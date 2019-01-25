Президент Туркменистана устал бороться со старостью и выбрал преемника

00:41 27.01.2019 Перед Новым годом в школах Туркменистана сменились портреты президента Гурбангулы Бердымухамедова: на новых фото он предстал поседевшим и еще более умудренным жизнью.



Старость не за горами



Вот это и считается переменами в Туркменистане. Об этом в августе сообщали международные СМИ, когда Гурбангулы Бердымухамедов, которому исполнилось 62 года, появился на публике с проблесками седины в своей до того времени черной как смоль шевелюре. Для лидера, только и думающего о своей физической форме, подобная уступка времени выглядела как скрытый намек на щекотливый вопрос о преемнике



Как и положено при династическом правлении, уже четко определился наследник. 2 января на правительственном сайте было опубликовано сообщение, что некий Сердар Бердымухамедов (на фото) займет должность заместителя главы Ахалской области. Этот 37-летний человек, который уже сделал блестящую карьеру в парламенте и сейчас покидает пост заместителя министра иностранных дел, не кто иной, как единственный сын президента Туркменистана.



Новая должность очевидным образом станет своего рода репетицией перед более существенной ролью в каком-то неопределенном будущем. Ахалская область окружает, но не включает в себя туркменскую столицу Ашхабад. Заместитель руководителя предполагает второстепенную роль, но она избавит Бердымухамедова-младшего от необходимости краснеть, если что-то пойдет не так.



Его деятельность в качестве заместителя министра иностранных дел была, безусловно, продуктивной, пусть даже и на бумаге



По сути, он замещал своего отца на саммите глав государств Центральной Азии в марте прошлого года, потом возглавил делегацию для проведения важных дипломатических встреч сначала в Вене, а затем в представительствах ООН в Женеве и Нью-Йорке.



Работа в Ахалской области тоже будет напряженной и никак не обойдется без постоянного позирования перед прессой. В октябре президент Бердымухамедов объявил о планах построить с нуля новый город в Гекдепинском районе Ахалской области.



Туркмены настоящие и не очень



Назначение предполагаемого престолонаследника на одну из высших должностей в Ахалской области являет собой пример элитарного стиля управления Бердымухамедова. В своем докладе для Королевского института международных отношений (Chatham House), опубликованном в 2016 году, Аннет Бор отмечала, что этот стиль резко отличается от прежнего подхода, который предпочитал президент Сапармурат Ниязов (скончался в 2006 году).



"Примечательно назначение родственников и людей из родного [Бердымухамедову] региона – западной части Ахалской области – на руководящие должности, что резко контрастирует со [стилем Ниязова], избегавшего устанавливать деловые отношения с родственниками или земляками, – писала Бор. – Неофициально были озвучены жалобы, что Бердымухамедов считает "истинными" туркменами только тех, кто [является членом его] ахалтекинского [клана], живущего между городами Кака и Бахарлы Ахалской области".



Однако нет необходимости спешить с процессом передачи власти. Не далее как в феврале Бердымухамедов в третий раз был избран президентом на семилетний срок, набрав 97% голосов. Изменения в конституции, принятые в 2016 году, дают ему возможность продолжать избираться на должность президента бесконечно.



Импорт снижается, цены растут



Официальный девиз 2019 года – "Туркменистан – Родина процветания", поэтому государственное телевидение надлежащим образом увеличило в своих передачах количество продолжительных кадров со всевозможными продуктами местного производства. Импортозамещение для туркменского правительства стало вопросом их экономического кредо. На первом в 2019 г. заседании кабинета министров было заявлено, что импорт продовольственной продукции в прошедшем году снизился на 27,5%. И это очень хорошо, утверждает правительство



Средства массовой информации, которыми руководят вынужденно живущие за пределами своей страны туркмены, рисуют другую картину. "Хроника Туркменистана" опубликовала фото, на котором, как пишет издание, показаны люди, стоящие в очереди за яйцами в Ашхабаде. Как сообщается, еще до рассвета десятки человек выстраиваются перед магазинами. Только смелые отваживаются делать подобные кадры, поскольку везде снуют сотрудники полиции, и следят, не делает ли кто-нибудь снимки, способные посеять смуту.



Падение импорта коснулось также и медикаментов. "Хроника Туркменистана" подсчитала, что в 2018 году средняя цена на лекарства выросла почти на 50%.



На территории страны действует несколько формально негосударственных СМИ, но они тоже почти исключительно служат для поддержки президента. Один из таких сайтов, Orient, с одобрением сообщил 3 января, что цены на скоростной интернет за последние шесть лет упали в несколько раз. В некотором смысле это правда, но как сообщает туркменская служба Радио "Свободная Европа"/Радио "Свобода" в статье, опубликованной днем позже, 4 января, доступ к независимым СМИ существенно ограничен, а пользователи обычно сталкиваются с тем, что скорость интернет-связи зачастую значительно ниже заявленной.



Утрата связи



В более широком плане ситуация в сфере телекоммуникаций в Туркменистане становится все более мрачной. Источники, близкие к российскому оператору мобильной связи МТС, сообщили Eurasianet.org, что с декабря компания начала демонтаж передающего оборудования в Туркменистане



Это решение было принято после того, как отношения зашли в тупик. Как заявляет российская компания, это стало кульминацией многолетних попыток туркменских властей заставить российского мобильного оператора заключить необоснованное соглашение о разделе прибыли. Теперь подобное положение дел, по сути, укрепляет монополистское положение подконтрольной государству компании "Алтын Асыр" на внутреннем рынке.



Бердымухамедов попытался разрекламировать Туркменистан как привлекательное направление для инвесторов в телекоммуникационной сфере. На международном форуме в сфере телекоммуникаций, проходившем в Ашхабаде в октябре, он заявил, что его страна "всегда готова к взаимовыгодному сотрудничеству со всеми государствами, заинтересованными в развитии транснациональной системы коммуникаций".



Подобные общие фразы скудны на подробности, но Бердымухамедов, похоже, пытается склонить хоть кого-нибудь из телекоммуникационных гигантов к тому, чтобы проложить интернет-кабели по всему Туркменистану. Остается лишь гадать, как кто-либо, изучив историю МТС, может вообразить, что игра стоит свеч. Правда заключается в том, что преднамеренная очевидность в Туркменистане сейчас в порядке вещей



Как понимать странное зрелище в стиле Дэвида Линча, когда внук президента (сын Сердара) устраивает потрясающе неумелое песенно-танцевальное представление перед аудиторией явно смущенных детей? Керимгулы, неуклюжий 16-летний юноша, особенно любит петь на английском, как он это незабываемо сделал во время предновогоднего гала-дуэта со своим дедушкой.









На этот раз он вновь взял свою любимую клавитару, чтобы исполнить хит Джастина Тимберлейка 2016 года Can’t Stop the Feeling. Государственное телевидение безжалостно транслировало это любительское представление без сокращений и не приложило никаких усилий, чтобы отвлечь зрителей от того факта, что аудитория Керимгулы была в явном недоумении от всего происходящего. Источник - 365info.kz

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1548538860

Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Указ Президента Республики Казахстан от 24 января 2019 года №828

- Кадровые перестановки

- Казахстан vs Казахская Республика: как смена имени может изменить судьбу

- Когда завершится газификация частного сектора Алматы

- Книгу замглавы Астаны признали бестселлером 2018 года в Великобритании

- США модернизируют ядерные боеголовки и гравитационные бомбы

- Пресечен канал незаконной поставки военной авиационной техники

- Конечная инстанция

- Рабочий график главы государства

