб генерал Дмитрий Карбышев. Герой Советского Союза, великий человек. В 1941 году при попытке выйти из окружения в бессознательном состоянии он был пленен. Дальше начались жуткие скитания по концлагерям. 18 февраля 1945 года в концлагере Маутхаузен Карбышеве сначала зверски пытали, а после на морозе при - 12 °C обливали холодной водой. Когда он попытался уклониться от струи, его убили ударом дубинки по голове.



Усвоили? Навсегда. Так погибают герои.



Я помню эту историю с детства. Мне рассказывал ее дед, участник Сталинградской битвы. Он жив - ему 93 года. И не дай Боже, дед мельком услышит "шутку" о генерале Карбышеве. Ту, что прозвучала в эфире федерального канала. Впрочем, слово "шутка" здесь чисто формально, правильнее использовать эпитет "мерзость". Хоть и выдали ее, в юмористическом шоу, и над ней посмеялись.



Мерзость произнесена в эфире Comedy Woman, где насколько бездарные, настолько и вульгарные (за редким исключением) девицы, отпочковавшиеся от КВН, где они, к слову, еще не были так убоги, пытаются делать бабло на как бы юморе. Быдлоюморе для быдла. Полностью мерзость звучит так:



" - Чувствуете? Прямо холодок по спине пробежал! - сообщает Екатерина Варнава.



- Это замерзший дух генерала Карбышева! - реагирует Наталия Медведева. - Он подошел к тебе сзади и приобнял…"



Извините, нормальные люди, за то, что вас передернуло, как и меня, когда вы читали это. Я смотрел в оригинале - еще гаже: силиконовая девка шутит - силиконовые девки смеются.



Теперь внук генерала Карбышева, возмущенный и оскорбленный, собирается подавать в суд на Comedy Woman. И правильно. Однако изменит ли это сложившийся контекст? Прекратит ли поток аналогичной мерзости, льющейся на нас с телеэкранов?



Одно время я сам играл в КВН. И в своего рода Comedy тоже участвовал. Шутили о многом, но были табу - личностные, не навязанные. О том, что нельзя, например, смеяться над инвалидами или над смертью. Сомневаюсь, что вокруг меня находились идиоты, которые додумались бы до шутки о генерале Карбышеве. Хотя может и был кто, но его бы тут же воспитали.



Есть цензура. Но куда важнее самоцензура. И если с ней беда, если все дозволено, то не только Бога нет, а нет в принципе ничего: ни морали, ни здравого смысла. Тогда не жалуйтесь, если с вами происходит беда. Варнава и Медведева, весь сброд Comedy Woman, должны молчать, если, не дай Бог, с их близкими случится трагедия, а над этим кто-то вздумает пошутить. Ведь все можно, правда?



Мы живем в мире потребления. Не секрет. Но понимать важно другое: конечная фаза развития такого мира - пожирание сначала окружающих, а после и самого себя. Мерзости про генерала Карбышева, произнесенные в прайм-тайм - одно из свидетельств торжествующего каннибализма. Нешуточного каннибализма. Это покушение не только на память, на здравый смысл, но и на безопасность каждого человека в принципе.



И не надо этих жалких, как передачка Comedy Woman, объяснений: мол, ну, это же юмор, шутка. Злодеи, как мы помним, сжигали людей на кострах, сажали их на кол или скармливали львам во многом тоже ради развлечения. Они ухохатывались, так весело им было. Вернем подобные развлечения? Кто первый в очереди - Comedy Woman?



Фокус в том, что именно через юмор легче всего и доносить определенные месседжи, и побеждать противника. Против иронии, высмеивания труднее всего поставить заградительные барьеры. И участницы Comedy Woman если не знают, то чувствуют это. Потому что изрыгая подобное, они вступают в ряды тех, кто уничтожает Россию посредством кощунственного осмеяния наших святынь, нашей памяти.



Мразотно не только от того, что так шутят о человеке, погибшем от жутких пыток в нацистском концлагере. Мразотно от того, что так веселятся в стране, отдавшей 27 миллионов жизней за победу над сатанинским злом. И у страны этой давно хотят отнять данную победу. На это работают миллиарды долларов и специальные институты. Подобными шутками Comedy Woman помогают им.



Заметьте, происходит это за народные деньги. "Газпром-медиа", как известно, является единственным владельцем Comedy Club Production. Герои вроде Карбышева позволили сохранить наши ресурсы. Благами от них пользуется узкая группа лиц. Часть идет на мразотные передачки, в которых потешаются и над героями, и над народом. Вот это "шутка", просто-таки дьявольская ирония. Давайте-ка все посмеемся, а?



Российское телевидение превратилось не просто в помойку, не просто в цирк пошлости, а в сатанинский шабаш, где растаптываются наши святыни, где нам каждый раз напоминают, что люди вокруг - скот, что хохотать и презирать можно все. Сколько еще мы будем это терпеть?



Ведь оскорбили не только внука генерала Карбышева. Оскорбили всех, кто хранит память о той войне. Оскорбили моего деда, меня, миллионы людей - над нами просто посмеялись, оплевали и выставили идиотами. И так постоянно. Вспомните, к примеру, шутку еще одного комедианта Руслана Белого о Салавате Юлаеве. Тогда Руслана призвали к ответу башкиры. А мы?



Тут не только иск подавать надо. А требовать настоящей сатисфакции. Закрытие подобных шоу - лишь первый шаг. Давайте, наконец, определимся: сколько еще мерзавцы будут зарабатывать бабло, потешаясь над народом и его памятью? Сколько еще народ будут пытаться превращать в мерзавцев? У нас должны быть свои герои - неприкосновенные. И никто не в праве их трогать - ни шуткой, ни домыслом, ни оскорблением.



Иначе есть лишь два варианта. Народ оскотинится. Или народ останется человечным (в это верю). Вот только и в первом, и во втором случае для "комедиантов" (во всех смыслах) ничего хорошо не предвидится. К ним, как они выражаются, придет не только "дух генерала Карбышева", но и духи всех тех, кто требует отмщения, а вместе с ними придут и живые. Status quo должен быть восстановлен. Пришло время справедливости.



Платон Беседин

26 января 2019, Источник - regnum.ru

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