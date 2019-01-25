Почему Китай на стороне Николаса Мадуро?

00:33 27.01.2019 Венесуэльский "момент истины" в раскладе глобальных тенденций



"Дела в Венесуэле должны и могут быть решены только самим венесуэльским народом. Мы призываем все стороны уважать выбор венесуэльского народа и выступаем за то, чтобы стороны в Венесуэле нашли политическое решение в рамках Конституции страны посредством мирного диалога. Китай выступает против вмешательства извне в дела Венесуэлы, особенно угрозы военной интервенцией, будет и впредь поддерживать усилия венесуэльского правительства по защите суверенитета, независимости и стабильности государства". Такую оценку событиям в Венесуэле и отношения к тому, что происходит в этой латиноамериканской стране, заявила 25 января официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин, отвечая на вопрос, заданный на традиционном ведомственном брифинге в Пекине (http://home.xinhua-news.com/gdsdetailxhs/share/4838380-?pageflag=iframe).



Обратим внимание - в китайской столице:



- не рассуждают об угрозах для своих инвестиций в эту страну, невзирая на то, что Китай - крупнейший мировой покупатель сырой нефти - является для Венесуэлы, страны с богатейшими мировыми нефтяными запасами, еще и крупнейшим иностранным инвестором;

- не сетуют на венесуэльский экономический кризис, ужесточение которого в последние годы существенно осложнило взаимодействие Пекина с Каракасом, поставив под вопрос возвратность всего вложенного в сырьевой сектор венесуэльской экономики государственным Китайским банком развития (CDB);

- не опускаются до подсчета других экономических потерь в латиноамериканском регионе, а они огромны. Например, только в Бразилии в процессе "ползучего" государственного переворота с продолжавшейся несколько лет передачей власти от левых во главе с Дилмой Русефф нынешним крайне правым популистам в лице Жаиру Болсонару, под вопрос поставлены многосотмиллиардные инвестиции КНР в трансконтинентальную ВСМ от тихоокеанского к атлантическому побережью.



И уж тем более не говорят в Пекине, даже мысли такой не допускают, как некоторые наши "аналитики", ни о "пагубности" рискованных вложений в развивающиеся страны, подобные Венесуэле, ни об этнических и расовых корнях социально-политического противостояния в стране, которую США всегда считали своим "задним двором". Но в которую, по версии некоторых авторов, они будто бы "не вмешивались", как будто не существует пасущихся и паразитирующих на подрывной части американского бюджета ОАГ, Лимской группы и разных других прихлебателей. А виноваты во всем происходящем по их логике якобы местные власти, решившие избавиться от настойчивого кураторства "гринго" (как презрительно называют в Латинской Америке носителей пресловутого стандарта WASP).



А о чем в Пекине говорят?



Говорят о выборе венесуэльского народа, который был сделан в 2018 году в пользу Николаса Мадуро, победившего на президентских выборах. Говорят о том, что политическое решение должно быть найдено в русле Конституции страны, то есть не волюнтаристским голосованием на митингах, созванных даже не парламентским большинством, а скорее раскольниками (параллельно оппозиционной Национальной ассамблее в стране действует Конституционное собрание, в котором большинство принадлежит сторонникам Н. Мадуро). Еще в Пекине говорят о недопустимости внешнего, то есть американского вмешательства, в особенности военной интервенции, и говорят об этом потому, что признав самозванца Хуана Гуайдо "президентом" при действующем законном главе государства Н. Мадуро, США не просто растоптали демократические принципы, не просто нагло и открыто вмешались во внутренние дела суверенной страны. Они еще и сделали заявку не только на "право" осуществлять международный полицейский диктат. И не только в виде претензий на глобальную экстерриториальность собственной юрисдикции, с помощью которой "нагибают" несогласных повсеместно - от Канады, Польши и других стран, где по отмашке Вашингтона хватают китайских и российских граждан, до Volkswagen, которого как конкурента душат финансово-экономическими средствами. США теперь, отбросив всякие условности в виде "какого-то там" международного права сами назначают президентов, которых у себя обучают, обеспечивают "международной" политической и финансовой поддержкой (тот же Х. Гуайдо - креатура вице-президента Майкла Пенса). И направляют в "туземные" страны проводить в жизнь собственные интересы вразрез с местными национальными.



Характерна оценка Сюй Шидэна из профильного Института Латинской Америки Китайской академии общественных наук. Комментируя провокационное заявление американского официоза The New-York Times о том, что в Венесуэле будто бы возможен "сирийский сценарий", ученый прямо говорит, что невозможен. И без продолжения вмешательства и санкционного давления США, по его мнению, такой сценарий не пройдет, ибо на стороне Н. Мадуро не только "силовики", но и подавляющее большинство ветвей власти в Венесуэле; против только парламент (ограниченный в своих действиях учредительным процессом, который ведется упомянутым Конституционным собранием). Нет и "международной изоляции" властей страны, и даже в самой оппозиции растет возмущение столь беспардонным вмешательством американцев, что понятно: рядовые оппозиционеры отнюдь не горят желанием становиться национальными предателями и разрушителями собственной страны (https://baijiahao.baidu.com/s?id=1623678246807922688&wfr=spider&for=pc&isFailFlag=1).



Иначе говоря, лейтмотив позиции в венесуэльском вопросе как официального Пекина, так и китайской общественности - поддержка законных властей против заговорщиков-узурпаторов власти в иностранных, внешних интересах. И большая политика - геополитика - для Китая намного важнее его экономических интересов в регионе, которые являются к ней дополнением. Так и только так может и должна вести себя любая держава, претендующая на державный статус. Экономические интересы в мире, который с началом венесуэльского кризиса явно выходит на новую, предельно опасную стадию всеобщей конфронтации, могут быть надежно обеспечены только с помощью геополитики. Вторичность экономики по отношению к ней настолько очевидна, настолько заострена провокационными действиями США и "берущих за ними под козырек" сателлитов, что в мире, если он не успеет пойти вразнос, очень скоро сформируется запрос именно на политических - национальных - лидеров. А не шоуменов, "играющих в политику" по глобалистскому принципу "и нашим, и вашим" ввиду того, что находятся на содержании олигархических кругов.



Приоритет геополитики над экономикой в Пекине был осознан еще тогда, когда новоизбранный американский президент Дональд Трамп начал свои двусмысленные игрища с "демократическим" руководством Тайваня. И именно на теме "единства Китая", которая является для Пекина вопросом принципа, а не прибыли в играх с "ненулевой суммой", формируется его нынешняя позиция, все более заточенная на противостояние гегемонистским попыткам глобального доминирования.



Когда-то, на фоне всеобщего шока из-за Карибского кризиса, в мире начала формироваться "мода" на беспринципных "миротворцев". Советский Союз проиграл свою холодную войну не тогда, когда пришел Горбачев, а когда еще при Брежневе на "той стороне" нашлись люди, оказавшиеся способными задвинуть в кювет ложно понимаемый пацифизм "кота Леопольда", во всеуслышанье провозгласив, что "есть вещи, поважнее, чем мир", то есть принципы.



И очень похоже, что венесуэльский кризис, активное участие в котором России всеми возможными и доступными средствами противостояния внешнему американскому агрессору, на наш взгляд, не только оправдано, но и не имеет альтернативы, порождает новый, теперь уже "обратный", запрос на масштабных, "больших" людей. Ибо только такие люди и лидеры способны остановить раскрутку маховика мировой военной катастрофы, а если она будет развязана, только они смогут отстоять в ней честь, свободу, независимость и интересы своих стран, а также законный миропорядок. И поставить узурпаторов на место, подведя жирную черту под очередными претензиями на мировое господство, не основанными ни на чем, кроме сладострастных иллюзий пресловутой "американской исключительности".



Владимир Павленко Источник - REGNUM

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